¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤¬¡¢³ùÁÒ¤ÇÓÌ¤®¼è¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ÷¤¤¡×¤ÎÉÁ¼Ì
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¾åÎ¦¡½¡½²£ÉÍ»þÂå
1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ë¡¢40ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡Ø¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¤ÎÄÌ¿®°÷¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ËÎ©¤Á¤è¤ê¡¢4·î4Æü¤Ë²£ÉÍ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿5·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥æ¡¼¥Þ¡ÊYouma, the Story of a West-Indian Slave¡Ë¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬ÍèÆü¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¾Ò²ð¤ÇÊÆ¹ñ³¤·³¼ç·×´±¤À¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È²£ÉÍ¤Ç²ñ¤¦¡£1873Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ò¥Ï¡¼¥ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤È¡Ø±Æ¡Ù¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¸¥Äè¤µ¤ì¡¢È¬±À¤ÎË×¸å¤Ï¡¢¡ØÄëÂç¹ÖµÁÏ¿¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾®Àô²È¤Î»ñ»º´ÉÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ì²È¤ò»Ù¤¨¤¿¡£²£ÉÍ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¡Ê¤«¤º¤ª¡Ë¤Î½¢¿¦¤òÀ¤ÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç½Þ¿¦¤¹¤ë¡£
²£ÉÍ¤Ç¤Ï¡¢1887Ç¯¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤¬¡Ø¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖRabyah¡Çs Last Ride¡×¤ÎÇ®Îõ¤ÊÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿ºßÆü±Ñ¹ñ¿Í³Ø¹»¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¹»Ä¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥Ò¥ó¥È¥ó¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ò²È¤Ë¾·¤¡¢Æ±¹»¤Ç¤Î¶µ¿¦¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥Ò¥ó¥È¥ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿ô³Ø¼Ô¤Ç¡¢»Í¼¡¸µ¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢½Åº§¤ÇÊá¤Þ¤ê¼º¿¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢1883Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ò¥ó¥È¥ó¤ÎºÊ¥á¥¢¥ê¡¼¤¬¥Ï¡¼¥ó¤¬ÊÒÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é·èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ò¥ó¥È¥ó¤È¥á¥¢¥ê¡¼¤Î»ÒÂ¹¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ò¥ó¥È¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤òÅÁ¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦B¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤¬¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ï¡¼¥ó¤¬³ùÁÒ¤Ç¸«¤¿É÷·Ê
1894Ç¯¡ÊÌÀ¼£27Ç¯¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÊGlimpses of Unfamiliar Japan¡Ë¡Ù¤ÎÂè»Í¾Ï¡Ö³ùÁÒ¡¦¹¾¥ÎÅç·Ø¤Ç¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç²£ÉÍ°Ê³°¤ÎÅÚÃÏ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÇ½é¤Îµ¡²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤À¡£
³ùÁÒ¡£
Äã¤¤ÌÚÎ©¤Á¤ÎÀ¸¤¤ÌÐ¤ëµÖ¤ÈµÖ¤Î¶¹´Ö¤Ë¡¢Â¼¤Î²È¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ò°ì¶Ú¤ÎËÙÀî¤¬Î®¤ì¡¢¸Å¤Ü¤±¤Æ¤¯¤¹¤ó¤À²È²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÄÊÉ¤È¾ã»Ò¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Î³ýÉø¤²°º¬¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤½¤Î²°º¬¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿Áð¤ÎÈÃÅÀ¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢À¦¡Ê¤¦¤Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê²°º¬¤ÎÅ·ÊÕ¡Ê¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²°º¬¾Ô³÷¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ö¡Ë¤¬ÈËÌÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¶¤ä¤«¤Ê»ç¿§¤Î²Ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸²¹¤«¤ÊÂçµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¡¢¤ï¤«¤á¤ÎÌ£Á¹½Á¤äÃÏ»º¤ÎÂÀ¤¤Âçº¬¤Î½¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»û±¡¤«¤é¤Ò¤È¤¤ï¤«¤°¤ï¤·¤¤¡¢¶¯Îõ¤ÊÀþ¹á¤ÎÆ÷¤¤¤¬¡¢Â¾¤ò°µ¤·¤Æ¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Ê©ÍÍ¤Î¤ª¤ï¤·¤Þ¤¹¤ª»û¤«¤éÉº¤Ã¤Æ¤¯¤ëËõ¹á¡Ê¤Þ¤Ã¤³¤¦¡Ë¤Î½¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö³ùÁÒ¡¦¹¾¥ÎÅç·Ø¤Ç¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¶¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2015Ç¯¡Ë
1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ë6·î¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀä±ï¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Åö»þ¤ÏÊ¸Éô¾ÊÉáÄÌ³ØÌ³¶ÉÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÉþÉô°ì»°¤Î°¶Àû¡Ê¤¢¤Ã¤»¤ó¡Ë¤Ç¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åçº¬¸©Î©¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤ÈÅçº¬¸©¿Ò¾ï»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åçº¬Âç³Ø¡Ë¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ë¿¦¤òÆÀ¤¿¡£
