吉岡里帆、森七菜撮影のオフショットに反響「自然な笑顔が可愛過ぎる」「とても貴重な写真」
俳優の吉岡里帆（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。出演中のNHK夜ドラ『ひらやすみ』（月〜木 後10：45〜11：00）のオフショットを投稿した。
「自然な笑顔が可愛過ぎる」森七菜が撮影したオフの吉岡里帆
29歳、フリーター、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの？将来の不安も一切ない、お気楽な自由人・生田ヒロト（岡山天音）。人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえ（根岸季衣）から、一戸建ての平屋を譲り受けることになり、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみ（森七菜）と2人暮らしを始める。そんな彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて…。東京・阿佐ヶ谷駅徒歩20分の平屋を舞台に繰り広げられる日常系ドラマ。
吉岡演じる立花よもぎは、不動産会社勤務。仕事熱心で、職場ではエースと言われているが、日々仕事ばかりで、少しだけ心に余裕のない生活を送っている。
インスタグラムでは「なっちゃんな森七菜ちゃんが撮ってくれました うれしぃ」とつづり、ヘルメットに作業着姿のオフショットを投稿。「お芝居も唯一無二最高で写真も絵も上手で、溢れんばかりの才能と愛嬌で惚れさせてくる七菜ちゃんのなっちゃんの話、明日は沢山しようかなと！」と共演する森を絶賛した。
この投稿に「とても貴重な写真ありがとうございます」「里帆さんのヘルメット姿、可愛いですね」「自然な笑顔が可愛過ぎる、、、」「笑顔がかわいい里帆ちゃん」といったコメントが寄せられた。
「自然な笑顔が可愛過ぎる」森七菜が撮影したオフの吉岡里帆
29歳、フリーター、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの？将来の不安も一切ない、お気楽な自由人・生田ヒロト（岡山天音）。人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえ（根岸季衣）から、一戸建ての平屋を譲り受けることになり、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみ（森七菜）と2人暮らしを始める。そんな彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて…。東京・阿佐ヶ谷駅徒歩20分の平屋を舞台に繰り広げられる日常系ドラマ。
インスタグラムでは「なっちゃんな森七菜ちゃんが撮ってくれました うれしぃ」とつづり、ヘルメットに作業着姿のオフショットを投稿。「お芝居も唯一無二最高で写真も絵も上手で、溢れんばかりの才能と愛嬌で惚れさせてくる七菜ちゃんのなっちゃんの話、明日は沢山しようかなと！」と共演する森を絶賛した。
この投稿に「とても貴重な写真ありがとうございます」「里帆さんのヘルメット姿、可愛いですね」「自然な笑顔が可愛過ぎる、、、」「笑顔がかわいい里帆ちゃん」といったコメントが寄せられた。