サムスンの次期「Galaxy S26」シリーズは、アップルのiPhone 17シリーズより薄くて軽くなると報じられています。

↑薄さと軽さで選ぶとしたら…（画像提供／JCM - stock.adobe.com）。

信頼性の高いリーカー・Ice Universe氏がXに投稿したデータによると、Galaxy S26シリーズの寸法は次の通りです。

Galaxy S26（標準モデル）: 6.3インチ画面、149.4mm × 71.5mm × 6.9mm Galaxy S26+: 6.7インチ画面、158.4mm × 75.8mm × 7.3mm Galaxy S26 Ultra: 6.9インチ画面、163.6mm × 78.1mm × 7.9mm

参考として、Galaxy S25シリーズの寸法は以下の通りです。

S25（標準モデル）: 6.2インチ画面、146.9mm × 70.5mm × 7.2mm S25+: 6.7インチ画面、158.4mm × 75.8mm × 7.3mm S25 Ultra: 6.9インチ画面、162.8mm × 77.6mm × 8.2mm

さらにIce Universe氏は、各モデルの予想される重量と厚みをiPhone 17シリーズと比較した表も公開しています。

Galaxy S26（標準モデル）はiPhone 17より13グラム軽く、1.05mm薄い。 Galaxy S26+はiPhone 17 Proより13グラム軽く、1.45mm薄い。 Galaxy S26 UltraはiPhone 17 Pro Maxより17グラム軽く、0.85mm薄い。

ただし、iPhone 17シリーズ（Airを除く）がアルミフレームを採用しているのに対し、Galaxy S26シリーズは標準モデルとS26+がアルミ製、S26 Ultraのみチタンフレームを採用する見通しです。高級感や耐久性の面では、S26 UltraがiPhone 17 Pro Maxを上回る可能性があります。

また、iPhone 17 Pro Maxの3眼カメラ構成に対して、Galaxy S26 Ultraは4眼カメラ構成になると見られています。カメラ数が多いにもかかわらず、より軽量に仕上がるというわけです。

S26 Ultraの予想カメラ構成は次の通りです。

メインカメラ: 200MP（ISOCELL HP2） 超広角カメラ: 50MP（ISOCELL JN3 または Sony IMX564） 5倍望遠: 50MP（IMX854） 3倍望遠: 10MP または 12MP（ISOCELL 3LD S5K3LD）

Source: Ice Universe(X)

via: Wccftech

