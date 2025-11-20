【本日発売】日本史を地学から読みなおす、太平洋戦争と銀行、コナン・ドイル伝…講談社現代新書2025年11月刊

本日、11月20日は講談社現代新書の11月刊の発売日です！

新刊3点をくわしく紹介します。

・鎌田浩毅『日本史を地学から読みなおす』

・小野圭司『太平洋戦争と銀行 なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』

・篠田航一『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』

鎌田浩毅『日本史を地学から読みなおす』

列島誕生以来、地震・噴火・津波・台風などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした貞観の大津波、近世では宝永の富士山噴火や安政南海地震、近現代では関東大震災や阪神淡路大震災、そして東日本大震災……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本人にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは。地球史的スケールで日本史をとらえなおす。

小野圭司『太平洋戦争と銀行 なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』

【読み始めたら止まらない！誰も知らない「戦争経済史」】

植民地経営から戦費調達、敗戦後の「清算」まで――

満洲、台湾、朝鮮、樺太、本土を、バンカーたちは決死の覚悟で駆けめぐっていた！

驚きのエピソード満載！

お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

国破れてバランスシートあり……

銀行員たちの血と汗と涙の奮闘記！

【目次】

序章 風雲高まる

第一章 戦時の外地銀行――昭和一九年まで

第二章 本土決戦と金融機関――昭和二〇年七月まで

第三章 長い夏が始まる――昭和二〇年八月

第四章 日本の一番長い日――昭和二〇年八月一五日

第五章 戦争の後始末

終章 諸行無常と万古不易

篠田航一『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』

科学的な推理を身上とする名探偵シャーロック・ホームズを生んだのは、心霊と愛国に没頭するお騒がせ男だった！

コナン・ドイルの数奇な人生を、現地で識者に取材した最新証言を交え、作品とともに解説する。

・40歳で突然「軍隊に入る」宣言

・「切り裂きジャック事件」の犯人説

・世間を騒がせた「妖精事件」

・アガサ・クリスティ失踪で勝手に「心霊捜査」

・タイタニック号事件をめぐり大論争

・政治家を目指して二度落選

「科学」と「非科学」の間で揺れ動きながら名探偵シャーロック・ホームズを生んだ不思議

本書で解ける謎

・ホームズのモデルとなった恩師・ベル博士はどんな人物か？

・「ワトソン」を発明したドイル。どんな効果を狙っていた？

・19世紀のロンドン近郊で、ホームズが爆発的人気を呼んだ理由

・ホームズの推理が現代人から見ると時々「かなり雑」なのは？

・ダーウィンの進化論で、英国人が心霊主義に走ったのはなぜ？

・「切り裂きジャック事件」で「医師犯人説」が否定される根拠

・医師としても成功していたドイルが作家専業を決意したきっかけ

・ロンドン留学中の夏目漱石とドイルが出会っていた可能性は？

・妻が病死し、失意のどん底にあったドイルを元気にした「事件」

・人気絶頂のホームズをなぜ『最後の事件』で葬ろうとしたのか？

怪しい事象に突き進む、危うい男……なのになぜ、誰もがドイルを愛したか？

★（巻末付録）世界一短いホームズのブックガイド……ホームズ全60作品を解説・評価

