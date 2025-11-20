マイクロソフトとエヌビディアがオープンAIの競合会社であるアンソロピックに大規模投資を決め人工知能（AI）産業の同盟構図が変化している。

マイクロソフトは18日、ブログを通じ「エヌビディア、アンソロピックと戦略的パートナーシップを締結し、エヌビディアとともにAIモデル開発会社アンソロピックに最大150億ドル（約2兆3570億円）を投資する」と明らかにした。アンソロピックはAIサービス「クロード」の開発会社でオープンAIの最も強力な対抗馬のひとつだ。

今回の協約でアンソロピックはマイクロソフトのクラウド「アジュール」の購入契約を約300億ドルで結んだ。これを通じアンソロピックが確保できるコンピューティング容量は1ギガワット規模だ。マイクロソフトはオープンAIとアンソロピック、独自モデルなど企業顧客がどんなAIモデルを選択しても結果的にMSクラウドを中心に動くようにしてオープンAI依存度を減らし、プラットフォーム影響力を育てようとする戦略だ。

ビッグテックとスタートアップの間のAI同盟ネットワークは一層複雑になっている。ビッグテックがAIスタートアップに投資し、スタートアップはその企業のインフラを大量購入する循環式取引などを通じてだ。AIスタートアップは成長資金を確保し、ビッグテックはグラフィック処理装置（GPU）需要とクラウド顧客を長期間確保できる点でこの方式は最近のAI業界のニューノーマルになっている。

アンソロピックが今回契約した1ギガワット規模のコンピューティング容量は大型発電所1カ所が安定的に供給する電力水準だ。ウォール・ストリート・ジャーナルは「AIインフラ構築競争が激しくなり企業はデータセンター運営などに莫大な資金を投じ続けるほかない状況」と話した。