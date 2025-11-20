デートの誘いを断られた時のリアクション９パターン
気になる女の子に対して、勇気を振り絞ってデートに誘ったものの、あえなく玉砕。そのとき、みなさんはどのようなリアクションをとっているでしょうか。今回、断られたときリアクションに困らないように「デートの誘いを断られた時のリアクション９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「ぶっちゃけ、男として、魅力無い？」
女の子に本音を聞き出すパターンです。「率直に言えば、魅力無い。」と断言される可能性があるので、覚悟をした上で聞くようにしましょう。
【２】「残念。気が向いたときは誘ってよ。」
ガッカリしていることを伝え、女の子からの連絡を期待していることを伝えるパターンです。
【３】「誘って、ごめんなさい。」
誘ったことを謝罪する自虐的なパターンです。謝ることで、凹んでいる様子をアピールできます。
【４】「お願い！」
冗談っぽく、再度、お願いするパターンです。しつこくお願いすることで、迷惑行為になる可能性があるので注意しましょう。
【５】「まじ？凹むわー。」
冗談っぽく、ガッカリしたことを素直に伝えるパターンです。ただし、女の子がリアクションに困ってしまう場合があるので、その後もフォローできる話術が必要となります。
【６】（「みんなで行こう」と言われた場合）「よし、じゃー、みんなで行こう！」
「みんなと一緒だったら．．．」と、二人きりで会うのを断られた場合のリアクションです。動揺せず、「よし、みんなで行こう！」と言いましょう。
【７】（夜、誘った場合）「今度は、ランチでも行こうね。」
異なる時間帯におけるデートを提案するパターンです。ディナーのお誘いを断られた場合は、昼にランチを一緒にする提案をするなど、異なる時間帯でのデートを提案してみましょう。もしかしたら、「ランチだったら．．．」という返答をもらえるかもしれません。
【８】「了解！突然、ごめんね。」
突然、デートの誘いを提案した場合に有効な一言です。申し訳ない気持ちをしっかりと表現しましょう。
【９】「そうか、そうか。仕方ないね。」
「仕方ない」と自分自身への慰めの言葉を含めて、伝えるパターンです。
デートの誘いを断られた時、他にはどのようなリアクションがあるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
