「青い線を超えると死ぬ。」ジェームズ・ワン製作総指揮のホラー・スリラー『ティーカップ』日本初上陸＆予告解禁
『死霊館』シリーズのジェームズ・ワンが製作総指揮を務め、閉ざされた環境に閉じ込められた家族と隣人が、命を狙う未知の存在に立ち向かっていく姿を描くホラー・スリラー・ドラマ『ティーカップ』が、BS10プレミアムにて12月12日より独占日本初放送＆初配信されることが決定。予告編が解禁された。
【動画】命を狙う未知の存在に立ち向かう『ティーカップ』予告
本作は、ホラー界の巨匠ジェームズ・ワンが製作総指揮を手がけ、ロバート・R・マキャモンの小説『スティンガー』に大胆なアレンジを加えて描くホラー・スリラー。
米ジョージア州アトランタ近郊にある人里離れた広大な農場で獣医をしているマギー。夫のジェームズ、娘のメリル、息子のアーロと一緒に誰もがうらやむような暮らしを送っているが、実は夫婦の関係は冷え切っていた。やがて、動物たちが奇妙な振る舞いを始め、ラジオに騒音が混じるなど、不穏な空気が流れる。そんなある日、アーロが森で行方不明に。家族は集まった隣人たちと一緒にアーロを捜索するが、帰宅したアーロは不可解な言動をとって家族を不安に陥れる。
電話は不通、家は停電、車も故障という状況のなか、ガスマスクを着用した謎の男が現れ、家の周囲に青い線を引き、一同に「青い線を超えると死ぬ。誰も信用するな」と警告。やがて不気味な出来事が次々に起こり、見えない敵をめぐってお互いに不信感を抱くようになる。一同はそれぞれが抱える問題を受け入れ、生き残るために団結して謎の脅威に立ち向かっていくが…。
主演は、『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』で冷酷な司令官の妻セリーナ役を演じ、2018年にエミー賞ドラマ部門の助演女優賞を受賞したイヴォンヌ・ストラホフスキー。本作ではこれまでのイメージとは異なる強く優しい母親役を演じ、新たな魅力を発揮している。
そのほか、スコット・スピードマン（『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』）、キャシー・ベイカー（『シザーハンズ』）、ボリス・マクギヴァー（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）など実力派俳優陣が集結し、極限状況での緊迫した演技合戦を展開。ストーリーの鍵をにぎる9歳のアーロ役を演じた新鋭ケイレブ・ドルデンの大人顔負けの演技力にも注目だ。
予告編は、マギーの農場の動物たちが何かに怯えている様子からスタート。息子アーロは「僕たちは閉じ込められてるって言うんだ」と語り、マギーが「誰が言ったの？」と聞くと「僕の頭の中の人」と答える。そして、ガスマスク男の不気味な姿、怯える人々が次々と映し出され、最後は銃を持った夫ジェームズが階段から何かに引きずり込まれる衝撃的なシーンで幕を閉じる。
このドラマの面白さは、「命を狙う未知の存在は一体何者なのか？」ということが誰にもわからないところ。登場人物たちは、それぞれ誰が敵なのかを探りあい、グループ全員が疑心暗鬼に陥り、お互いに不信感を抱く。やがて、新たなキャラクターが登場するにつれて、少しずつ真相が解明され、話は意外な方向へ進んでいく。バラバラだったグループが生き残りをかけて団結し協力しあって困難を乗り越えていく過程が見事で、最後にはあっと驚くエンディングが待っている。
映画・ドラマなどの優秀なサイエンスフィクション・ファンタジー・ホラー作品に贈られる賞であるサターン賞のベスト・ホラーTVシリーズにノミネートされ、ROTTEN TOMATOでは77%のスコアを獲得するなど、手堅い評価を得ている本作。ショーランナーを担当したのは、『イエローストーン』のイアン・マカロック。製作総指揮には、ジェームズ・ワンのほか、ワンが設立した制作会社、アトミック・モンスターのマイケル・クリア（『死霊館』シリーズ）とロブ・ハケット（『ラストサマー（2021）』）も名前を連ねている。
サウンドトラックは、映画やTV音楽の作曲に定評のあるデヴィッド・ウィンゴが担当。ニール・ヤング、ハリー・ニルソン、フリートウッド・マックらの曲が、アメリカの田舎の風景に彩りを与える。
海外ドラマ『ティーカップ』（全8話）は、BS10プレミアムにて、字幕版が12月12日より毎週金曜22時、吹替版が12月19日より毎週金曜9時放送。12月12日より「BS10プレミアム for prime video」にて配信開始。
