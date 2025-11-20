イギリスで異常事態…左右の「ポピュリズム政党」がここへきて大躍進を遂げている理由

世界の先進民主主義諸国では、左右のポピュリズムが跋扈している。右翼と左翼では、政策は対極的だが、国民の不満を背景に大衆扇動的手法で支持を拡大している点では同じである。また、SNSがその傾向を加速化させている。

ドイツ、そしてイギリスはどのような状況に置かれているのか。【前編記事】『トランプとマムダニNY新市長、正反対のふたり「意外な共通点」とは…左右のポピュリズムをめぐって』よりつづく。

ドイツでは極右政党「AfD」の勢力が拡大

ドイツでは、今年の2月23日に総選挙が行われた。

その結果、第一党は保守野党のキリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）で、得票率は28.6（2021年の前回は24.2）％であった。第二党は「ドイツのための選択肢（AfD）」で20.8（同10.4）％であった。この政党は、移民排斥をうたう極右政党である。

第三党は与党の社会民主党（SPD）で16.4（同25.7）％であった。第4党は連立与党・緑の党で11.6（同14.7％）％であった。与党の自由民主党（FDP）は4.3（同11.4）%しか得票できず、5％条項をクリアしなかったために、議席を獲得できなかった。

左派党が8.8（同4.9）％である。また、2024年1月に設立された左派ポピュリスト政党の「ザーラ・ワーゲンクネヒト同盟（BSW）」は4.9％にとどまった。5％に届いていれば、議席を獲得できたはずである。その他が9.5（同8.7）％であった。

ドイツには、現在、300万人を超える難民がおり、それが大きな財政負担となっている。また、犯罪も増加し、反移民感情が高まっている。それがAfDの勢力拡大につながっているのである。

BSWの党首、ザーラ・ワーゲンクネヒトは東ドイツ出身の女性政治家で、共産主義である。ドイツ統一で資本主義への道を歩んだことが間違いだとする。極左であるが、AfDと同様に、移民規制を主張する。また、ウクライナ支援に対しても批判的な点もAfDと似ている。西欧諸国の軍拡にも反対する。総選挙で、与党の一角を占めるFDPよりも多くの票を獲得したことは注目に値する。

AfDもBSWもポピュリスト政党であり、両者はライバル関係にある。AfDは、地方自治体で権力の座についているところもある。

6月になって、CDU/CSUはSPDとの連立で、何とかショルツ政権の発足に漕ぎ着けた。しかし、現在のドイツは、経済が低迷し、失業者が300万人にのぼり、国民の不満は高まっている。ショルツ首相は、トランプの関税攻勢への対応、ウクライナを巡る防衛力強化、移民規制の強化など、厳しい財政事情の下で、難しい政権運営を迫られている。

イギリスにいったい何が…

イギリスは、保守党と労働党という二大政党が拮抗し、定期的に政権交代が行われる議会制民主主義の典型例とされてきた。しかし、最近は、状況が大きく異なっている。

世論調査会社ユーガブ（YouGov）の10月発表の政党支持率では、1位が右派ポピュリスト政党の改革党（リフォームUK）で26％、2位が労働党で19％、3位が保守党で18％、4位が左派ポピュリスト政党の緑の党で15％である。

改革党は、EUからの離脱（Brexit）を主導したイギリス独立党の党首であったナイジェル・ファラージが、2018年に結党した政党である。2020年に、党名をリフォームUKに変更した。

2024年7月の下院総選挙では、リフォームUKは14.29％の票を獲得し、ファラージ党首を含め5人が当選した。2025年5月の地方選挙では、1641議席中、677議席を獲得した。保守党は317議席（676議席減）、労働党は99議席（186議席減）であった。国政では第3党の自由民主党が、370議席と躍進した。

市長選でも、改革党は、6つの市のうち2つで勝利した。さらに、イングランド西部の下院補選では、改革党の候補が労働党候補に勝っている。

改革党の政策は、反移民、温室効果ガス排出ゼロ（脱炭素）に反対、福祉予算削減に反対などを掲げている。トランプ流に、「イギリスを再び偉大に」というスローガンも採用している。

保守党や労働党から移籍する議員も増えている。14年間続いた保守党政権は、昨年の総選挙で大敗しており、党の再建の道を模索中である。そこで、多くの保守党支持者が改革党に乗り換えているようである。

一方、左派では、ザック・ポランスキー党首が率いる緑の党がSNSを駆使して、若者の間で支持を拡大している。政策は急進左翼的で、気候変動対策の強化、富裕層への課税強化、ベーシックインカムの導入、保育費の無償化、家賃や公共料金の抑制などを掲げている。また、LGBTの権利拡大を訴えているが、党首もLGBTである。

民放のITVの調査によると、18〜25歳の若者では、政党支持率は、1位が緑の党で32％、2位が労働党で25％、3位が改革党で20％、4位が保守党で11％である。

イギリスもまた、左右のポピュリズム勢力が国民の支持を拡大している。

