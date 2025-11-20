職場で「○○ちゃん呼び」される36歳男性会社員が考えた、心地よい職場に必要なこと

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」。今回は、職場での元従業員女性への「ちゃん付け」呼びや体型に関する発言などの行為をセクハラと認定し、同僚男性に慰謝料の支払いを命じた判決を通して、教育関連の会社員に勤めるつーたんさんが感じたことを率直に綴っていただきました。

“ちゃん呼び”は親しみの象徴のようだけど…

先日、とある会社の職場で元従業員女性に向けた同僚男性からの「ちゃん付け」呼びや容姿や下着に対する言及が、「羞恥心を与える不適切な行為だった」として違法なハラスメントと認定された。元従業員女性は同僚男性の言葉からうつを発症していたという。そのニュースを目にした時、胸の奥がざわついた。この判決は「職場」という場所が抱える“一方通行の優しさ”にメスを入れたように思えたからだ。

「“ちゃん付け”なんて、そんなことで？」と感じる人もいるかもしれない。もちろん、今回の事例はちゃん付け呼び「だけ」ではなく、度重なる体型や下着などへの言及があったこともハラスメント認定に大きな影響があったと思われる。これは職場でなくとも、断じて許されることではない。

“ちゃん付け”に関しては、多くの人が幼い頃から馴染みのある言葉だと思うが、大人になってからは、無自覚に立場の差を作り上げてしまう副作用もあるように思う。

“ちゃん”は親しみの象徴のようでありながらも、実は相手を「対等な大人」から、「自分の支配下にある存在」へと関係値を上書きする言葉だと思うからだ。そして、それは単なる言葉の問題ではなく、職場という場所に潜む“距離感の乱れ”だとも感じている。

職場で男性が女性を“ちゃん”付けで呼ぶ場面を、僕もこれまで何度も見てきた。その光景には、どこか優しさのような空気が漂う。「親しみを込めて」「アットホームな雰囲気作りのため」だとしても、その“優しさ”が、相手の立場を覆い隠してしまうことがあるように感じる。

でも実際は、セクハラだけに留まらず、相手に“子ども扱いされる感覚”を与えたり、“支配の匂い”を忍ばせる。しかも、そのことに無自覚な人ほど「悪気はない」と言う。相手に近づいているつもりが、相手を追い詰めていることもある。“親しさ”という名の一方的な距離の詰め方は、間違えば、相手の尊厳そのものを削ってしまう可能性がある。

若手の頃の自分を引き戻す“ちゃん呼び”

僕は今、36歳だ。20代で入社した現職でも気付けば中間管理職になり、いわゆる若手ではなく責任を持つ立場になった。けれど今でも、ときどき性別問わず年上の同僚から「○○ちゃん」と苗字をもじって呼ばれることがある。「今の家、家賃いくらなの？」などプライベートなことを聞かれることもある。個人的な感覚だが、これは50代以上の同僚に多い。

そうした強引さを感じるコミュニケーションに、違和感を抱くのだが、「ちゃん付けはやめてください」などとなかなか指摘することはできない。僕と同じように一方的に距離感を押し付けられることに、違和感を口にする同世代の同僚は少なからずいるものの、指摘することで職場の雰囲気を壊してしまうのではないかと思ってしまうからだ。

その同僚に悪意なんてない。むしろ親しみや積み重ねてきた信頼からの呼び方だとわかっている。それでも、その一言にざらりとした違和感が残る。「ちゃん」という柔らかな音が、過去の苦悩を思い出させる。

たとえば、自分なりに調べ、何度も資料を作り直し、ようやく「これなら通る」と思える提案までこぎつけた時、「〇〇ちゃんは、まだ若いからわからないよ」なんて一言で、距離をとられて突き放され、提案が通らなかったことが何度もあった。

新人時代の“若手の○○ちゃん”と呼ばれていた頃は、若さと経験のなさを理由に悔しい思いを何度も味わった。そのことが僕の頭にずっと残っているからかもしれない。この10年ほどで、さまざまな苦楽を味わいながら今を迎えているわけだが、その一言でぐっと過去に引き戻されてしまうような感覚。

親しみを装った上下関係や、自分本位とも思える距離感の押しつけが見え隠れすることで、職場の統制を歪ませているように感じる。

アットホーム＝距離感を詰めるではない

「もう○○ちゃんなんて呼んだら怒られちゃうか〜」

なんてオープンな場で言われた日には苦笑いを通り越して、こちらは口角をわずかに上げるだけで精一杯だ。おそらく僕の目は笑えていないだろう。呼ぶ側に多少なりとも自覚があるのであれば遠慮してもらいたい。

それは「あなたはいつまでも後輩よ」と暗に告げるマウントとも捉えられる。そして周囲に対して「私は管理職になった彼にもこうして親しく接することができるのよ」と主張する側面をはらんでいるように感じてしまう。もちろん、そんなつもりはないかもしれない。だからこそ、この問題はややこしい。

職場は、共にする時間が長い分、どこか家族の延長のような文化があるように思う。上司が親のように振る舞い、中には部下を「うちの子たち」と呼ぶ人もいる。アットホームを掲げる会社ほど、その境界線が曖昧になっていく。

しかし、職場は家ではない。そして、同僚は家族でも友達でもない。もちろん、アットホームな職場に居心地の良さを感じる人もいるだろうし、プライベートでも職場の人たちと仲良くしている人もいると思う。でも僕は、その境界線を曖昧にせず、きちんと線引きしたい。

パーソナルスペースは尊重されるべき

その理由は、職場に必要なのは、「親しさ」ではなく「敬意」だと思うからだ。それは同世代の同僚に対してもそう。年齢問わず相手を“独立した大人”として扱うこと。

「さん」付けや役職名で呼ぶことは、職場における最低限のマナーだと思う。不快に思う人がいる可能性がゼロでなければそのリスクは避けたい。最低限のマナーが守られてこそ、双方にとっての健全な信頼が積み重なるのではないだろうか。

この年齢になって思うのは、職場での本当の優しさとは、距離を詰めることではなく、相手の境界線を尊重し、土足で踏み込まないことだ。職場での“ちゃん付け”の是非を超えて、“優しさの中身”を問い直す時期に来ているのかもしれないと感じた。

「距離を詰めること＝優しさ」と信じてきた人たちもいるかもしれない。けれど、居心地の良い距離感は人それぞれ。だからこそ、パーソナルスペースは尊重されるべきだ。

相手を子ども扱いせず、対等な大人として信頼すること。その静かな姿勢こそが、成熟した社会をつくるひとつの要素になり得るのではないだろうか。そして、その小さな積み重ねがやがて、誰もが居心地良く働けて、安心できる場所をつくっていくはずだ。

僕たちの世代が、その「一方通行の優しさ」を終わらせていく番だ。いま1歳の娘が生きる社会が、“優しさ”と“踏み込み”を取り違えず、互いの距離を尊重できる空気で満たされていることを願う。

