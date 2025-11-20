¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿NHKµ¼Ô¤é¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¡×¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÎÅ¸Ë¾
2022Ç¯2·î17Æü¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç±éµ»¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÁ°¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¤À¤¬¡¢4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡Ö¶¥µ»³°¡×¤ÇÁû¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØÃæ¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢½÷»Ò¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ïÁª¼ê¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¸ÞÎØÄ¾¸å¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂç¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥í¥·¥¢¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ISU¡Ê¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÃË½÷¤Î¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î¤ß°ì¿Í¤º¤Ä¡¢¡Ö¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢¥í¥·¥¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£NHK¤ÎÈÖÁÈ¡ö1¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø±É´§¤ÈÀäË¾¤Î¥ê¥ó¥¯ ¥í¥·¥¢¤ÎÅ·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ ¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î½ÉÌ¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´©¹Ô¤òµ¡¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Î²ÏÀ¾Âç¼ù»á¡ÊNHKÊóÆ»¶É¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Èº£ÌîÊþ¼÷»á¡ÊNHK»¥ËÚÊüÁ÷¶É¡¦µ¼Ô¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ö1¡§NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¡ÈÀäË¾¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷ ¥í¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¹ðÇò¡×¤ª¤è¤ÓBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î½ÉÌ¿¡Á½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡×
¡¡NHK¼èºàÈÉ¤ÏÀï»þ²¼¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤ËÆþ¤ê¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤ä¥³¡¼¥Á¤é¤ËÄ¹´ü¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°»ö·ï¤ä¥í¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤ËÂ³¤¡¢¡Ú¸åÊÔ¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£2¿Í¤¬¸«¤¿¡¢¼¡´ü¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¸ÞÎØ¤ÇÉü³è¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂç¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¡NHK¼èºàÈÉ¤¬¸«¤¿¡Ö¥¨¥ê¡¼¥ÈÍÜÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï¡©
¥í¥·¥¢¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê©Ulrik Pedersen¡¿CSM via ZUMA Press Wire¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¥í¥·¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Î¶¯¤µ¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ
¨¡¨¡ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡Ê18¡Ë¤¬½Ð¾ìÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¼èºà¤ÇÈà½÷¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀª¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
²ÏÀ¾Âç¼ù»á¡Ê°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï¼ã¤¯¤Æ¾®ÊÁ¤Ç¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¼èºà¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢4²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤â4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â·Ú¡¹¤ÈÄ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¡ÊËÌµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿Áê¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç4²óÅ¾¤ÏÄ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸½¾õ¤¬¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç4²óÅ¾¤òÄ·¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤Ï¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î21Æü¡¢¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç±éµ»¤¹¤ë¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¿¥¹¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Öµ»½ÑÅÀ¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö±éµ»¹½À®ÅÀ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Ê¤Éµ»¤Î½ÐÍè¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Öµ»½ÑÅÀ¡×¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ö±éµ»¹½À®ÅÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÉ¾²Á¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¹â¤¤±éµ»¹½À®ÅÀ¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ÂºÝ¡¢Àè¤ÎÂç²ñ¡ÊËÌµþ¡Ë¤Ç¤Ï±éµ»¹½À®ÅÀ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥í¥·¥¢½÷»Ò¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÂçÊÑ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥í¥·¥¢Áª¼ê¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¹¤ëÀ§Èó
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÃË½÷°ì¿Í¤º¤Ä¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÄê¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ÏÀ¾¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Î´ðÁÃ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿½ÀÆð¤ÇÈþ¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤È¡¢ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜÁª¼ê¤¬¶¥¤¦¤Î¤â¸«¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶ì¤·¤ß¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀïÁè¤ä¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
º£ÌîÊþ¼÷»á¡Ê°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡»ä¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥µ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½ã¿è¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¼£¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÆñ¤·¤¤¤È¡¢¤³¤Î»þ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬¤º¹³µÄ¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸«¤ëÂ¦¤â¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥í¥·¥¢Áª¼ê¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÏÀ¾¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥í¥·¥¢Áª¼ê¤Î±éµ»¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
²ÏÀ¾¡¡»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢4Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ã¿è¤Ë´î¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¥í¥·¥¢Áª¼ê¤Î±éµ»¤Ï¸«¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤·¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö17ºÐ°Ê¾å¡×Ç¯Îð°ú¤¾å¤²¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
¨¡¨¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤«¤é¡¢½Ð¾ìÇ¯Îð¤¬¡Ö17ºÐ°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ï16ºÐ°Ê²¼¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÂÎ¤È¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¡¢4²óÅ¾¤òÄ·¤ó¤Ç¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¶¥µ»¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥·¥¢½÷»Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ÏÀ¾¡¡½÷»ÒÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±4²óÅ¾¤òÄ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ã»¤¤´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ëµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤ÎÃ»Ì¿²½¤ò¡¢ÁÈ¿¥¤äÂç¿Í¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·òÁ´¤Ê¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬¤â¤È¤â¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖÁí¹çÎÏ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤·¤«¤·¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢4²óÅ¾¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤ÖÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¡Ê17¡Ë¤Ï¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÞÎØÁ°Ç¯¤Î7·î1Æü»þÅÀ¤Ç17ºÐ°Ê¾å¡×¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅçÅÄÁª¼ê¤Ï3¥«·îÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤Ö17ºÐ¤Ç4·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤Ï½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ç¡¢´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯Îð°ú¤¾å¤²¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î24Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åìµþ²Æµ¨Âç²ñ¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¡¢´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ëÅçÅÄËã±û¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¨¡¨¡¥¶¥®¥È¥ïÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤â15ºÐ¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Îð°ú¤¾å¤²¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ÏÀ¾¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¤Î¹ñ¤¬¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·ë²Ì¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥í¥·¥¢¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿Íµ¤¤Î¸½¾õ¤È¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¸õÊä
¨¡¨¡¥í¥·¥¢Àª¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡¢±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡¢±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤È¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â³¤¤¤¿»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ®½Ï´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤ÄãÌÂ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ÏÀ¾¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¶¥µ»¤Ç¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤ÁËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë»þÂå¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤äÎý½¬´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»þÂå¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¸å¼Ô¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤ÏÅöÁ³¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¹¥Ä´¤ÎÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤äÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤â½½Ê¬¤ËÉ½¾´Âæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¶¯¤µ¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈNHKÇÕ¤Î½÷»Ò¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡Ê2025Ç¯11·î8Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
2025Ç¯11·î1Æü¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¡¦½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
2025Ç¯11·î1Æü¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¡¦½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç±éµ»¤¹¤ëÃæ°æ°¡Èþ¡£GP¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ä¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ë¥Ê¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ú¥¢¡×¶¥µ»¤âÂçÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¤¤ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ú¥¢¡×¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ê»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ë¡×¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ú¥¢¶¥µ»¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê2¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¡£¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¨¡¨¡ÉáÃÊ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¡¢½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÉ¼Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º£Ìî¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡¢²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆËÄÂç¤Ê¼èºà¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¡¢10¡ó¤â½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£°ìÉô¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¼èºà¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é½Ð¤·¡×¾ðÊó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿¿¼Â¤È¤Ï²¿¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï²¿¤«¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²ÏÀ¾¡¡¤³¤ÎËÜ¤â¡¢¤½¤ì¤«¤éÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Í¶Æ³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯¸À¤¨¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀïÁè¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÀ¾Âç¼ù
NHKÊóÆ»¶É¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2014Ç¯NHKÆþ¶É¡£°åÎÅ¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ©ºî¤·¤¿¼ç¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¡¢NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¡ÈÀäË¾¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷ ¥í¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¹ðÇò¡×¡Ö²¦¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¡Á¡×¡Ö·Êµ¤²óÉüvs¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯ ·ãÆ°¤ÎÀ¤³¦¡Ê3¡ËÄäÂÚ¤«ÊÑ³×¤« ´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡×¡Ö¶ì¶¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ ÆüËÜºÆÀ¸¤ÎÆ»¤Ï¡×¡¢BS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î½ÉÌ¿¡Á½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Á¡×¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ü¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¥Þ¥Í¡¼ºÇÁ°Àþ¡¦À¤³¦¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ï¤É¤¦±¿ÍÑ¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥Þ¥Í¡¼³×Ì¿¡×¡ÖÅì¾Ú10Ï¢µÙ¡ÈÎáÏÂ¥Þ¥Í¡¼¡É¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¡©¡×¡Ö¡È¥È¥é¥ó¥×È¯¡ÉËÇ°×ÀïÁè¤Î¾×·â¡×¤Ê¤É¡£Æþ¶É°ÊÍè10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼èºà¤·¡¢±§Ìî¾»ËáÁª¼ê¡¢ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡¢¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤ÎÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤âÂ¿¿ôÀ©ºî¡£
º£ÌîÊþ¼÷
NHK»¥ËÚÊüÁ÷¶É¡¦µ¼Ô¡£1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯NHKÆþ¶É¡£²¬»³ÊüÁ÷¶É¡¢ÂçºåÊüÁ÷¶É¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åö¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹Éô¤ò·Ð¤Æ¸½½êÂ°¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹Éô¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶¥µ»¤òÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï2021Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡¢2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¡¢2024Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡£¼ç¤ÊÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ë¡¢NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö²¦¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¡Á¡×¡Ö¡ÈÀäË¾¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷ ¥í¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¹ðÇò¡×¡¢BS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥·¥§¥¤¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È º²¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ö³Ì¤ò¤ä¤Ö¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¸°»³Í¥¿¿¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¸°»³Í¥¿¿¡Á¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê²ÏÀ¾Âç¼ù¡¦º£ÌîÊþ¼÷Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
É®¼Ô¡§º½ÅÄ ÌÀ»Ò