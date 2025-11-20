TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3288.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3440.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
3390.69ポイント ボリンジャーバンド2σ
3341.23ポイント ボリンジャーバンド1σ
3311.00ポイント 一目均衡表・転換線
3294.30ポイント 5日移動平均
3291.78ポイント 25日移動平均
3288.50ポイント 20日夜間取引終値
3258.75ポイント 一目均衡表・基準線
3245.58ポイント 19日TOPIX現物終値
3242.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3192.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
3168.82ポイント 75日移動平均
3164.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3143.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2897.63ポイント 200日移動平均
株探ニュース
