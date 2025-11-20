2児の母・朝比奈彩、厚着してもスタイリッシュ“もこもこコーデ”「ママになっても素敵」「かっこいいですね」
2児の母でモデル・俳優の朝比奈彩（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。冬の“もこもこコーデ”を披露した。
【写真】「めっちゃ可愛すぎる」グレーのジャケットまとった朝比奈彩
朝比奈は「最近は移動多めでした」と書き出し、新幹線内のような座席に座ったショットをアップ。「厚着しすぎてモコモコ。笑」とコメントし、ブラウンのキャップに、グレーのジャケットをまとい、厚着しているとは思えない、洗練された雰囲気を漂わせスタイリッシュなコーディネートを披露している。
この姿に、ファンからは「ほーんと綺麗」「キャップも似合ってめっちゃ可愛すぎる」「ママになっても素敵ナンバーワン」「かっこいいですね」とコメントが集まっていた。
朝比奈は、2021年7月三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎との結婚を発表。24年3月に第1子出産、25年6月に第2子出産を報告した。
