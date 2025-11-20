新井浩文が「超ヒット作」続編に出演か…噂される「出所後プラン」とは

大ヒット作続編に「出演の噂」

東京・下北沢の「ザ・スズナリ」。この小劇場で12月28日、ひとりの俳優が奇跡の復活を果たす。「悪役やクズ役をやらしたら右に出るものはいない」と言われ、名バイプレイヤーとして鳴らした新井浩文（45歳）が、7年ぶりに俳優として観客の前に立つのだ。劇作家・赤堀雅秋が手がけ、12月22日から28日まで上演される一人舞台『日本対俺2』の千秋楽日替わりゲストとして名を連ねている。

「新井は自身のSNSで予約状況を確認したことを明かし『うちの回チケット激戦です。有難いです』と素直に驚いて見せた。他に共演するのは田中哲司、大倉孝二、間宮祥太朗ら実力派俳優たち。新井は、前科者の自分がまさかここまで話題になることは想像もしていなかったようです」（芸能プロ関係者）

新井といえば、2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた'19年に逮捕された。その後、'20年12月に懲役4年の実刑判決が確定していた。

「同じ時期にピエール瀧が薬物使用で逮捕されているが、瀧の方が圧倒的に復帰が早かった。薬物と強制性交罪では、後者のほうがイメージが悪すぎるわけです。しかも、新井は実刑でしたから話は変わります」（事情通）

一時はこのまま芸能界引退が噂されていた新井。そんな四面楚歌状態の新井に対し、救いの手を差し伸べたのは舞台『日本対俺2』で演出を手掛ける映画監督の大根仁氏だった。

「大根監督は、映画『バクマン。』や『モテキ』など自身の代表作に新井を起用し、俳優としての実力を高く評価しているんです。その才能を認め、芸能界のなかでもいち早く再起の後押ししていたのです。昨年に手がけて大ヒットしたドラマ『地面師たち』の続編に、新井を起用したい意向だそうです。なんといっても大根監督は、Netflixと5年間の専属契約を締結していますからね」（芸能プロ関係者）

地上波復帰の目処は……

強制性交罪に問われて、約4年という懲役刑に服した新井。当然、Netflix社内でも新井の起用については慎重論が飛び交っていたという。

「これまでのテレビドラマとは異なり、映像配信サービスは独自の判断基準で作品を制作できて自由度が高い。スポンサーやテレビ局の意向に左右されにくい環境なんです。ただ強制性交というのは、いくらネット配信といえど流石にハードルがある。しっかりと禊をしないと後から引きずりおろされる可能性も否定できません。

先進国内では薬物よりも強制性交のほうが罪が重いと捉えられています。ただ、『地面師たち』をメガヒットさせた大根監督が、新井の起用を強く訴えたら流れが変わったようです。海外の配信プラットフォームでは、過去に問題を起こした俳優やクリエイターが作品を通じて再評価されるケースも少なくありません。配信サービスは違うロジックで動いている部分がある」（芸能プロ関係者）

そうしたなか、もう一つの懸案事項として浮上しているのが地上波への復帰話だ。

「新井の悲願でもあり、テレビ復帰にはこだわっているようです。やっぱりテレビが一番なじみもあるようですね。もっとも、立ちはだかる曲のコンプライアンス担当者がどのようにジャッジするかは未知数です」（芸能プロ幹部）

さらに、「正直言ってテレビドラマへの復帰は、少なくとも5年は掛かる」といった慎重な見方を、民放キー局の幹部が示す。

「視聴者の感情、スポンサーの反応、局の方針など、クリアすべき課題は山積みです。特に女性からのバッシングが続いている。派遣型マッサージ店の女性従業員に対し一方的な思い込みから乱暴した新井の女性からの支持は0％に近い」（事情通）

もっとも、そんな新井を多く支持しているのがドラマや映画の制作関係者だという。やはり「犯罪者役が一番似合う俳優」として期待をかけているわけなのだ。皮肉にも、実際の服役経験を経た新井の演技には、以前にはなかったリアリティやふり幅が宿っている可能性が高いとされている。

その顔立ちは、強面にして三白眼。悪人の典型と呼ぶにふさわしい相貌である新井は、俳優として新たな時代を築き上げるのかもしれない。

