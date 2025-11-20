「ねぇ、機内食は！？ ワインは？」CAにしつこく催促する義姉に、ドン引き → 夫が一喝！

筆者の友人・美紀さん（仮名）が義実家との旅行に胸を躍らせている中で起きた出来事です。移動中の機内で、義姉の度を越えた行動が招いたのは……？ 義姉の気まずすぎるトラブルを紹介します。

機内サービスはまだ？

乗客とぶつかった時、義姉のまるで自分が被害者かのような態度には言葉を失いました。その時は恥ずかしさで「穴があったら入りたい」と思い、その後のフライトはとても長く感じたそうです。

非常識すぎる義姉とは「もう二度と一緒に飛行機には乗らない」と誓ったそうです。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。