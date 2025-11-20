「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ

読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんがライブで各地を回って感じたこと、気づいたこと、考えたこと。群像Webオリジナル連載「旅する芸人」がスタートします！第1回は「東京」。あっちに行ったりこっちに来たり、思考と笑いがフルスピードで飛び交う紀行エッセイをお楽しみください。

青森→京都→東京→？

人生は、空間的な移動とともにある。

僕にとって最も大きな空間的移動は1992年、青森県に生まれたことだ。どこでもないところからこの世へやって来たのだから、冗談抜きで劇的な「移動」である。当時の僕はよく泣いたと母は言う。泣くほどのことなら覚えている気もするのだが、まったく覚えていない。証拠がないから噓かもしれない。噓だったら嫌だな。ともかく僕は青森に生まれ、育ち、今のような僕となった。

物を知れば知るほど、自分が生まれてきたことが不思議になった。僕の通っていた高校は、窓からときどき野良鹿が見える田舎のスパルタ高校で、数学の授業ではおびただしい量の点を座標空間で移動させられた。そのたびに思っていた。動く点よりも僕のほうが凄い。だって僕は「現れた」のだ。定量化が不可能なほどの「移動」である。魔法と言ってもいい。

以降、僕の人生は空間的移動の連続である。青森の高校を出たあと、京都の大学に進学した。京都でしばらく暮らしたあとで、東京に引っ越した。それらの転居も移動だが、日々はもっと細かい移動に支えられている。コンビニに唐揚げを買いに行くのも移動だし、不燃ごみを捨てるのも移動である。寝返りだって移動と言えるだろう。生きることは移動と不可分だ。

ここ数年、僕の移動量はかなり増えた。地方でのライブが増えたからだ。僕は事務所無所属のピン芸人で、養成所や弟子入り、お笑いサークルなどの組織だったプロセスを一度も経験しておらず、活動のほとんどが自主制作の単独公演であり、全国各地で場所を借りてはコントをしている。活動実態に照らせば、「芸人」の平均値からは距離があり、どちらかというと屋台のラーメン屋、あるいは鳥とかに近い。

各地を回って、不思議なことに気付いた。訪れる街のほとんどに「ここで生まれ、生きたかもしれない」という感覚が沸き起こるのだ。遠征先で、僕は自分が生まれたかもしれない病院を見つける。駅の待合室で、自分が座ったかもしれない椅子を見つける。僕が行ったかもしれない店にたくさん出会う。時には、走ったかもしれない河川敷を走ってみることもある。

そういうときに気付く。街にとって僕が訪問者であることは、数ある可能性から選ばれた一つのルートに過ぎないのだ。僕はこの人生において訪問者だが、違う人生においては、この街に住む者だ。ライブが始まるとき、そういう気分で客席を眺めると、お客さんの全員がありえた自分に見えてくる。あるいは自分とは言わなくても、その土地に生まれていた自分の友達や恋人や先輩や後輩に見えてくる。そしてそれはある意味真実なのだ。

これから、僕は様々な土地について書いてみようと思う。北は北海道から南は沖縄、日本の各地を訪れた際に感じたこと、気付いたこと、考えたことが題材となるだろう。それはある土地に放り出され、数日を生き、人と関わり、ライブをする中で僕が得た、邂逅の気分の記録である。

京都の神様に急かされて…

最初に取り上げる土地はどこでもよかったが、今住んでいる街、東京から始めてみよう。移動の話は、住んでいる街からするのがいい。片道切符で移動しない限り、すべての移動は住まう街に回収されていくからだ。さらに、東京は僕にとって例外的な街でもある。東京は、今のところ日本で唯一「ここで生まれ、生きたかもしれない」と思えていない街なのだ。

そもそも、自分が東京に住むとは思っていなかった。転機が訪れたのは2019年、京都にいたときのことだ。大学を卒業してからもぐだぐだと住んでいた学生アパートの、年度更新の時期が来た。学生証がないため、更新は叶わなかった。奇しくも元号が切り替わった年で、何かの切れ目を感じた。「京都を出ろというお告げが来た、東京に行けと京都の神様に言われているのだ」と思った。

今思えば、お告げでもなんでもない。脱法滞在の限界が来ただけだ。新入生のために早く家を空けろ。神様じゃなく不動産会社からのお願いだよ。封筒に会社名が書いてあったろ。さらに言えば、そのアパートを出て京都市内で引っ越すこともできるよ。なんで思いつかないんだよ。なんですぐ東京なんだよ。

僕は一度決めたら突き進むタイプだ。契約更新ができないとわかった日のうちに「東京に引っ越すしかない」と思い、着々と準備を進めた。とはいえ名残惜しさもあって、魂のみでも京都に残らんとする数多の儀式を行った。公園に魔法陣を描いて「何かあったら戻ってこれることにしよう」とか、センチメンタルなこともやった。7歳が遊びでやるなら可愛いが、27歳本気の魔法陣である。怖恥ずかしい。人との縁を残すべく、私物はなるべく捨てずに配ったりもした。何かが京都に残ってほしかった。

未練たっぷりに始まった東京生活は、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大によって、強烈に出鼻をくじかれた。家から出られない日が続いた。空間的自由を大いに喪失した状態で、自分が東京にいることなんか実感できなかった。芸人活動はままならない。京都には帰れない。魔法陣の役立たず。青森に一時撤退することもちらっと考えたが、当時の感染状況で「田舎に帰る」とは一族郎党村八分への入口だった。親族には迷惑をかけられない。「魔法が使えなくて……」とか言いたくない。

こうして、実存の薄いインターネット空間で暇を潰す日々が始まった。それが僕の最初の東京だった。コロナ禍はそれなりに長引き、つまらんゲームのレベルがめちゃくちゃ上がった。「東京」は「どこでもないところ」かのように体感された。

それが今では、とうの昔にステイホーム期間も終わり、東京を自在に闊歩できるようになった。新宿、渋谷、高円寺、あちこちでライブをやっている。しかし最初の体感が持続しているのか、まだどこでもないところにいるような根無し草の気分が抜けていない。確かに身体は東京にあるけれど、自分が東京の住人であるとはいまだに思えない。

「ここが東京駅か！」

それは気分の悪いことなのか？ そんなことはない。地に足のつかない感覚があるから、むしろ異常な高揚感が伴っている。だって家の外に出れば、映画やドラマで見た街並みが身の回りに広がっているのだ。

東京駅に行けば「ここが東京駅か！」と大声で叫びたくなる。渋谷のスクランブル交差点では毎回写真を撮りたい。新宿で雨に降られたら、頭の中で東京事変の「群青日和」が流れる。丸ノ内線に乗ったら「丸ノ内サディスティック」を必ず聞く。丸ノ内線に乗るのは凄いことだから。きのこ帝国の「東京」もVaundyの「東京フラッシュ」も街歩きのBGMに欠かせない。見えるビルは全部一番上まで見上げたい。ほとんど修学旅行1日目の気分だ。木刀が欲しい気がする。あとドラゴンのキーホルダー。あの、銀のドラゴンが剣に巻き付いてる奴。ドラゴンが小さいのか剣が大きいのかわからないあれ。

こういう感覚について、東京出身の友達に話したことがある。そしたら、「地方出身の人はそういうふうに東京を特別視するのが嫌。ここも人が暮らしているだけなのに。なんか浮かれてて嫌なんだよね。それが何年も続いてるんでしょ。最低、最悪、史上最悪のおのぼりさん」と言われた。

史上最悪のおのぼりさんはもっと他にいるだろ、例えば──と言いかけたところで、はっとした。口調はともかく、言い分はもっともだ。僕は東京で暮らすことを引き受けようとしていない。東京が地面のない街なのではなくて、僕の気分が浮かれているだけなのだ。僕は全ての風景にきゃっきゃする気分をやめられない。住宅街の散歩でさえもエンタメだ。

◯◯に行ったことがない東京都民

これって、もしかすると小さな子どもに似た状態かもしれない。5歳の頃は息を止めることだって信じられないくらい楽しかった。引っ越しとはある種「その街で生まれ直す」ということであり、誕生のメタファーとして捉えられる。僕は東京において生まれたばかりの子どもで、身の回りの全てに驚きが止まらない。それはお気楽で幸せだけど、いい加減東京で生まれた僕も物心をつけたいような気がする。

子どもが社会に適応し、適切な振る舞いを身に着けていく過程を、社会科学の文脈で「社会化」という。社会心理学者のG・H・ミードは、社会化について「一般化された他者」を自分の中に取り込むプロセスとした。それはある場面において他者がどのように振る舞うのか、どのように感じるのか、期待される振る舞いを内面化する、つまり社会の規範や価値観を自分の中に取り入れるということだ。僕が東京で生まれ直すプロセスも、東京の人間の価値観を内面化するところから始まるだろう。

思えば東京で暮らすまで、僕は東京都民についてステレオタイプな「都会人」像を持っているのみだった。実際に関わってみると、意外と細かい発見がある。

例えば、東京都民は、全国チェーンの店を網羅的に使っているわけではないこと。東京にはあらゆるチェーン店が出店しているのだから、都民は全てをまんべんなく利用しているものと思っていた。しかしそんなことはない。むしろ、東京では最寄り駅で大概のものが揃ってしまうため、生活圏にないチェーン店を訪れる機会は極めて少なくなる。したがって、東京には「サイゼリヤに行ったことがない奴」「ロッテリアに行ったことがない奴」などが一定数存在する。

一方で青森に生まれた僕は「有名なチェーン店に行くことは人生のノルマ」だと思っていた。行ったことがないのは恥ずかしい。有名なところには行っておきたい。地元を出てからというもの、行ったことのないチェーン店を見つけたら、意識的に立ち寄ることにしている。そしてこれは、田舎ではよくあることである。地元に初めてスターバックスが出店したときは大行列ができた。遠方から何十分、何時間とかけて来た人も多かったらしい。痛いほどわかる感覚である。

しかし、それも今は昔。もう僕は東京都民である。なるべく近くのチェーン店にしか行かないことにする。すかいらーくの新しい業態が始まったからって、何回も乗り換えるなら行かない。暮らしの半径は小さい方がかっこいい。住宅選びにしたって、一通りのものが揃う駅ほど人気。東京の感覚はそうらしい。

半径50キロ圏内の地元

こうした距離感覚は、消費行動のみならず、日常の言葉にも表れる。東京都民は、最寄り駅を基準に半径1キロ程度の圏域を「地元」と表現する。「沼袋」とか「経堂」とか、単なる駅名一つを「地元」と呼ぶのだ。これは本当に驚くべきことだった。誰も「東京出身」とは言わない。彼らにとって地元とは、駅前に広がる商店街の風景なのだ。

一方、僕にとって「地元」とは、方言や食文化が共通する半径50キロ圏内ほどのイメージである。青森県の3分の1くらいは地元の感覚である。いわば、「地元の当たり判定」がまるで違う。僕の距離感覚だと、新宿で生まれたら大宮も横浜も地元になってしまう。それは東京で通用する感覚ではない。この街で社会化されるためには、新しい物差しを身に着けないといけない。

自分に言い聞かせる。地元とは最寄り駅から半径1キロ、最寄り駅から半径1キロ、最寄り駅から半径1キロ。試しにこの定義を、自分の故郷に適用してみる。青森の実家には、1キロ圏内の最寄り駅が存在しない。したがって、僕には地元が存在しない。

あれ、「地元」が消えてしまった。あんなに広かったのに。悲しい。でも一般的な都民の感覚だったら、そうなってしまう。それならそれで正しいのだろう。ともかく一般的な東京都民になりたい。青森の感覚は忘れること。一般的な東京都民になるのだ。僕は一般的な東京都民に──。

そんなふうに思ったあたりで、我に返る。そんなわけがない。自分の地元が空集合になっていいわけがない。行きたい店があるのなら、遠くにだって行けばいい。一般的な東京都民って、そいつは誰のことなんだ。都民の感覚を内面化するっていうのは、そんなにも洗いざらい新しくなることではないはずだ。

新しい価値観を内面化したとしても、上書きされない部分はあっていい。引っ越しが生まれ直すことだとしても、それまでの自分を殺さなくていい。一つの身体が運ぶ自分は、別にいくつあってもいい。僕らはよく、自分が一人として、一つのアイデンティティを持って生きている気分になってしまう。けれど、それは身体が一つしかないことに騙されているだけだ。僕らは複数あっていいんだ。

そう考えると、引っ越すこととは、既に社会化を遂げた自己が、その痕跡を引き継ぎながら新たな社会化を果たし、複数性を帯びていくことではないだろうか。土地Ａの自己、土地Ｂの自己、土地Ｃの自己……。それら複数の自己は、自分の置かれた状況に応じて、現れたり、引っ込んだりしながら共存していく。

僕の中には、青森の僕もいるし、京都の僕もいる。きっと東京の僕も育ち始めている。僕らは出たり引っ込んだりする。そのダイナミックな関係性が、僕という現象そのものなのだ。これから全国各地でライブをするたびに、それぞれの土地で、新しい僕が生まれていくかもしれない。そう思うと、生きる楽しみも増えていく。

今日は高円寺へとライブに向かう。雑誌で見た街並みに、少しスキップをしてしまっている自分に気付く。スキップをしているのは、どの僕だろうか。なんとなく、古着を3点買って帰った。

第2回は12月20日公開予定です。

九月（くがつ）

芸人。全国各地でのコントライブと各媒体での執筆を中心に活動。エッセイ集に『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）がある。群像Webにて紀行エッセイ「旅する芸人」を連載中。

