グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比変わらずの675ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
766.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
748.84ポイント ボリンジャーバンド2σ
748.72ポイント 75日移動平均
736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
731.00ポイント ボリンジャーバンド1σ
715.24ポイント 200日移動平均
713.16ポイント 25日移動平均
702.00ポイント 一目均衡表・基準線
695.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ
694.00ポイント 一目均衡表・転換線
687.60ポイント 5日移動平均
677.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
675.00ポイント 20日夜間取引終値
674.56ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
659.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
