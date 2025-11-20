山上徹也被告の”犯行前メール”を公開…明らかになった「母への怒り」と「妹への愛」

山上徹也被告の裁判員裁判が続いている。11月13日に行われた第7回公判では安倍晋三元首相の妻・昭恵さんの上申書が読み上げられた。さらに弁護側は山上被告と家族とのメールのやり取りを提出。そこには壮絶な家庭環境が記されていた。

山上被告が母親へ送った手紙

安倍晋三元首相の妻・昭恵さんの上申書の読み上げ中、山上徹也被告（45歳）は検察官のことを見ることなく、下を向いたままだった。

2025年11月13日、奈良地裁で行われた山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判で、検察官から昭恵さんがつづった手紙が読み上げられた。

安倍氏は国会議員としての職務から離れれば、昭恵さんや母・洋子さん（故人）とともに何気ない生活を送っていた。一方の山上被告の家庭は、あまりにも壮絶なものだった。

そこには、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の存在が色濃く影を落としている。

弁護側の証拠として、この日は家族とのメールの文面が次々と読み上げられた。

これまでは気だるそうに振る舞っていた山上被告も、この時ばかりはどこか落ち着かない様子だった。

最初に読み上げられたのは、2012年ごろ、山上被告が母親であるYさんに送ったメールの文面だ。

《改めてあなたのしたことの影響は大きかった。ことごとく家族や親せきを裏切って家族全体を追い詰めたことは分かった。その親が、生活ができないまでに献金をつづけるなんて天から見てありえないんじゃないか。

俺や兄や妹もまともではないが、あなた自身は親じゃないか。親がそんな無責任だったら当然、伝染する。日々の態度からでもなんでも。そんな親がまともな親の顔をしているのがばかばかしい。

この家が経済的にどうなろうとあなたは何の危機感も持てない。普通は社会的に認められ、家族を築いていく。いくら兄妹がダメであっても、親がまともなら家庭は救われる。あなたはいったい何なのだ。子ども3人に投資せず、宗教に投資して家庭を食いつぶす。殺して保険金を貰いたいくらい、それくらいの因縁をこの家に生み出している》

メールは続き、Yさんや家族との金銭のやり取りや統一教会での活動について、兄や妹の状況や飼い猫のことにも触れていた。

さらに、宛先は母親だが未送信だったものの中には次のような文面もあった。

妹を大学に行かせたのは俺

《それにしても今あるお金、兄が面倒を見ても足りなくなると思うわ》

《やっぱりそっちの事情に巻き込むのはやめてくれんか》

《妹は職場で病気になった。病院に通うおカネもない。（中略）兄と俺を利用した態度を取ったことを忘れない。

貶めるなら永遠に貶める。後悔できないようにしてやる》

それに対するYさんの送信メールは次の通り。あまりにも温度差のあるものだった。

《たまには顔を見せてください》

《お金確認しました。ありがとう》

《おばあさんの祝福に来ています。我が家も車を手放しました。手放したらいいといっていましたので》

次に読み上げられたのは、兄・Sさんとのメールの文面だった。

《じゃあ、1人で暮らすの？妹を大学に行かせたのは俺だから君の主観で関わるな。おふくろと統一教会を教会員として攻撃したいのは君。きみのおかげで放っておかれた俺と妹の何がわかるんだ》

山上被告が送った文面には、幼少期からのわだかまりがにじんでいた。

幼いころに父は自殺し、Sさんは病を抱え、Yさんは付きっきりだった。山上被告はその陰で精神的にも金銭的にも家族を支え、妹の大学の学費の一部までも負担していたとされる。

しかしYさんは、そうして支えられた家族の生活を省みることなく、旧統一教会への献金や奉仕活動を優先していった。

山上被告はSさんにこうも送っている。

《韓国行き。飛行機はヘルパーの給料を当てたと言っていたが事務所に電話をしたら給料は手払いでもらっているように巧妙にだましていた》《今のところ変えるつもりはない。同居は遠慮する》

「お兄ちゃんが守ってやる」

さらに山上被告は《オレらは奴隷か、統一教会がいるかぎり、骨までしゃぶられる》とSさんに送信していた。

最後に読み上げられたのは、妹のMさんとのメールだ。そこには、兄としてMさんを気遣う一面もあった。

2011年、山上被告はMさんにこう送っている。

《仕事大変かと思うが元気している？どうしている？》

それに対してMさんは《正月に帰ってきてください》と返信。

山上被告送信《なにか大変と聞いたよ。やっぱり一人でやるのはきつい？（中略）家族でも親戚でも義理があっても、何か言うわけでもない》

Mさん送信《心配させてごめんなさい。怒られることも多くて辛いこともある》

未送信ボックスには、Mさんに届かないまま終わった言葉も残されていた。

《頑張れ。いろいろ勉強させてもらえ。お兄ちゃんが守ってやる》

《未来は自分の力で切り開け》

そうしたMさんへの思いとは裏腹に、旧統一教会の活動にのめりこんだままのYさんには憎しみも抱いていた。

30回以上、韓国に渡航し続けた母親

Mさん送信《お母さんに死んだらいいというの。30万貸してくれと言われた。そんなおカネない。韓国に行かないと死んでしまうという。兄2人でお母さん死ねっていうからわけわからんことになる、もう私が死にたい》

山上被告送信《死にたい、それはカネがないという意味。脅しにしか聞こえない》

《金出してないよな？》《どうしても自分を守れ。徹底的に返したい。自分のことしか考えるな。（中略）関係が破綻したとしても君には関係ない。ほおって置いていい》

Mさん送信《家計が破綻したら困るんじゃないんですか？》

山上被告送信《俺は関係ない》

休廷を挟んで行われた弁護側の証拠調べでは、家族の渡航歴も明らかになった。

母は1993年11月13日から2020年までの間に、30回以上韓国に渡航していたという。特に2000年がもっとも多く、1年間で7回。10月には2度も渡航している。

これは統一教会の活動に反対していたYさんの父親、山上被告にとっての祖父が亡くなった後のことだ。口うるさく制止する人がいなくなり、Yさんの活動が一気に加速していったことがうかがえる。

ちょうどその頃、山上被告やSさんは大学進学、Mさんは高校進学という時期を控えていたはずだ。その後に行われた母親の証人尋問からは、多額の献金が重なり、家庭が破滅へと追い込まれていく過程がより具体的に浮かび上がった。

昭恵さんの上申書から見えてくるのは、家族と過ごすささやかな日常を突然奪われた被害者家族の姿だ。一方で、山上被告のメールや母親の証言からにじむのは、献金と借金に追い詰められ、安らぎを与えてくれなかった家庭の現実である。

同じ「家族」という言葉で語られながら、その内側はあまりにも違う。

判決だけでは測りきれない問いが、静かに突きつけられている。

