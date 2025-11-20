高市総理が目論む「議員定数削減」解散の圧勝シナリオ「総理は目をギラギラさせながら、『公明党を潰したい』と…」

前編記事『「早苗さんは本気や！」高市早苗総理と日本維新の会が仕込む「議員定数削減」で解散総選挙』より続く。

高市総理がすごい剣幕で「公明党を潰したい」と…

実は高市早苗総理が議員定数の削減に本気であることを示すとある証言もある。首班指名選挙の際、高市氏への投票を本人に請われたというある野党議員が、その時の様子を振り返る。

「高市さんは目をギラギラさせながら、『定数削減は必ずやる』と宣言した。公明党に連立離脱を宣告された直後のことで、すごい剣幕で『公明党を潰したい』と言っていた」

裏切って出ていった公明党を叩きのめすためにも、定数削減を強行するというのだ。

高市氏はその言葉を裏づけるかのように、定数削減の議論を進める組織改編を断行。政治改革本部を「政治制度改革本部」に改組し、本部長に加藤勝信前財務相を起用した。

選挙制度については、これまで「選挙制度調査会」で議論されてきたが、総裁直属の政治制度改革本部でこの課題を引き取り、議論を加速させるつもりなのだ。

「解散総選挙」は誰も止められない

もちろん党内および野党から「横暴だ」と強い反発が起こるだろう。だが、高市氏には切り札がある。「解散総選挙」だ。自民党中堅議員が言う。

「定数削減については、新聞各紙の世論調査でも約7割が賛成と人気が高い。高市さんがその是非を問うため解散に打って出ると言ったら、誰も止められません」

定数削減については、石破総理も懸念を示す。

「地域の代表が少ないほどいいというのは不思議な話だ。それに日本の国会議員が特別多いわけでもない。比例枠は小選挙区の死に票を減らすために設けたのに、それを削るというのは私には理解できないし、誰にも理解できない」

元自民党事務局長で選挙・政治アドバイザーの久米晃氏もこう苦言を呈する。

「少数政党は比例議席が命綱です。それをバッサリ切り捨てては多様な意見が国会に反映されなくなります。大政党が有利になるような制度変更が、簡単に許されていいのか」

しかし、高市氏の周囲はこう嘯く。

「高市氏は調整力があるタイプでも、情や倫理で考えるタイプでもない。政策をぶち上げて、強引に押し通していくスタイルだ。定数削減のためなら、解散も辞さないだろう」

「定数削減解散」圧勝のシナリオ

「定数削減のための選挙」とは奇妙に聞こえるが、前出の自民党中堅議員は、有権者はついてくると断言する。

「まず小選挙区で出馬する候補者の比例重複は認めない。『小選挙区で負けたのに、比例復活するゾンビ議員は許さない』と高らかに宣言すれば、支持を得やすいでしょう。そして、比例代表に『自分は今回1回きりの当選でいい。選挙のあとは自分の当選した比例枠は削減してほしい』と宣言する候補者を立てれば、有権者も応援ムードになる。圧勝の目論見はある」

歴代2位の高支持率を叩き出した高市政権。自民党が少数与党に陥っているなか、高市総理は解散選挙を打って大勝を収め、「自民党のジャンヌ・ダルクになりたい」と思っているはずだ。

そこに転がり込んだ「定数削減」という名目。逆らった公明党を潰すため、そして国民のさらなる支持を得るためにも、これほど効果的な「劇薬」はないのだ。

