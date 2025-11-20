コメ高止まりの元凶…鈴木憲和・新農水大臣は「農協の守護神」だった

コメの値段が下がらない。備蓄米の放出で下がると言ったのは前任者だった。農政を一転させる農水省「はえぬき」大臣の打つ手も危うい。

新農水大臣は「農協の利益代表」

「新しく農林水産相になった鈴木憲和氏ですが、彼は自民党の国会議員というより農協の利益代表ですよ。国民や消費者ではなく、農協のほうを向いて働いているだけです」

語気を強めてこう批判するのは、農政に詳しいキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁氏である。

農水省の発表によれば、直近の銘柄米の価格は5kgで4540円と過去最高を記録した。山下氏は、鈴木農相の政策ではコメ価格は高止まりを続けると指摘する。

「小泉進次郎前農相は、コメ価格を下げるために増産する方針でしたが、鈴木農相は一転して、来年は5％程度の減産を行い、さらに備蓄米として買い入れ、コメの供給量を減らすと打ち出しました。つまり、米価を高く維持しようとしているわけです。

今のような価格だと農家は儲かりますし、コメの出荷先である農協にとってもありがたい話です。なぜ農協にいい顔をするのかといえば、単純な話で、選挙で当選するためでしょう。鈴木農相は山形の選挙区で、地元の農協票を捕まえておく必要がある。そのためには米価は高止まりしたほうがいいというわけです」

東大法学部から農水省へ

鈴木農相は東京都中野区の出身で、東京大学合格者数ナンバーワンの開成高校を経て、東大法学部を卒業した。

「キャリア官僚として農水省に入省し、主に食品の安全性や食品表示の分野に携わっていました。'12年に政治家を志して農水省を退職後、父親の故郷の山形県南陽市を含む山形2区から出馬しました。ちなみに奥さんは入省同期で、鈴木氏と同じタイミングで退職しています。そこから一橋大学大学院に通い、司法試験に合格して弁護士になった才女です」（農水省関係者）

地元・南陽市で、初出馬時から面倒を見る市議会議長の遠藤榮吉氏が当時を振り返る。

「農水省のキャリア官僚を辞めて出馬すると言っているので、初めて会ったときに『馬鹿でねえの』と言ったんだ。聞けば、'11年の東日本大震災での菅直人首相（当時）の対応を見て、『彼らには任せられない』という思いが募ったそうだ。

7年勤めた農水省から退職金をいくらもらったのかを尋ねると、『70万円だったので、この中古の青いフィット（ホンダ車）しか買えませんでした』と乗ってきた車を指差した。このあたりは選挙区が広いから大変だ。しかし、憲和は現場を回ってよく頑張った」

2025年11月24日

