《立花孝志逮捕》なぜ支持される？ガーシーから超有名弁護士まで「立花信者」が増え続けた最大の原因

2016年の都知事選出馬のため船橋市議を辞職した立花孝志は、その後も葛飾区議選をはじめ各地の選挙へ転戦し、「選挙ハック」を磨き上げていった。

人口規模や選挙制度を精密に分析して当選可能性の高い選挙を選ぶ一方で、街頭演説では有力候補の直後に登場して聴衆を横取りするなど、型破りな戦略を次々と実践。ライフワークとしているNHK批判という固定支持層を抱えつつ、公職経験を積むことで“泡沫候補”の扱いを避け、露出と知名度を加速度的に拡大していった。しかし、この時点でも立花を知るのは政治に関心のある一部層に限られていた。

では、彼がどのようにして永田町の有力者を惹きつけ、国政政党の党首として影響力を持つまでに至ったのか？ 後編では、その急激な台頭の裏側を追う。

中編記事『《電撃逮捕》「変わった人が来るらしい」記者が目撃した、ジャーナリスト時代の立花孝志が見せていた「異様な振る舞い」』より続く。

立花の真骨頂は“節操なき人心掌握術”

立花は公職選挙法を研究しつくし、その抜け道を探して選挙ハックを続けてきた。その研究力は凄まじく、彼の躍進の原動力にもなっているが、もうひとつの武器が“節操のない人たらし”ということだろう。

ジャーナリストの上杉隆氏をN党の幹事長に抜擢したことはその一端といえるが、人たらし力を選挙で最大限に発揮したのが2022年の参院選だった。このときはガーシーこと東谷義和氏を擁立。東谷氏は、YouTubeなどで芸能人など著名人の暴露話を繰り返したことで、すでに時の人になっていた。東谷氏のエピソードは真偽不明な情報も多く、ゆえにテレビでは扱えないことが多かったが、ネットから人口に膾炙して一種の社会現象になっていた。

それでもテレビは東谷氏を徹底的にスルーした。それが、かえって「テレビは真実を隠している」という陰謀論めいた話に膨んでいくことにもなった。

立花が東谷氏を選挙に出馬させることを明かしたのは、2022年4月に開催されたニコニコ超会議だった。ニコニコ超会議にN党はブースを出展し、そのトークイベントできたる参院選の候補者として東谷氏を擁立したいと口にしたのだ。

▲2022年のニコニコ超会議で、立花孝志氏（左）は東谷氏の擁立計画を明かした（2022年4月写真撮影：小川裕夫）

▲ガーシーこと東谷義和氏を擁立した2022年の参院選では、実業家の三崎優太氏（中央）やヒカル氏（左）も応援弁士として駆けつけた（2022年7月撮影：小川裕夫）

筆者は、そのトークイベントを目の前で聞いていたが、立花は「東谷氏を参院選へと出馬させるにあたり、3億円を用意する」とも言及した。3億は大金だが、ガーシーを擁立することでN党の党勢拡大を図れることや、政党助成金の支給額が増えることを勘案すれば、決して高い買い物ではなかった。

立花はドバイまで飛び、東谷氏と面談して宣言通りに口説き落とした。素早い行動力もさることながら、 “人たらし”の才能はここでも発揮された。

こうして東谷氏はN党から全国比例で出馬。個人票で約28万700票を獲得して当選した。投じた3億円も簡単に回収できてしまったわけだ。

立花が編み出した「候補者の大量擁立」戦略

立花の人たらしは、ほかの選挙でも存分に発揮されている。2024年には衆議院議員の東京15区補欠選挙があったが、そこに “日本一稼ぐ弁護士”と名乗る福永活也氏を擁立。

福永氏はエベレスト登頂という予定が入っていたが、立花から「（立候補だけして）選挙活動はしなくていい」と口説かれたことで出馬を決断。実際、届出を済ませた後に福永氏本人はエベレストへと向かい、東京15区の街頭に立つことはなかった。

立花は同年の都知事選にも福永氏を出馬させたが、それ以外の候補者も大量に擁立した。その影響から、2024年の都知事選は史上最多の56人が立候補するという前代未聞の事態が起きる。

一人しか当選しない選挙に、大量の候補者を擁立して話題をつくるという選挙ハックも立花が見つけた抜け穴だった。

▲2020年の都知事選にも立候補し、ニコニコ動画による候補者ネット演説会に登場（2020年6月撮影：小川裕夫）

この都知事選では福永氏だけでなく、同じく弁護士の石丸幸人氏も擁立した。石丸氏は2004年にアディーレ法律事務所を創業。同事務所はテレビCMを大量に流したことでお茶の間にも知られる有名法律事務所になったが、その後に石丸氏は医師に転身している。

2024年の都知事選は、元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が165万票超を得票して大きな注目を集めたが、同姓の幸人氏も約9万6000票を獲得している。選挙戦では、立花と幸人氏が「じゃない方の石丸」と喧伝していたが、有権者の中には「石丸幸人」と「石丸伸二」を誤認して票を投じてしまった人もいただろう。これも選挙ハックの一つだ。

▲N党から都知事選に出馬した石丸幸人候補（左）（2024年7月撮影：小川裕夫）

このように「NHKをぶっ壊す」というキャッチーなフレーズを用いたり、世間が注目するガーシーを擁立したりと、立花は徹底的に目立つ行動を取ってきた。2024年の兵庫県知事選挙でも最初から当選する気がないことをハッキリと公言し、出直し選挙に出馬していた斎藤元彦氏の後方応援に終始した。

この立花の手法は“二馬力選挙”と問題視されたが、斎藤陣営からは逆転勝利を叶えた一因として挙げられており、いずれにしても、立花の「選挙で目立つ」という戦略が結果を出したことになる。

政治家や立候補者、後援会のスタッフなど実直に汗している人たちから見れば、立花のトリッキーな選挙戦略は噴飯ものだろう。

公職経験を利用し、メディアの“泡沫差別”を逆手に

選挙ハックを繰り返す立花が、どうして選挙で注目されるのか？ 報道機関は相手にしなければいいのではないか？ 報道することで立花の術中にはまり、売名行為に手を貸すことになるのではないか？ と疑問を抱く人もいるだろう。

だが、前編でも触れたように、テレビ・マスコミは独自の基準で主要候補・泡沫候補を選別している。立花は、その基準の裏をかいて逆に利用しているのだ。

通常なら、都知事選のような大きな選挙は政党や大きな団体の支援がなければ勝ち目はない。支援基盤を持たない候補者は、泡沫とみなされ、テレビ・新聞も報道を控える。しかし、国会議員や地方自治体の首長を経験した人物だと、簡単に泡沫として扱わない。

▲2024年の都知事選で事前の予想を上回る大健闘をした石丸伸二氏（Photo by Gettyimages）

2024年の都知事選で躍進した石丸伸二候補は、現職だった小池百合子氏や有力な対立候補だった蓮舫氏の2氏と比べて扱いに差があったと選挙中から頻繁に不満を漏らしていたが、全候補者56名の中で安芸高田市長の経験がある石丸氏の扱いは決して悪くなかった。

それより扱いに差をつけられた候補者は多数いて、石丸幸人氏もその一人だった。幸人氏の扱いが小さいからこそ、逆に石丸伸二氏と誤認させられる選挙ハックが成り立っていたのだ。

石丸伸二氏の選挙参謀を務めた故・藤川晋之助氏は、同姓の石丸幸人氏が都知事選に立候補したことは計算外だったと述懐している。

▲石丸伸二氏の選挙参謀を務めた故・藤川晋之助氏は選挙の神様とも崇められた（2024年6月写真撮影：小川裕夫）

石丸伸二氏は安芸高田市長という公職を経験したことで都知事選でも主要候補として扱われたが、立花も船橋市議選に当選して公職を経験した。それゆえに、選挙でも泡沫候補として扱われにくくなった。

法規制をすり抜けるやり方で、立花は選挙を売名や営利目的に使った。それは本人も否定しない。その後も立花流の選挙ハックはブラッシュアップを続け、貪欲に話題づくりの材料にした。

行き着くところまで来た「選挙ハック」

「NHKから国民を守る党」という政党名を頻繁に変更したことも、話題を継続するために編み出した “工夫”だ。

こうした選挙の抜け道を巧みに突く立花の選挙戦は、たしかに違法ではない。しかし、スッキリしない気持ちを抱く有権者は多いだろう。ましてや兵庫県では死者が出ている。選挙ハックは臨界点に達し、今般の逮捕に至ったといえる。

これまでの立花を長期間にわたって断続的に取材してきた者としてその心情を分析すると、彼は逮捕されても大きなダメージを負ったと認識していないだろう。現時点で有罪が確定したわけではないし、仮にこの後の公判で有罪判決を受けたとしても問題ない。

なぜなら、昨今は誰もがSNSで自由に発信してマネタイズできる環境が整っている。立花はYouTubeで莫大な金銭を稼いでいることを公言しているので、むしろ逮捕は「箔がついた」と前向きに受け止めるだろう。

N党はすでに政党要件を失っているが、立花は今後も新しい選挙ハックを編み出していくに違いない。こうした手法を、ほかの政党や政治家が模倣することもあるだろう。これらの動きは政治を大きくかき乱す危険性を孕んでいるが、一方で今回の立花の逮捕を機に正常化すると見る向きもある。

しかし、立候補者は喉から手が出るほど票がほしいものだ。選挙ハックは悪魔の囁きでもある。その禁断の魅力に抗えず、手を染めてしまう政治家や政党、立候補者は少なからずいる。

そうした手法を有権者がどう判断するのか？ それによって選挙の針路は決まる。政治や選挙の正常化は、有権者が投じる一票にかかっている。

