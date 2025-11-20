100万円の「布施の要求は不当」と住職が断言…葬儀の相場が「地域で10倍の差」になる理由【お金の常識】

大切な家族の死という現実に向き合う中、突然突きつけられる想定外の出費、葬儀費用。特に、読経や戒名にかかるお布施が「相場を大きく超えている」と感じながらも、その場で交渉できず、渋々支払って後悔したという話は少なくありません。

儀式への感謝として渡すはずのお布施が、不透明な相場と、葬儀という緊急性の高さから、時には数十万円、数百万円という “払わざるを得ない請求” に化けてしまうことがあります。この「泣き寝入り」を招く高額お布施トラブルの背景には、何があるのか。

こうした葬儀費用やお布施の不透明さについて、現役住職であり、ジャーナリストでもある浄土宗住職・鵜飼秀徳氏と日本経済新聞社記者の大久保潤氏が、現代の弔いが抱える課題について、タブーを恐れることなく率直に解説している『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か？』から抜粋し、再編集してお伝えする。

葬式一式に600万円は納得できる？

葬儀や葬式、お墓にまつわる費用はグレーゾーンが多く、また地域や宗派によっても様式や慣例が変わるため、誰に聞いたら良いのかもわからず、これといった相場も分からない。この状況について、日本経済新聞社の元記者であり、現在は東京本社くらし経済グループ・シニアライターの大久保潤氏はこう語る。

「夫が亡くなり、喪主である妻がお寺に葬式を頼んだところ、住職が連れてきた弟子がまず枕経をあげたのですが、その枕経だけで30万円と言われました。

枕経は故人の枕元でお坊さんがお経をよむ最初の弔いですが、いくらなんでも高いと思い、葬儀全体の見積もりを見せてもらったら、戒名から初七日、四十九日の法要まで総額600万円近くになっていました。

『ここまで払えません』と妻が言うと、しぶしぶディスカウントしてきたようですが、お布施に定価がないのをいいことに、法外な金額を請求するケースは実際にあるようです」

では一体、いくらなら納得できるのか？ この疑問について日経BP元記者であり、現在は正覚寺住職を務める鵜飼秀徳氏はこう答える。

「葬祭情報サービス会社の鎌倉新書『第6回お葬式に関する全国調査』（2024年）によると、葬式にかかる費用の平均総額は約119万円（2022年、約111万円、お布施は含まず）。近年、都市部を中心として身内だけの家族葬や、火葬のみ直葬が広がり、葬式にかけるコストは全体的に下がっている傾向にありますが、それでも大きな出費になるでしょう」

ここで注意したいのが、葬儀社の見積もりにはお布施が含まれていないということだ。

「宗教者に対する葬儀のお布施は別途必要になってきます。葬儀社の見積もりにはお布施は入っていませんから。喪主は、菩提寺の住職に対して直接、お布施を渡すことになります。お布施は袋に包んで現金で渡すことが慣例になっていますが、別段、銀行振込みでも問題ないです」（鵜飼氏）

対価に見合う儀式を僧侶は提供できない

では、袋の中身はどれくらいか。実は、お布施の相場感は、地域や宗派、寺院によってまちまちだという。

「例えば、最も相場が高いといわれるのが東北地方および東京都です。おおよそ50万円程度がお布施として、菩提寺に渡されることが多いようです。

関西や中核都市の相場は、20万円〜30万円が中心。一方で沖縄や山陰地方は、5万円〜8万円程度と言われています。地域によって10倍もの差があるのです。

興味深いのが東北地方。葬儀の布施相場は、東京以上に高いとも言われています。これは、東北では葬式には多くの布施を包むけれど、その後の法事などでは、お布施の金額が低い傾向があるから、とも言われています。

東北は特殊な例として、一般的には普段から彼岸や盆、施餓鬼などの仏事や年中行事で檀家と深く関わりあいを持っている地方寺院は相場が低めです」（鵜飼氏）

東北同様に布施相場が高めの東京だが、その理由について鵜飼氏は次のように解説する。

「東京都心部など都会の寺院のお布施が高めになるのは、普段から寺院との関わりが少ない檀家が多かったり、檀家ではない人が突然葬儀をお願いする『一見さん』がいたりするからです。地域によって仏事に対する価値観、風習などがお布施に色濃く反映されるので、お布施の平均相場を出すことにあまり意味はないですが、参考までにお伝えしておきましょう。

一般社団法人日本消費者協会の調査ですと、葬儀での布施で40万〜50万円の価格帯が21・5％と最も多く、次いで20万円〜30万円が19・1％となっています。100万円以上の高額のお布施も5・2％と一定の割合を占めています。

布施の金額が日本消費者協会の調査の19・1％を占めている20万円、あるいは30万円程度であればさほどのトラブルは起きないでしょう。

しかし、住職の方から100万円以上という高額の布施を檀家に要求すると、大きな問題に発展する可能性があります。葬儀というある意味、不可抗力な状況下で、遺族が悲しみに暮れている中、菩提寺側が100万円以上の布施を要求するというのは、社会通念上も人道上も、おかしいと思います。

100万円をいただくような儀式を、僧侶はやっていない（やれない）からです。どんなに濃密な儀式を、枕経から初七日まで1週間ほどの間に実施したとしても、です。

檀家の意思として『普段、菩提寺にはお世話になっているから葬儀の布施は多めに包みたい』『故人を、しっかり送ってもらいたい』などとして高額の布施をすることには、何ら問題はないです」

お布施の金額を左右する「地域」「宗派」の壁

さらに、鵜飼氏はじつは「菩提寺が受け取りたい金額」と「檀家が妥当だと思う金額」にズレがあるとこう指摘した。

「布施を定額制にすれば、問題は起きないのではないかと考える人もいることでしょう。布施の相場は地域や宗派などで決まります。地域や宗派、あるいは寺院ごとに定価を決めたほうがフェアではないか、と考える人は少なくないでしょう。実際、ホームページを作成して、布施や戒名の料金を明示している寺院があります。

では、宗派による相場の違いはあるのでしょうか。正確な調査をしたものはないものの、わたしがヒアリングした肌感覚では、曹洞宗や臨済宗などの禅宗は、概して高めの布施相場になっている印象です。これは、禅宗寺院の分布が東北や関東、関西などの布施相場の高い地域に偏っていることも影響しているでしょう。

他方で、北陸や山陽地方などに多く分布している浄土真宗は布施金額が低めである印象を持ちます。

いずれにしても、トラブルの原因は布施を出す側と、受け取る側の意識の乖離にあります。どちらか、あるいは両者が金額に納得していないケースです。

私が代表理事をつとめる一般社団法人良いお寺研究会の調査によると、『菩提寺が受け取りたい布施金額』と『喪家が妥当だと考える布施金額』の差分は10万円程度、菩提寺側の希望金額のほうが多くなっています。

しかし仮に、菩提寺側が望む布施金額でなかったとしても、基本的には有り難く受け取ることが求められます。もちろん、出す側も常識的な布施を包むのは礼儀というものです。布施の中身は、本来、菩提寺と檀家との関係性や阿吽の関係で決まるもの。普段から、きちんとコミュニケーションが取れていればトラブルは起きようがありません」

