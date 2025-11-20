「3≦3」は正解？間違い？数学記号の効果的な使い方を知っていますか？じつはこれ数学以外にも応用可能なんです

古代人はどのように数を記号化していったのか

数学で用いられている記号は、若い人達が用いる絵文字と違って、感情的な表現ではなく、客観的な表現である。さまざまな記号には、それぞれの歴史がある。

本年9月25日に発表した「整数の誕生からガロア理論まで。数学を築いた『一般化して考える』という発想」という記事の最初に、紀元前8000年頃から紀元前3000年頃まで使われていた小さな粘土製品の「トークン」を紹介した。それに抽象的な数の意味をもたせて、次のような数字が誕生した。

紀元前3000年から紀元前2700年頃までにメソポタミアの南部に、シュメール人は最初の都市文明を建設した。彼らが用いた楔形文字には、次のような数を意味するものがあり、トークンの発想も影響したと考えられている。

ローマ数字からアラビア数字に移行した理由は

ローマ数字は16世紀頃からアラビア数字（算用数字）に主役の座を譲った。「524×263」をローマ数字で記述するならば、「DXXIV」と「CCLXIII」の掛け算を表さなければならない。ちなみに、

D＝500、XX＝20、IV＝4、CC＝200、LX＝60、III=3

である。誰が見ても算用数字の方が便利である。

数学で用いる記号は上で見たように、それぞれ変化して洗練してきた歴史をもっている。どれも、あいまいでなく、覚えやすく、見やすいという面をもつ。

数学を研究している人達は、いろいろな言語の論文を読むことがある。見知らぬ言語の論文でも、記号と数式は共通なものが多いので、それに助けられてなんとか読むことができる。

次の道路標識の意味をわかりますか？

一方で、「数学にはわからない記号や式があるから嫌い」という人達は、とくに日本では多くいるように感じる。そのような発言をしている人達に対しては、つとめて以下のように説明している。

運転免許証をもっている読者にとっては簡単な問題かもしれないが、次の道路標識の意味は御存知だろうか。

左は「安全地帯」であり、右は「路面に凹凸あり」である。友人と一緒にドライブに出掛けているとき、仮にこれらの道路標識を知らなかったら、恐らく友人にその意味を気軽に質問するだろう。ようするに、わからない記号は質問するにかぎるのである。

アメリカと日本の学生を比較して思うことの一つに、アメリカの学生はわからないことを無邪気に質問する一方で、日本の学生は余り質問しないことを美徳に思っている面もあるように感じる。

かつて、全国各地の教員研修会での講演をよくお引き受けしていた頃、「勇気をもって分からない数学記号や数式の意味を質問してきた生徒に対して、間違っても『そんなことも知らないのか』とか『もう忘れちゃったの』と言わないでください」とたびたび訴えていたことを思い出す。

和に関する記号Σの効果的な使い方

拙著『いかにして解法を思いつくのか高校数学（上）』では、次の例題について、和に関する記号Σとそれに関する公式を用いて鮮やかに解を導き出している。

例題：以下のすべての（x、y）について、x＋yの総和を求めよ。ただし、nは自然数。（正解は［n×｛(n+1)の2乗｝］/2である。）

この例題は、効果的な記号を使って問題解決に役立てるものとして紹介したのである。Σに関して知らなかったり、意味を忘れてしまった人であっても、Σの定義から述べた文章をゆっくり読んでいただければ、例題もそれなりに理解できるのではないだろうか。

しかし、Σの定義を知らないまま解説にある数式を見ると、恐らくチンプンカンプンではないだろうか。数学の書籍では、冒頭に用いる記号の意味をまとめて書いてあるものが多くあるが、それゆえである。

誤解されやすい数学記号の例

また、書籍によって意味が微妙に異なる記号や、意味を誤解しやすいものもあるので、そのようなものはなるべく最初に書いた方がよいだろう。その観点からとくに必要と思われるものを一応、紹介しておこう。

a≦bは、「a＜bまたはa=b」の意味である。したがって、3≦3も正しい表現である。

a≦bを数式ワープロでは

というように、横線が一本になる。これだけでも、初学者で悩む人もいる。

AとBを集合とする。Aのすべての元（要素）がBの元（要素）になっていることを示す包含記号は次のように表すが、本によってその扱いは異なる。また、右側の記号の下にもう一本の横線が入る書もある。

英語の文章の途中に「iff」という3文字が入ることがある。これは、「if and only if」の省略形で、「必要十分条件」の意味である。数学科の教員時代にゼミの学生から「先生、イフフって何ですか。これは誤植ですか」という笑ってしまうような楽しい質問を何度か受けたことを思い出す。

ここで、筆者が自分なりに用いている記号を2つ紹介しよう。まず、多項式の足し算において、次のような2行に渡る長いものを考える。

3(xの4乗)−7(xの5乗)＋6＋5(xの4乗)−2x−3＋4(xの5乗)

＋2(xの2乗)−(xの5乗)＋9(xの2乗)−5x−3x＋2(xの3乗)

最後は降べきの順に答えを書くとして、途中の計算でのミスを防ぐために、(xの5乗)の項は○で囲み、(xの4乗)の項は△で囲み、(xの3乗)の項は□で囲み、(xの2乗)の項はアンダーライン2本を引き、xの項はアンダーライン1本を引き、係数項はアンダーラインの点線1本を引いて、そのようにして計算する。

もちろん、このように慎重に計算しても間違うことはあるが、このように計算したときのミスはかなり少なかったように思う。

便利な図表の使い方「PERT法」

次に、ビジネス数学で作業日程などのスケジュールを検討するときに便利な図表で、「PERT法」というものがある。

数学的に厳密に構成するにはグラフ理論的な論議を積み上げる必要もあるが、社会人がビジネスで用いる場合はそのような学びまでは必要ない。

PERT法に関して、1990年代の後半に便利な記号を考えて何冊かの著書で紹介したことがある。それが広く使われるようにはならなかったが、ここで簡単に紹介しよう（詳細は拙著『ビジネス数学入門第2版』を参照）。

作業日程を検討する図表において、各作業段階を何日目にスタートできるかを示す「最早開始時刻」と呼ばれる数字がある。また、各作業段階を遅くとも何日目にスタートすれば全体のスケジュールを遅らせることなく完了できるかを示す「最遅終了時刻」と呼ばれる数字もある。

従来は、その2つを別々の図表に書いていたが、それを各作業段階のところに一緒に書くことを提案したのである。ようするに、最早開始時刻を書いた紙と最遅終了時刻を書いた紙の2枚を用意するのではなく、それらを一緒に書いた1枚の紙を用意すればよい。各作業段階には次のものを分数の形で書く。

次に、整数論や群論など、ややローカルな世界でよく用いている記法を2つ紹介しておこう。

整数nがたとえば3の倍数であることを、縦の長い線を使って

で表すことがよくある。

群Lが群Kの正規部分群で、群Mが群Kの部分群であるとき、普通は左図のように描くだろう。しかし、右図のように描く方がわかりやすいと思う。

最後に、数学やビジネスなどの問題を考えるとき、各自で創作した記号を用いることはもちろんよいと考える。ただ、その記号はきちんと定義できなくてはならないことに留意したい。

