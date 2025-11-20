　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比変わらずの675ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

766.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
748.84ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
748.72ポイント　　75日移動平均
736.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
731.00ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
715.24ポイント　　200日移動平均
713.16ポイント　　25日移動平均
702.00ポイント　　一目均衡表・基準線
695.32ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
694.00ポイント　　一目均衡表・転換線
687.60ポイント　　5日移動平均
677.48ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
675.00ポイント　　20日夜間取引終値
674.56ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
659.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


