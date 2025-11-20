「7人の主君」に仕えた男「藤堂高虎」が徳川家康の「謀臣」と呼ばれた本当のワケ

戦国最強といわれた「豊臣家臣団」。武勇により戦場を制した猛将揃いで名高い。

豊臣秀吉の弟で名補佐役でもあった秀長の家臣に、生涯7人の主君に仕え、転職で地位を築いたといわれる伝説の武将がいた！

この伝説の武将、藤堂高虎とはどのような人物だったのか？

気鋭の系図研究者・菊地浩之氏の新刊『増補新版 豊臣家臣団の系図』(角川新書)より、知られざるその人物像を紹介する。

七人の主君に仕える

藤堂和泉守高虎（一五五六〜一六三〇）は近江出身、浅井家旧臣であるが、浅井家滅亡後、秀吉に直接仕えたわけではなく、天正四（一五七六）年に秀吉の弟・秀長に仕え、秀吉に仕えたのは文禄四（一五九五）年というから、かなり新参者といってよい。

高虎は生涯七人の主君に仕えた（渡り歩いた）といわれ、その生き様は己の力を恃んで乱世を渡っていった戦国時代では武勇伝にもなったのだろうが、「貞婦二夫にまみえず」的な忠臣を礼賛した江戸時代には嫌われた。鳥羽・伏見の戦いで、合戦中に官軍に寝返った津藩藤堂家は「藩祖・高虎のように主君を替える」と悪口を叩かれ、高虎のイメージがさらに悪くなったらしい。

【高虎の主君】

・浅井長政 一五七〇〜

・浅井家臣・阿閉貞征 一五七二〜

・浅井家臣・磯野員昌 一五七三〜

・員昌の養子・津田信澄 一五七五〜

・豊臣秀長・秀保父子 一五七六〜

・豊臣秀吉 一五九五〜

・徳川家康〜家光 一六〇〇？〜

そんな高虎だが、豊臣秀長・秀保父子には二〇年近く仕えており、秀長への追慕は強かったといわれる。秀長には男子がなく、本能寺の変後に秀吉の策略で丹羽長秀の三男・仙丸（のちの藤堂宮内少輔高吉。一五七九〜一六七〇）を養子にもらった。しかし、豊臣政権が確立していくと、秀吉は甥の秀保を秀長の養子にすることを画策。当時まだ子のなかった高虎は、高吉を養子に貰い受け、一万石を加増された。

高虎は賤ヶ岳の合戦、紀伊国一揆の鎮圧、四国の長曾我部攻めに参陣し、すでに一万石を賜っていたが、高吉との養子縁組みによって、さらに一万石を加増され、秀長家臣団で重臣に列した。

秀長の死後、高虎は養子・秀保に仕え、文禄の役では若年の秀保の名代として朝鮮に出兵。しかし、文禄四年に秀保が急死してしまう。高虎は出家して高野山に登ったが、秀吉はこれを惜しんで、親しい生駒親正を派遣して説得。高虎を還俗させ、伊予板島七万石を与えた。

高虎は慶長の役にも出兵し、福島正則ら七本槍の武断派大名と親しくなったようだ。秀吉、前田利家が相次いで死去すると、慶長四（一五九九）年閏三月に福島正則・加藤清正・黒田長政・細川忠興等が石田三成襲撃へと動くが、高虎も同行したらしい。

慶長五（一六〇〇）年の関ヶ原の合戦で家康方につき、同年伊予今治藩二〇万石に転封。慶長一三（一六〇八）年に伊勢津藩二二万九〇〇石に転封となった。晩年の家康から信頼を寄せられた謀臣で、元和元（一六一五）年の大坂夏の陣でも武功をあげ、五万石を加増され、元和三年に五万石の加増、弟・正高の旧領三〇〇〇石を併せて三二万三九〇〇石となった。支流に伊勢久居藩五万三〇〇〇石がある。

三井財閥と親戚？

藤堂家は近江国犬上郡藤堂村に住み、藤原氏の子孫とも中原氏とも伝えられ、詳細は不明。おそらく一介の土豪だったのだろう。

父・藤堂源助虎高（一五一六〜一五九九）は三井出羽守乗綱の子に生まれ、はじめ武田信虎に仕えたが、のち近江の浅井備前守勝政に転じ、浅井家滅亡後に近江に隠棲したというが、定かではない。

三井出羽守は、三井財閥の三井家の先祖にあたるのだが、両家が特段親しかったという噂は聞いたことがない。

高虎の妻子

『寛政重修諸家譜』によれば、高虎の妻は長越前守連久の娘というが、実は先妻として一色修理大夫の娘がいたらしい。いずれにせよ、主君はコロコロ替えたものの、女性関係に派手さはない。昨今のNHK大河ドラマの主人公は女性票を気にしてか、愛妻家が好まれる傾向にあるので、将来、高虎が取り上げられる日があるのかもしれない。

さて、高虎には二男二女、および一男三女の養子がいた（★は長氏の子）。

・長男★藤堂大学頭高次 （一六〇一〜一六七六） 妻は大老・酒井忠世の娘

・次男★藤堂左兵衛佐高重（生没年不詳）

・養子 藤堂宮内少輔高吉（一五七九〜一六七〇）

・長女★ 蒲生下野守 忠郷の妻、没後に伊勢一身田専修寺堯朝に再縁する。

・次女 家臣・藤堂作兵衛忠季の妻

・養女 藤堂玄蕃頭嘉清の娘、小堀遠江守政一（小堀遠州）の妻

・養女 松永伊勢守某の娘、 家臣・藤堂仁右衛門高刑の妻

・養女 氏家源左衛門某の娘、生駒讃岐守正俊の妻

ただし、『三百藩家臣人名事典』では藤堂高刑の妻になった養女を、松永伊勢守某の娘ではなく、織田信清の娘としており、『江戸時代の設計者』では生駒正俊の妻になった養女を、氏家源左衛門某の娘ではなく、先妻・一色氏の妹としている。

養女の夫・生駒正俊は、高虎と親しく高野山から秀吉臣下に引き戻しに説得にいった生駒親正の孫にあたる。また、今一人の養女の夫・小堀遠州は、高虎の旧主・磯野員昌の外孫にあたる。高虎は策謀家といわれるが、意外に友情や恩義を大切にする人物だったのかもしれない。

高虎は天正一五（一五八七）年に豊臣秀長の養子・高吉を養子に迎えていたが、慶長六（一六〇一）年、四六歳にして待望の嫡男にめぐまれた。藤堂大学頭高次（一六〇一〜一六七六）である。

[著者プロフィール] 菊地浩之（きくち・ひろゆき）

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005-06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士（経済学）号を取得。企業集団研究の手法を戦国武将の家臣団の調査に応用し、本書のほか家臣団シリーズを執筆。著書に『企業集団の形成と解体』（日本経済評論社）、『日本の地方財閥30家』（平凡社新書）、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』『財閥と学閥』（角川新書）、『三菱グループの研究』『三井グループの研究』『住友グループの研究』（洋泉社歴史新書）など多数。

