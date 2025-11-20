2022年2月17日、北京オリンピック・フィギュアスケート女子フリーの演技をするロシアのカミラ・ワリエワ（写真：新華社／共同通信イメージズ）

来年（2026年）2月のミラノ・コルティナ五輪を控え、盛り上がりを見せるフィギュアスケート競技。この五輪には、ウクライナ侵攻以降、国際大会から除外されてきたロシアの選手も出場する。ISU（国際スケート連盟）が、男女の個人競技のみ一人ずつ、「個人資格の中立選手（AIN）」として出場を認めたのだ。

ロシアの選手が国際大会から除外される前、女子フィギュアスケートは、4回転を跳ぶロシア選手勢の独壇場だった。そのロシアが戻ってくるとあって、注目が集まることは間違いないだろう。

振り返れば2022年2月、ウクライナ侵攻直前に行われた北京オリンピックの女子フィギュアは、金・銀・銅をロシア勢が独占するとまで言われていた。しかし、大会期間中に衝撃の事件が起きる。世界最高得点を持つ金メダル候補、カミラ・ワリエワのドーピング疑惑である＊1。世界中の疑惑の目が、15歳（当時）の天才少女に注がれた。ワリエワは北京五輪への出場は認められたものの4位に終わり、その後、4年間の資格停止処分が下されている。

＊1：2021年12月のロシア選手権での検査で、ワリエワの検体から禁止薬物の心臓病の治療などに使われる薬「トリメタジジン」が検出されたことが、北京五輪中に判明した

ドーピング事件、ウクライナ侵攻……この間、フィギュアスケート大国・ロシアでは何が起きていたのか。NHKの番組＊2をもとにした書籍『栄冠と絶望のリンク ロシアの天才スケーター カミラ・ワリエワの宿命』（講談社）は、ドーピング事件の真相に迫るとともに、ベールに包まれたロシア・フィギュアスケートの強さの秘密と、その特異性を明らかにしている。

＊2：NHKスペシャル「“絶望”と呼ばれた少女 ロシア・フィギュア ワリエワの告白」およびBSスペシャル「ロシアのアスリートの宿命〜女子フィギュア・ワリエワ」

長年フィギュアスケートを取材してきた著者の二人、NHK報道局・ディレクターの河西大樹氏と、NHK札幌放送局・記者の今野朋寿氏に話を聞いた。ロシア・フィギュアスケートの光と影について。スポーツと政治について。そして、ミラノ・コルティナ五輪の展望について、前後編でお届けする。

取材の入り口は「なぜロシア女子だけがこれほど4回転を跳べるのか」

──2023年の10月と12月の2回、ワリエワが所属していたモスクワの名門クラブ「フルスタリヌィ」で長期取材をされています。これまでに「王者のジャンプ〜フィギュアスケート男子〜」「シェイリン・ボーンのメッセージ フィギュアスケート魂の振付師」など、フィギュアスケートに関わる名番組を作られていますが、そんなお二人でも、この取材は大変だったと書かれています。取材の動機はどんなところにありましたか。

河西大樹氏（以下敬称略） 戦争下のロシアにとって日本は非友好国ですから、通常の海外取材ではないわけです。スマホもパソコンも日本に置いて、また、経済制裁中の国なのでカードが使えないために、現金だけを持ってモスクワに入りました。

相当な緊張感と恐怖心がありましたが、そうした時期に取材を受けてくださったロシアチームの方々には感謝しています。われわれの取材がなければ発信されなかった言葉を、直接聞くことができたと思っています。

取材のきっかけは大きく3つあります。第一に、北京オリンピック前から、ロシアの女子フィギュアスケートに興味を持っていました。なぜロシア女子が強くなったのか。具体的にはなぜロシアの女子選手だけがこれほど4回転を跳べるのか。中でもエテリ・トゥトベリーゼコーチ＊3が指導するクラブがなぜこれほど強いのかを紐解きたいという興味です。

＊3：ソチ団体金メダルのリプニツカヤ、平昌五輪金メダルのザギトワ・銀メダルのメドベージェワ、北京金メダルのシェルバコワ・銀メダルのトゥルソワらのコーチ

第二に、北京オリンピックを揺るがせたワリエワのドーピング事件です。彼女はドーピング違反をしましたが、15歳の少女が単独でできることだろうか。アンタッチャブルな事件を直接取材したいというジャーナリストとしての思いです。

第三が、ウクライナへの軍事侵攻によって、ロシアスケーターたちは国際舞台から除外されてしまった。彼女や彼らが、どんな気持ちでスケートに向き合っているのかが気になっていました。国際大会から除外される中でロシアのアスリートが何を考えているのかを知りたいと思いました。

今野朋寿氏（以下敬称略） 河西の話と重なりますが、フィギュアスケートが「競技以外」のところでこれほど注目を集めることは、かつてなかったと思います。何が起きているかを知りたいという強い気持ちがありました。

個人的に、北京五輪以降、モヤモヤしたものを抱えていたんです。北京五輪のとき、現地に取材に行っているんですね。担当は男子フィギュアスケートだったのですが、ドーピング事件が起きたことで、想定していたオリンピックではなくなっていきました。

本に書いたように現場は大混乱して、メディア同士の言い争いが起き、純粋にスポーツを見る状況や心境ではなくなっていった。そうした自分自身のモヤモヤを晴らすためにも、難しい取材に時間をかけて取り組みたいと考えたのです。

──お二人とも、仕事を離れてもフィギュアスケートファンなのでしょうか？

河西 私はそうです。もともと音楽が好きなんですね。フィギュアスケートは非常に感動的な音楽とともに滑る上に、同じ曲、例えばオペラ座の怪人でもレ・ミゼラブルでも、選手によって全く違った表現になる。それでいて、スポーツなので点数によって順位がつくという独自性のある面白さに惹かれて、虜になっていきました。

NHK入社後の初任地が名古屋で、フィギュアスケートの初取材は、シニアに上がったばかりの宇野昌磨さんでした。全体としてはフィギュアスケート以外の仕事の方が多いですが、かれこれ十数年、ライフワーク的にフィギュアの取材を続けています。

今野 私は母が大ファンだったんです。私自身は特別ファンというわけではなかったのですが、初任地が岡山で、ノービス時代の島田高志郎選手や三宅星南選手の取材をさせてもらいました。その後、大阪を経て東京に異動してから、河西とともに、本格的に取材を始めたという感じです。

ドーピング違反のワリエワは自ら禁止薬物を摂取したのか

──ワリエワにドーピング違反の疑いが生じたのは2022年2月の北京五輪中。その後、さまざまな手続きを経て2024年1月にスポーツ仲裁裁判所から「4年間の資格停止」という裁定が出るまでの経緯が本には詳細につづられています。ワリエワが禁止薬物を摂取したという事実は間違いないですか？

河西 ワリエワの検体に禁止薬物・トリメタジジンが混入していたことは事実です。狭心症など心臓病の治療に使われる薬物で、血管拡張による血流促進効果があり、運動選手の持久力と回復力向上の効果が期待できるとして、2014年に禁止薬物に指定されています。

──ドーピング違反は、当初からワリエワ「個人」の疑惑であり責任とされている印象を受けます。コーチやチームの関与については、どのように扱われたのでしょうか？

河西 ワリエワが最初に事情聴取を受けた際に、自分の意思で摂取していないと主張する一方で、「祖父が服用していた薬が混入した可能性がある」と説明したことで、調査対象がワリエワ個人にフォーカスされたという背景があると思います。

もう一つ、シェルバコワやトゥルソワといった同じクラブの選手からは反応が出ていなかったことも、ワリエワ個人が主要な調査対象になった理由の一つです。

今野 調査の過程で、コーチや、クラブに常駐していた医師なども聴取されてはいます。しかし彼らは、明確に関与を否定しています。

河西 とはいえロシアは国家ぐるみでドーピングを繰り返してきた歴史があります。また今回、15歳の少女が、医薬品の効用を理解した上で自ら摂取して競技に活かそうとするだろうかと考えると、一般論としては考えにくい。クラブには選手の管理責任もあるはずです。

だからこそわれわれは当事者に直接話を聞いてみたい、聞かなければならないという使命感でロシアに行きました。

──ワリエワにモスクワでインタビューされました。印象はいかがでしたか？

河西 われわれが取材した2023年は軍事侵攻下、つまり日本の感覚で言えば戦争中で、なおかつドーピング問題も裁判の決着がついていない時期でした。そういう時期に海外のジャーナリストの取材に本人が答えるのは、きわめてセンシティブなことです。

ドーピングに関する質問には、すごく時間をかけて言葉を選びながら答えていたという印象です。15、6歳の少女が、ここまで慎重に、用意周到になれるのかと驚くほどでしたね。彼女は一貫して、禁止薬物を自覚的に摂取していないということを語っています。

強くなれるが期待に沿わない選手は淘汰される「残酷なシステム」

──裁判記録を読むと、ワリエワの証言は少しずつ変わっています。そうした点への感じ方は、読み手によって異なるかもしれません。一つポイントとなるのは、ワリエワの過失をあいまいにしてきたロシア・アンチドーピング機構が、ある時に態度を変えたことです。その後、スポーツ仲裁裁判所による調査が進められ、最終的に4年間の資格停止という重い裁定が下ることになりました。ロシア・アンチドーピング機構の変化を「潮目が変わった」と表現されていますが、何が起きたのでしょうか？

今野 そこはどう書くべきか、非常に悩んだ箇所です。ドーピング違反が発覚して以降、ロシア勢としてはワリエワ擁護の姿勢をとってきたのですが、擁護していても勝ち目がないという状況になったときにどう収めるか……。表現が難しいですが、ごく単純に言えばワリエワを切り離すというか、突き放すというか。そういった判断をしたのではないか、とわれわれには見えるところがありました。

河西 この件に限らず、取材全体から言えることですが、ロシアのアスリートのまさに「宿命」というものを感じました。ロシアで育てられるから強くなるけれども、期待に沿えない人は淘汰されていく。

ワリエワの処分について、ロシア・スケート連盟の方やコーチのエテリさんは、私は関係ない、私は知らないという態度をとっていました。われわれの感覚からすると守ってあげてほしいと思うのですが、非常に残酷なシステムが現実としてあることを感じました。

今野 付け加えておくと、いったん結論は出ましたが、世界アンチドーピング機構の事務総長（オリビエ・ニグリ氏）は、「15歳の少女が単独でドーピング違反を犯したわけではないことは明らか」だと語っていて、「誰が彼女にその禁止薬物を提供したかを突き止めなければいけない」とわれわれのインタビューに答えています。今後も調査をしていくということを話してくれました。

──4年間試合には出られなくなったものの、ワリエワは、フィギュアスケートを続けていますよね？

河西 ワリエワの停止期間があけるのは2025年12月で、最近、競技への復帰報道が出ていましたね。平昌五輪で金メダルをとったアリーナ・ザギトワのように、ロシア女子は若くして成功すると、10代のうちに第一線から退く選手が多かったのですが、幸か不幸かエリートコースから外れたことでワリエワはスケートを続けている。復帰後にどのようなスケートをみせるのか興味はあります。

鉄の女の素顔はきわめて人間的、きわめて成果主義

──コーチのエテリさんにも長時間にわたって取材をされています。ロシア女子を世界最強に押し上げた立役者である一方、IOC（国際オリンピック委員会）のバッハ終身名誉会長に「冷酷すぎる」と批判されたことがあるほど厳しいコーチとしても知られます。

河西 取材した印象としては、きわめて人間的で、メディア対応も誠実な方でした。彼女が所属するモスクワの名門クラブ＊4には何百人と選手が所属しているのですが、彼ら一人一人に向き合っている。そうでなければ強い選手が育たないでしょう。

＊4：フルスタリヌィ・スケートリンク。モスクワ市フィギュアスケートアカデミーの一部門

2022年2月17日、北京オリンピック・フィギュアスケート女子フリーの演技を終えたカミラ・ワリエワとコーチのエテリ・トゥトベリーゼ氏（右）（写真：共同通信社）

一方で、きわめて成果主義であることは確かです。金メダルを取る、あるいは高得点を取ることに強い執着心を持っていて、ルールの範囲内で、勝つためにできることはすべてやる。その手段の一つが女子の4回転ジャンプだったということです。

ただ、取材して分かったのは、すべての選手に金メダルや4回転を強いるわけではない。4回転を跳ぶとケガをするような体型の選手には跳ばせないし、表現力を磨きたい選手にはそういう方向の指導をする。選手個人を尊重した上での成果主義だと感じました。

──選手たちには慕われていますか？

河西 エテリさんのことを「怖い」という選手には出会わなかったですね。「厳しい」とは言うけれども。われわれの取材は10日間くらい連続してカメラを入れました。それだけ長期にわたって包み隠さず見せてくれるというのは、自信があるからだろうと思います。

厳しい指導法で知られるエテリコーチ（写真：Sputnik／共同通信イメージズ）

──日本のチームやクラブと、ロシアとの違いは何でしょうか？

今野 一番驚いたのは、エテリさん自身が採点しながら指導していたことです。ジャッジの資格を持っているのでできることですが、徹底して高得点をとるための練習をしている。ここまで綿密にやっているのかと驚きました。

河西 やはり練習時間ではないでしょうか。選手たちは朝9時から夜9時くらいまでクラブにいる。その環境が全く違うと思います。その間、リンク上での練習のみならず、バレエのレッスンや筋力トレーニングなどを行っていて、こうしたフィギュアスケート以外のカリキュラムが充実しているのも日本とは異なる点だと思います。

──ロシアは国家としてフィギュアスケートに力を注いでいるということですよね。

河西 このクラブは授業料が無料です。フィギュアスケートはお金がかかるスポーツですが、その費用をすべて国がもっている。ものすごく力を注いでいると思います。

＊ ＊ ＊

次のミラノ・コルティナ五輪への出場が決まった女子選手も、エテリさんの門下生である18歳のペトロシャンです。河西さんはペトロシャンへの取材経験があります。【後編】では次の五輪の展望や、日本のフィギュアスケートの現状についてお伺いします。（砂田）



【河西大樹（かさい だいき）】

NHK報道局・ディレクター。1989年生まれ、東京都出身。早稲田大学卒業後、2014年NHK入局。医療、経済、社会問題、スポーツなどの分野で番組制作を担当。これまでに制作した主な番組は、NHKスペシャル「“絶望”と呼ばれた少女 ロシア・フィギュア ワリエワの告白」「王者のジャンプ〜フィギュアスケート男子〜」「景気回復vsインフレ」「パンデミック 激動の世界（3）停滞か変革か 岐路に立つグローバル資本主義」「苦境の世界経済 日本再生の道は」、BSスペシャル「ロシアのアスリートの宿命〜女子フィギュア・ワリエワ〜」、クローズアップ現代＋「コロナ禍マネー最前線・世界の超富裕層はどう運用」「スマホマネー革命」「東証10連休“令和マネー”はどう動く？」「“トランプ発”貿易戦争の衝撃」など。入局以来10年以上にわたりフィギュアスケートを取材し、宇野昌磨選手、坂本花織選手、「りくりゅうペア」の密着ドキュメンタリーなども多数制作。

【今野朋寿（こんの ともひさ）】

NHK札幌放送局・記者。1987年生まれ、札幌市出身。中央大学卒業後、2011年NHK入局。岡山放送局、大阪放送局（スポーツ担当）、スポーツニュース部を経て現所属。スポーツニュース部では主にアマチュア競技を担当し、オリンピックは2021年東京大会、2022年北京大会、2024年パリ大会を現地取材。主な担当番組に、NHKスペシャル「王者のジャンプ〜フィギュアスケート男子〜」「“絶望”と呼ばれた少女 ロシア・フィギュア ワリエワの告白」、BSスペシャル「シェイリン・ボーンのメッセージ フィギュアスケート 魂の振付師」、スポーツ×ヒューマン「殻をやぶるなら、いま フィギュアスケート 鍵山優真」「まっすぐ、心と向き合って〜フィギュアスケート・鍵山優真〜」などがある。

（河西大樹・今野朋寿著、講談社）

筆者：砂田 明子