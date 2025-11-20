【福尾匠著『置き配的』刊行記念エッセイ】閉鎖性への憎悪こそが問題である【先行公開】

新著『置き配的』の刊行を記念して、福尾匠さんにエッセイをご執筆いただきました。

群像1月号掲載予定のエッセイを特別先行公開します。

メッセージの伝達にメタデータの共有が取って代わる

本誌『群像』で連載していた「言葉と物」が、タイトルを『置き配的』に変えて書籍化された。

「置き配的」という言葉は、現代の社会のありようを表す言葉として考えたもので、〈メッセージの伝達よりメタデータの共有が優先されるコミュニケーション様式〉を意味している。いまやアマゾンだけでなくヤマト運輸やウーバーイーツでも取り入れられている置き配は、配達物を手渡したり伝票にサインをしたりするのではなく、地面に配達物を置き、その写真が入った配達通知を即時的に共有することで物が確かに配達されたという事実を確定する。置き配が効率的なのは、たんに配達人と受取人が同じ時間に居合わせる必要がないからではなく、「届いた」という事実を写真や位置情報などのメタデータの共有によって確定することができるからだ（郵便受けのような鍵のかかった箱も必要ないのでサイズの制約も少ない）。

配達物の受け渡しにステータスの共有が取って代わる、つまり、メッセージの伝達にメタデータの共有が取って代わる。それはそのままいまのSNSで起こっていることではないか、というひらめきが、『置き配的』の出発点にあった。

とりわけ二〇一六年に選挙があった第一次トランプ政権以降のリベラルと保守の分極化にSNSプラットフォームが大きく関わっていることに疑いの余地はないだろう。「ポストトゥルース」や「エコーチェンバー」、あるいは「フィルターバブル」といった言葉を頻繁に耳にするようになったのもこの頃のことだ。アルゴリズムは個々人の関心に親和的でセンセーショナルな投稿でフィードを埋め尽くす。世界がぎゅーっと狭くなっていくことの奇妙な快感と、悪意に満ちた陰謀を張り巡らす敵への義憤とが互いを養分にするかのように膨張していく。僕自身そのような感覚と無縁であるなどとは言えない。

エコーチェンバーやフィルターバブルといった言葉の「部屋（チェンバー）」や「泡（バブル）」といったメタファーに表れているのは、分極化はそれぞれの立場の閉鎖性を含意するということだ。しかしもっとも厄介なのは、たんに閉鎖的な集団のなかで正のフィードバックが起こって態度が急進的になることではなく、むしろ、敵との関係が共依存的とさえ言えるようなしかたで固着してしまっていることではないだろうか。正のフィードバックはたんに陣営の内部で起こっているのではなく、敵とのあいだで起こっているのではないか。だとすれば、部屋や泡といった閉鎖空間のメタファーに囚われている限り、問題の根源を逸してしまうだろう。

実際、社会学者のクリス・ベイルがおこなった実験では、SNSのフィルターバブルを壊して様々な立場の意見に接しても、政治的なスタンスは軟化するどころかより硬直化する傾向にあるという結果が示された（『ソーシャルメディア・プリズム――SNSはなぜヒトを過激にするのか？』松井信彦訳、みすず書房）。メッセージの内容よりメタデータ（誰が言ったのか、どのメディアに載ったのか、どのようなタイトルか）が情報として強いという状況は、情報環境の閉鎖性を解除するだけでは変わらないのだ。

置き配的という概念の利点のひとつは、拙速に集団の閉鎖性を問題化するのではなく、互いに相手をモンスター化し、あらゆる発言を属性やポジションのもとにラベリングすることで強化される集団どうしの敵対的な関係に目を向けさせることにある。閉鎖性はむしろそのような関係の結果として生まれてくるものだ。もっと言えば、「あいつらはインナーサークルでろくでもないことをしている」という、閉鎖性への憎悪がドライブされる構造こそが現状の息苦しさの要因なのだ。

置き配的なコミュニケーションにおいては、つねに「あいつら」の閉鎖性から逆照射されるかたちで自身の正当性が調達され、それが相互に強化しあう。それはおよそ健全な議論とは言えないものだろうが、コミュニケーションの一種であることに変わりなく、それが現代の政治的言論の一般的な構造であるという事実をいちど受け入れなければ話は進まない。

しかしもはやそうした問題は、たんに人々の良識に訴えかけるだけでは解消されないだろう。それは置き配は「あたたかみ」がないので荷物はすべて手渡しすべきだと言うのと同じことだ。

このような状況に批評や哲学ができることはあるか。『置き配的』はこのような問題意識で書かれた。その解答は実際に本を読んで確かめていただきたいが、ここまでの話を引き延ばして考えれば、エコーチェンバーやフィルターバブルが存在するとわれわれが考えるときの、その「存在」の意味の解体こそが、本書を通して試みたことなのだと思う。

チェンバーもバブルもたんなるメタファーだ。とはいえわれわれの生きる世界は、プラットフォームの中に空間があるのではなく空間の中にプラットフォームがあるのだということすら忘れてしまうくらい、空間「的なもの」のメタファーが強い時代にあるということも事実だ。しかしちょっと手を眼の前から下ろせばそれだけでわかるが、あなたはプラットフォームの中にいないし、あなたのスマホもプラットフォームの中にはない。したがってわれわれは〈中の外〉に出る必要はない。つねに〈外の中〉にいるのだから。それが空間「的なもの」ではなく空間が存在するということの意味だ。

