ウエディング体験を通して思い出を作ってもらうイベントが、北九州市で開かれました。参加したのは、障害のある人とその家族です。

北九州市のホテルで10日、「あなたのウエディング」と題したイベントが開かれました。結婚していない障害のある人やその家族に、ドレスやスーツ姿でランウェイを歩いてもらい、かけがえのない思い出を作ってもらおうと、ある男性が企画しました。





■障がい者によるSDGs・一柳泰造 代表「僕は遺品整理業がメインの仕事で、孤独死をたくさん見てきた中で障害者（の孤独死）が多いと気付いて。障害者の部屋は思い出が少ないと感じていて、今回、一生涯の思い出としてプレゼントできたらいいなと思って、この企画をしています。」イベントの参加費は無料で、ドレスなどの衣装はほとんどが寄付されたものです。10代から70代までの男女19人とその家族が参加しました。イベント参加者の一人、大場遥華さん（29）です。自閉症と中度の知的障害があり、障害者向けの就労施設で弁当の配膳の仕事をしています。■大場遥華さん（29）「ウエディングドレス楽しみ。」大場さんにはウエディングドレス姿を見せたい人がいます。■大場さんQ.誰に見せたいですか？「お父さん。」

大場さんの父・勉さんと、母・弘美さん。2人は、娘のウエディングドレス姿を見る日が来るとは思っていませんでした。



内閣府の調査によりますと、国内の知的障害者の96.7パーセントが結婚していないということです。



■父・勉さん

「空を歩いているような気分です。信じられません。ああいう子なので、ずっと親が面倒見ての生活だと思っていた。まさかウエディングドレスを着られる日が来ると思っていませんでした。」

■母・弘美さん

「娘の晴れ姿を見られる日が来ることを、本当にうれしく思っています。」

真っ白なドレスに身を包んだ大場さんは、父親と笑顔でランウェイを歩きました。もう一つ大きなプレゼントがありました。



■大場さん

「お父さんへ。はるちゃんとお散歩に行ったり、野球や映画に行ったりしてくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。お父さん大好き。」



■父・勉さん

「感無量の涙です。娘の笑顔を大事にしながら、人生を歩んでいこうと思います。」



大場さん親子をはじめ、参加者にとって忘れられない一日となりました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月14日午後5時すぎ放送