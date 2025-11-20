»×¤ï¤ºÆ§¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ªÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÁúÃì¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡©
´¨¤¤Åß¤ÎÄ«¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¥Ë¥ç¥¥Ë¥ç¥¤ÈÀ¸¤¨¤¿Çò¤¤ÁúÃì¤ò¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÆ§¤ß¤·¤á¤ÆÍ·¤ó¤Àµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁúÃì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÅÚ¤«¤éÉ¹¤ÎÃì¤¬À¸¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿È¶á¤Ê¸½¾Ý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢Åß¤ÎÄ«¤Î·Ê¿§¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¾ò·ï¡¢Áú¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁúÃì¤È¤Ï
Ìµ¿ô¤ÎÇò¤¯ºÙ¤¤É¹¤ÎÃì¤¬ÃÏÌÌ¤«¤éÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿¡ÖÁúÃì¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁúÃì¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¡¢ÃÏÉ½¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ÆÃì¾õ¤ËÅà¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤ËÅÚ¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É¹¤¬ÃÏÌÌ¤«¤é¿¤Ó¤ë¤È¤¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÅÚ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¾®ÀÐ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤Ë¤âÎÏ»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È10cm°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÄ«¡¢ÃÏÌÌ¤ËÎ©¤ÄÁúÃì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÆ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÆ§¤ß¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÚ¤òÈï¤Ã¤¿ÁúÃì
ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÃÅÚ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬Åà¤ê¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹
¤Ç¤Ï¡¢ÁúÃì¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁúÃì¤Ï¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Î¿å¤¬¤É¤ó¤É¤óµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢É¹¤Îº¬¸µ¤ÎÉôÊ¬¡ÊÃÏÌÌ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ë¤«¤éÉ¹¤ÎÃì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÉ½ÌÌÉÕ¶á¤Î¿å¤¬Åà¤ë
¢
ÌÓºÙ´É¸½¾Ý¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ¤ÎÎ³¤Î·ä´Ö¤«¤éÃÏÉ½ÌÌ¤Ë¿å¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¢
ÃÏÉ½ÌÌÉÕ¶á¤Î¿å¤¬Åà¤ë¤È¡¢ÂÎÀÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Àè¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿É¹¤ò¾å¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë
¤³¤ì¤é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¹¤ÎÃì¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ÌÓºÙ´É¸½¾Ý¤È¤Ï¡¢¶¹¤¤·ä´Ö¤Ê¤É¤Ë±ÕÂÎ¤¬µÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£°û¤ßÊª¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¤ò¤µ¤¹¤È¡¢¿åÌÌ¤Î¹â¤µ¤¬¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤è¤ê¤â¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÓºÙ´É¸½¾Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë
ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß
ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¡Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¹ÅÙ¤ÈÅÚ¾í¤Ë¤¢¤ê
ÁúÃì¤Ï¡¢Ã±¤Ë´¨¤¯¤ÆÅÚ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¹ÅÙ¡×¤È¡ÖÅÚ¾í¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÃÏÉ½ÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤¬0¡î°Ê²¼¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤¬0¡î°Ê¾å
ÃÏÉ½ÌÌ¤¬£°¡î°Ê²¼¤ËÎä¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÏÉ½ÌÌÉÕ¶á¤Î¿å¤¬Åà¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É´¨¤¤¤È¡¢ÃÏÉ½¤ËÁúÃì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢Å¬ÅÙ¤ËºÙ¤«¤¤ÅÚÎ³¤ò´Þ¤à½À¤é¤«¤¤ÅÚ
ÅÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¡¢¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤ËÅ¬ÅÙ¤Ë¿åÊ¬¤òÃß¤¨¡¢µÛ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤Î·ä´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ§¤ß¸Ç¤á¤é¤ì¤¿ÅÚ¤ËÁúÃì¤Ï¤Ç¤¤Ë¤¯¤¯¡¢½À¤é¤«¤¤ÅÚ¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î³»Ò¤¬Âç¤¤¯¿å¤Ï¤±¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ëº½¤ä¡¢µÕ¤ËÎ³»Ò¤¬ºÙ¤«¤¯¿å¤Ï¤±¤Î°¤¤Ç´ÅÚ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁúÃì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º½¤ÈÇ´ÅÚ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¥·¥ë¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ä¤äºÙ¤«¤¤ÅÚÎ³¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎÊý¤¬¡¢ÁúÃì¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤¹¤ë¡Ö´ØÅì¥í¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦²Ð»³³¥¼Á¤ÎÅÚ¤â¡¢¥·¥ë¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÁúÃì¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÅÚ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁúÃì¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¾ò·ï
Áú¤È¤Î°ã¤¤
¤µ¤Æ¡¢ÁúÃì¤ÈÌ¾Á°¤¬¤è¤¯»÷¤¿¤â¤Î¤Ë¡ÖÁú¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ËÆ±¤¸¡ÖÁú¡×¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áú¤ÈÁúÃì¤ÏÊÌ¤Î¸½¾Ý¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ÅÁÈ¤ß¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áú¤È¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬ÃÏÌÌ¤äÁð¡¢²°º¬¡¢¼Ö¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉ¹¤Î·ë¾½¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÕÃå¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Áú¤Ï¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬Ä¾ÀÜÉ¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÁúÃì¤ÏÃÏÃæ¤Î¿å¤¬Åà¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ç¤Êý¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢Áú¤Ï¡Ö¹ß¤ê¤ë¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÁúÃì¤Ï¡ÖÎ©¤Ä¡×¤È¤µ¤ì¡¢É½¸½¤Î»ÅÊý¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ë¹ß¤ê¤¿Áú
Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡¦ÁúÃì¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¤¿¤À¤·Ãí°ÕÅÀ¤â
²¹ÃÈ²½¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀÎ¤Û¤É¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÁúÃì¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¡¢´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Ã¤ÈÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤à¤ä¤ß¤ËÈª¤ä²ÖÃÅ¤òÆ§¤ß¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ»¤ÎÏÆ¤Ê¤É¡¢Æ§¤ó¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢·Ú¤¯Æ§¤àÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÏ¤±¤ë¤È¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ì¤«¤ë¤à¤Î¤ÇÂ¸µ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÈÄíºÚ±à¤ä¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁúÃì¤Ë¤è¤Ã¤Æµåº¬¤äÉÄÌÚ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¤äÏÎ¤Ê¤É¤ÇÅÚ¤òÊ¤¤¦¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ó¥°¡×¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤ºÆ§¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÁúÃì¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤à¤ä¤ß¤ËÈª¤ä²ÖÃÅ¤òÆ§¤ß¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò