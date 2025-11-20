「つぶつぶ」と言うときの唇はどうなっている？ 言語学者・秋田喜美さんが日本語のオノマトペを徹底解剖！【NHK俳句】

「U」を含むオノマトペのイメージとは？ 秋田喜美さんの解説を紹介！

「くすくす」「つぶつぶ」「ぷるん」…オノマトペは擬態語や擬音語の総称です。



2025年度『NHK俳句』テキストに掲載の「オノマトペ解剖辞典」は、新書大賞2024（中央公論新社主催）で大賞を受賞した『言語の本質』の共著者で言語学者の秋田喜美さんによる連載です。



様々なオノマトペを俳句とともに徹底解剖するこの連載で、日本語への興味を深め、俳句作りのヒントも学んでみましょう。





母音 Uを含むオノマトペ

今回は『NHK俳句』テキスト2025年12月号から、母音の「U」を含むオノマトペに宿るイメージを見ていきます。

――――

句例のオノマトペを発音してみてください。「うすうす」「くすくす」「すく」「つぶつぶ」「ぬるりくるり」……唇はどのくらい突き出ますか？

――――

現代日本語の母音Ｕは、方言にもよりますが、英語のtwoやlookほどには唇を丸めません。それでも、「ふっつり」「つぶつぶ」「ぷるん」「むくむく」あたりは、比較的唇が突き出るのではないでしょうか。今回注目するウ段は、この発音特徴を反映して、突き出るイメージを持つといわれます。ただ、このイメージはそれほどはっきりしたものではありません。句例のうち、「すく」と立つ観音像、紫陽花の「つぶつぶ」した花芽、「むくむく」と動くホースには、「突き出る」に相当する方向性が見出せるかもしれません。一方、「うすうす」や「くすくす」は何も突き出ていません。



私の研究チームが行った実験によると、日本語に限らず、そしてオノマトペに限らず、Ｕには暗いイメージが伴うようです（次々回見るＯにもその傾向があります）。実際、「暗い」「曇り」「鬱」「憂い」「幽々」、さらにgloom（薄暗がり）、cloud（雲）、shadow（影）のような暗さに関する言葉には、しばしばＵが入っています。同様に、「うすうす」とおとずれる春愁や、べったら漬の「ぬるりくるり」とした手触り、家族を「ふつつり」と忘れる様子は、やや暗い印象を与えるかもしれません。ただ、「くすくす」や「ぷるん」には、そのような印象はなさそうです。このように、ウ段はオノマトペ研究者の悩みの種です。

『NHK俳句』テキストでは、「多くのオノマトペのＵにはあまり意味がないのではないか」という仮説をもとに、日本語におけるＵの役割を考えていきます。

講師

秋田喜美（あきた・きみ）

1982年、愛知県生まれ。名古屋大学文学部准教授。専門は認知・心理言語学。著書・編書に『オノマトペの認知科学』『言語の本質――ことばはどう生まれ、進化したか』、Ideophones, Mimetics and Expressives など。

※掲載時の情報です

◆『NHK俳句』2025年12月号より「オノマトペ解剖辞典」

◆イラスト：川村 易

◆参考文献：『現代俳句擬音・擬態語辞典』（水庭進編・博友社）／『日本語のオノマトペ──音象徴と構造』（浜野祥子著・くろしお出版））／ Akita, K., McLean, B., Park, J., & Thompson, A. L. (2024). Iconicity mediates semantic networks of sound symbolism. The Journal of the Acoustical Society of America, 155.

◆トップ写真：GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート（テキストへの掲載はありません）