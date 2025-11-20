¿¿ÅÄ¹Ç·¡¢¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ù¤Ç¤â¡Ö¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¢¥Ôー¥ë¡× ¨¡ ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢·ÏÇÐÍ¥¤Î³èÌö¤è¤í¤³¤Ö
¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥·ー¥º¥ó2¤â¹µ¤¨¤ë¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¿¼¤á¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¡£Àï¹ñ»þÂå¤òÉÁ¤¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÆÁ¤ò¶Ë¤á¤ÆÃé¼Â¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤Î¿¿¿ñ¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¿¿ÅÄ¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤Î¤Ï¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥µ¥·¡¦¥Ï¥ó¥¾¥¦¡¿¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿2021Ç¯¤Î³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡ÙÂ³ÊÔ¤¬2026Ç¯5·î¤ÎÊÆ¸ø³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÆ±Ì¾¤Î³ÊÆ®¥²ー¥à¤òÂêºà¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¤¯³èÌö¡£¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç¶¦¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ÀõÌîÃé¿®¤Û¤«¡¢¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤Ç¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーÌò¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤È¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¿¥ó¤ä¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥ê¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥Á¥ó¡¦¥Ï¥ó¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£Â³ÊÔ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ·Ï¤Î¥¢¥Ç¥é¥¤¥ó¡¦¥ë¥É¥ë¥Õ¤ä¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¤Î¥¢¥Ê¡¦¥È¥¥¡¦¥°¥¨¥ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¢¥¸¥¢¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤¹¡£
¿¿ÅÄ¤ÏÊÆ¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»£±Æ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¢¥¸¥¢·Ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢·ÏÇÐÍ¥¤¬ÎÉ¤¤¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç¤Ï¼«¤éÀ½ºî¡Ê¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¾º³Ê¡Ë¤òÌ³¤á¡¢Àµ¤·¤¤ÆüËÜÉÁ¼Ì¤Î¤¿¤áºÙÉô¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£°ìÊý¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤Ï½ã¿è¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎà¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼Á¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó1»þ¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¸²½¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢µ¤·Ú¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï´Å¼õ¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤è¤Û¤É¤ª¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÄ¾¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£¥±ー¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±ー¥¹¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ù¤Ï2026Ç¯5·î8ÆüUS¸ø³«Í½Äê¡£ÆüËÜ¸ø³«¾ðÊó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
