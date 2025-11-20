「一発で倒せ」…最強レスラー「スタン・ハンセン」から小橋建太に引き継がれた大技とは【全日プロレス外国人レスラー列伝】

熱い戦いが繰り広げられていた90年代の全日本プロレス。この時代は印象的な外国人レスラーも多く参戦していた。中でも際立っていたのは、プロレスファンにはもはや説明不要のスタン・ハンセン。小橋建太が回想する。

（本記事は11月10日発売『全日本プロレス90年代外国人列伝―小橋建太が戦った最高の男たち―』（小橋建太著・ワニブックス刊）より抜粋・編集したものです）

先輩たちから「どうぞ、どうぞ」とハンセンの生贄に

もはや説明不要の最強外国人レスラー。僕はハンセンとのエピソードだけで1冊本を書けると思います。ジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さん、ジャンボ鶴田さん、天龍源一郎さん、長州力さん、藤波辰爾さん、そして僕たち四天王と、3世代にわたり激闘を繰り広げました。全日本プロレスに初参戦した頃からハンセンはビッグ・ネームでしたから、最初は僕なんてグリーンボーイのひとり。

でもしつこく食い下がっていったので、少しずつ彼の視界に入っていったと思います。ただ、それに比例して、ハンセンの僕への攻撃はどんどん激しさを増していきましたね。ハンセンといえば”ウエスタン・ラリアット”ですが、世界中で僕が一番そのラリアットを受けたのではないでしょうか。

80年代後半、ハンセンは試合に勝っても負けてもリングで大暴れ。そこで僕たちセコンド陣が止めに入るんですが、ダチョウ倶楽部さんの「どうぞ、どうぞ」ばりに先輩たちは僕を前に押し出すんです（笑）。すると僕がハンセンに捕まり、ロープに投げられ、ウエスタン・ラリアットを喰らう。そんな風景が日常化していました。

武道館で3発のウエスタン・ラリアット

90年代になるとハンセンとリング上で戦うことが増えて、その都度、黄金の左腕に沈められてきました。でも僕の体もどんどん大きくなってきて、どんな技でも受け切る自信が付いてきた頃でしたし、少しずつハンセンに迫っている手ごたえもありました。ハンセンも感じるものがあったんでしょう。シングルになるとさまざまなラリアットを僕に対して繰り出すようになってきたんです。

たとえば1991年9月の日本武道館。試合開始前にレフリーのチェックを受けていた僕にハンセンがいきなり不意打ちのウエスタン・ラリアットを放ちました。なんとか試合中に劣勢を立て直したんですが、場外までハンセンを深追いした僕に再び左腕が襲いかかりました。この日、2発目のウエスタン・ラリアットです。そして最後はリング上で3発目を決められて僕は轟沈しました。

続いて1993年7月。場所は同じ日本武道館。大攻勢をかけた僕は、試合を決めようとムーンサルトの体勢に入りました。するとハンセンはそれを阻止しようと僕の背中に掴みかかり、さらに場外エプロンに移動すると僕たちは殴り合いになります。その刹那──のちに”雪崩式ラリアット”と呼ばれる左腕がポストの上に座っていた僕の首に決まりました。僕はそのままポストから転落して、3カウントを聞きました。

それまで鶴田さん、馬場さんが一試合で2発のラリアットを喰らった記憶はあるのですが、3発は僕だけではないでしょうか。同じく”雪崩式ラリアット”もそうでしょう。いろんなラリアットを繰り出すというのももちろん珍しいんですけど、ハンセンの僕に対する変化があったのでしょう。ハンセンほどの選手になると、自分のスタイルを守ることがすごく大事ですし、彼はそれを守ってきた。そんなハンセンも研究し、進化して、新しいラリアットを生み出した。

自分もハンセンのおかげで成長することができたんですけど、ハンセンもまだまだ成長しているんだなと思いました。ハンセンは無器用で荒削りと言われていましたが、どの世代のスタイルにも対応していました。そんなハンセンが長きにわたりトップ戦線で活躍できたのは対応力があったからだと今あらためて感じますね。

ハンセンからラリアットの使い手として認められる

だからこそ、後楽園ホールでハンセンからラリアットの使い手として認めてもらったのは嬉しかったです。

あの日、僕が試合前にウォーミングアップをしていたら、レフリーのジョー樋口さんに「ハンセンが呼んでるよ」と後ろから声をかけられました。ジョーさんと2人で外国人控室に行ったら、ハンセンが1人だけソファに座っていて、僕はハンセンの目の前に座りました、ジョーさんがハンセンの言葉を通訳してくれて、

「おまえがラリアットを使うのはわかった。でもラリアットをやるんなら一発で倒せ。一発で倒すのがラリアットだ」というふうに言われました。だから僕は引退するまで、3つカウントを取れない時もありましたが、相手を一発のラリアットでぶっ倒しました。だからハンセンとの約束は守れたと思っています。

あと、印象的だったのは、「’99世界最強タッグ決定リーグ戦」の優勝戦となった小橋＆秋山準vsハンセン＆田上明。ハンセンと田上さんは急造コンビでしたが、総当たりのリーグ戦を勝ち抜いて優勝決定戦まで上がってきました。僕と準も2連覇がかかっていたし、田上さんはこの年に亡くなった馬場さんのガウンを着て入場するなど気持ちが入っていた。

何よりハンセンの気合いはすさまじいものがありましたね。2人からは馬場さんへの”弔い合戦”という雰囲気も出ていたのでしょう。会場もハンセン＆田上組への声援が大きかったように思います。

案の定、試合は激しいものとなりました。年に数回と言われる”田上火山”の噴火も起きましたし、50歳とは思えないハンセンの攻撃も重かったです。でも前年度のチャンピオンチームの僕たちのチームワークが彼らの執念を上回りました。

最後は僕がハンセンを押さえている間に準がリストクラッチ式のエクスプロイダーで田上さんをピンフォール。こうして2連覇を果たすことができました。

試合後、ハンセンは悔し涙を流しながら、田上さんを労います。そのままこの1年を締めくくる閉会式となり、僕と準は優勝の大トロフィーと優勝賞金1000万円の小切手を、ハンセンと田上さんは殊勲賞の盾を受け取りました。最後には全選手が中央に集まり記念撮影。感動のフィナーレとなるはずでしたが……。

パコーン！

悔しさがおさまらないハンセンが僕の頭を盾で殴ったのです。広い日本武道館の3階席まで衝撃音が響き渡りました。僕と準も反撃してハンセンを場外に追い払いましたが、ハンセンはテキサス・ロングホーンの”ウィー!”。そのまま控室へと消えていきました。まさに浮沈艦そのものでしたね。

思い返せば、80年代後半はセコンドについてラリアットを喰らい、90年代前半にはセコンドだけではなく試合でもボコボコにされましたが、94年にシングルで初勝利を挙げると、キャリアも年齢も違うライバルとして、同じ目線に立てたのではないかと思います。

あの盾の一撃がどの技よりも強烈でしたけどね（笑）。

「猪木さんに試合前、木製バーで思い切り殴られた」「額が割れて大流血」一番弟子・藤波辰爾と弟・猪木啓介が語る「アントニオ猪木伝説の真相」【特別対談】