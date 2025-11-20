　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3288.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3440.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3390.69ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3341.23ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3311.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3294.30ポイント　　5日移動平均
3291.78ポイント　　25日移動平均
3288.50ポイント　　20日夜間取引終値
3258.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3245.58ポイント　　19日TOPIX現物終値
3242.33ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3192.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3168.82ポイント　　75日移動平均
3164.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3143.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2897.63ポイント　　200日移動平均


株探ニュース