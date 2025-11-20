「銀行も欲しがりません」…意外と知らない、太平洋戦争で銀行に「起きていたこと」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

銀行も欲しがりません

昭和19年の日銀は、国債の引き受けに終始した。

日華事変の勃発（盧溝橋事件：昭和12年7月7日）以降、昭和18年度末までに臨時軍事費用の国債は516億円発行されていた。当時は長期国債の約3分の2は日銀が引き受けており、その流れは昭和19年度も変わらない。

その一方、中央銀行としての日銀には、戦時インフレを抑制するという大きな使命がある。当時総裁だった渋沢敬三は、戦後の回顧録で「インフレーションをどうして回避するかということ以外に、仕事がない」（「渋沢敬三氏金融史談」日本銀行調査局編『日本金融史資料 昭和編 第35巻』）とまで言っていた。

しかし日銀による国債引き受けは通貨増発を誘発するので、これとインフレ抑制は矛盾する。この問題を解決するために、日銀は引き受けた国債を積極的に民間金融機関に売却した。それを後押しする目的で、国債保有に対する税制上の優遇措置なども採られた。昭和16年9月以降は、政府が決定する「資金統制計画」の中で、国債購入が半ば強制的に割り当てられる。

対米戦勃発以降、昭和19年までに日銀が引き受けた国債の9割以上が民間に売却された。日銀のバランスシートは国債引き受けの割には膨らんでおらず（表1-2）、インフレもなんとか抑えられた（表1-3）。

庶民は労働（付加価値生産）の対価として賃金（付加価値の分け前）を得る。そこから税が支払われ、生活のための消費も支出される。残金で戦時国債を買えば、その分だけ付加価値が戦争目的に使われる。昭和19年になると、税として国が集めた付加価値も、大部分は戦争目的に使われた。

残った分は銀行に預金されるが、その銀行が戦時国債を買うということは、銀行に預けられた付加価値も戦争目的に使われることを意味する。

戦争目的に付加価値を投入するためには、庶民は消費を減らして国債を買い、銀行預金も増やさなければならない。「欲しがりません勝つまでは」（昭和17年の戦時標語）だ。

民間銀行も集まった預金で国債を買うので、企業に融資する余力はない。その融資も軍需産業向けが優先されるので、戦争にとって「不要不急」の生活物資は質・量ともに低下していく。「欲しがりません」は同時に「欲しがっても物がありません」でもある。

「物がありません」は銀行も例外ではない。とにかく民生品・生活物資は優先順位が低いので生産は後回し、少ないながらも生産された分は軍用が優先となる。このため「定期預金証書の書替には継ぎ紙を足して旧証書を生かす。伝票の紙型を小さくして紙を節約する。封筒の裏をかえして再生。書類作成にはすべて裏紙を利用するという具合であつた」（親和銀行業務部編『親和銀行20年』）。銀行も「欲しがりません勝つまでは」を実践していた。

戦時国債の引き受けとインフレ抑制の矛盾は、庶民の消費生活が犠牲になることで、なんとか克服されていた。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」