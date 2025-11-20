習近平体制長期化も、エリートはAIに職を奪われ始め、抗議活動は急増…そして中国はソ連と同じ「停滞の道」へ

高市首相の台湾有事に関する国会答弁を受けて、日中両国間の緊張感が高まっている。14日には中国政府は中国国民に対して日本への渡航を当面控えるよう、注意喚起をするなど、事実上の経済制裁ともとれる動きもみられている。

この苛烈な反応には前編記事『高市首相「存立危機事態」発言への猛反発は“目くらまし”か。不動産暴落と工場閉鎖が示す、中国経済の苦境』で見てきたように、振るわない中国経済も影響しているようだ。

愛国主義とハイテク産業に頼るも

国民に豊かな生活が提供できなくなった中国政府にとって残されたカードは、愛国主義だけだ。日本との摩擦で愛国主義を煽り、「不都合な真実」を糊塗する魂胆だろうが、この手段が今回も通用するかどうかは定かではない。

中国政府は、ハイテク産業の振興が経済の起爆剤となることに期待を寄せている。このため、人口知能（AI）や仮想空間（メタバース）などの大規模な応用に向けたシナリオづくりを進める方針を打ち出しているが、愚策だと言わざるを得ない。

政府が具体的な需要を明示するやり方は、計画経済の発想だからだ。「中国が計画経済に逆戻りするのではないか」との不安が頭をよぎる。

AI活用で生まれる雇用危機の悪化

ハイテク産業の振興は雇用市場をさらに悪化させるという副作用もある。

中国のAIを牽引するディープシークの上級研究員が7日、「今後10〜20年で人間が担うすべての仕事をAIが奪い、社会は大きな課題に直面する可能性がある」との見方を示したことが話題を呼んだ。

AIに最初の職を奪われるのは高学歴の若者だ。

AIによる雇用環境の悪化を踏まえ、中国で「大学神話」が崩壊しつつある。今年の入試時に全国で5000人超の合格者が大学進学を辞退したと言われている。

政情も不安定化している感がある。

米国の人権団体「フリーダム・ハウス」は2日、「中国における今年第3四半期の抗議件数は前年比45％増の約1400件に達した。前年比増は6四半期連続だ」と発表した。

ブレジネフの二の舞になる

習近平政権の長期化も問題だ。

中国ウォッチャーの間で「習氏がソ連のブレジネフ書記長の二の舞を踏むのではないか」との指摘が出ている。初の人工衛星や有人宇宙飛行で世界に先んじていたソ連だが、ブレジネフ時代（1964〜82年）の長期停滞がたたり、ソ連崩壊の原因となった。

習氏の「治世」は既に13年、あと5年でブレジネフに並ぶ。

米国の有力シンクタンク「ハドソン研究所」は今年7月、「中国共産党体制は構造的な問題を抱え、いずれ崩壊する蓋然性が高い」との報告書を公表している。

「中国で体制転換が起きる」と断言するつもりはないが、中国政府を巡る今後の動向について、最大の関心を持って注視すべきだろう。

