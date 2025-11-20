¡Ö°å»Õ¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ä£³°Ì¤Ï¹âÃÎ¸©¡¢£²°Ì¤ÏÆÁÅç¸©¡¢£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¸©¡×¤ÎÌ¾Á°
´ØÅì¤È»Í¹ñ¤ÇÌó2ÇÜ¤â¤Î³Êº¹¤¬
¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÆ±³Û¤Ç°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¡£¤·¤«¤·ÃÍÃÊ¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
º£²ó¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î°åÎÅ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¡£¡¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î°å»Õ¿ô¡¢¢ÉÂ¾²¿ô¡¢£ICU¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤ÎÉÂ¾²¿ô¡¢¤µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤«¤éÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Ù¥¹¥È5¡¦¥ï¡¼¥¹¥È5¤òÄ´¤Ù¡¢¹ñÆâ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¡Ö°åÎÅ³Êº¹¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤È¸åÊÔ¤Î°ìÍ÷É½¤ò¸«¤ë¤È¡¢°å»Õ¿ô¤äÉÂ¾²¿ô¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¤Î¾å¾»¹»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ï¤º¤Ã¤È¡ØÀ¾¹âÅìÄã¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê°å»Õ¤âÉÂ±¡¤âÀ¾ÆüËÜ¤Ï¿Í¸ý¤Î³ä¤ËÂ¿¤¯¡¢µÕ¤ËÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°å»Õ¤ò°é¤Æ¤ëÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÊÐºß¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î´±Î©³Ø¹»¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»§Ä¹ÅÚÈî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤¬À¾ÆüËÜ¤Ë°å³Ø¹»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
»ö¼Â¡¢³ÆÃÏÊý¤Î¿Í¸ý¤ò°å³ØÉô¤Î¿ô¤Ç³ä¤ë¤È¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ï180Ëü¿Í¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ï117Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê1¹»¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë»Í¹ñ¤Ï°å³ØÉô¤Î¿ô¤³¤½4¤Ä¤È¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤ËÄ¾¤¹¤È90Ëü¿Í¤Ë¤Ä¤1¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÅì¤È¤Î³Êº¹¤Ï¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë°å³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤¿Âç³Ø¤ÎÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÇÎ×¾²¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃÏ¸µ¤Ë°å³ØÉô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢°å»Õ¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÃÏÊý¤«¤éÅìµþ¤äÂçºå¤Ø½Ð¤Æ¤¯¤ë°å»Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¾å»á¡Ë
°å¼Ô¤âÉÂ¾²¤â¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¹âÃÎ¸©
¼ÂºÝ¤Ë¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î°å»Õ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤ÏµþÅÔÉÜ¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©¤È¹âÃÎ¸©¤¬¸å¤ËÂ³¤¯¡£
¡Ö¹ñ¸øÎ©¤Î°å³ØÉô¤¬2¤Ä°Ê¾å¤¢¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë5¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµþÅÔ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¹ñ¸øÎ©¤Î°å³ØÉôÀ¸¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤ª¤Î¤º¤«¤é°å»Õ¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ï°å³ØÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¤¤Î¤â¡¢ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÁÅç¤È¹âÃÎ¤¬Â³¤¯¤Î¤âÍýÍ³¤ÏÆ±¤¸¡£»Í¹ñ4¸©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¸ý¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¹ñÎ©¤Î°å³ØÉô¤¬4¤Ä¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¾å»á¡Ë
¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÂ¾²¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¹âÃÎ¸©¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¿ô¤ÈÉÂ¾²¿ô¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°å»Õ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â´µ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¦¤Ë¤¢¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾å»á¡Ë
¹âÃÎ¸©Æâ¤ÎÉÂ¾²¿ô¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËýÀ¼À´µ¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÎÅÍÜÉÂ¾²¡×¤¬¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¹âÃÎ¤Ï¸©Ãæ±ûÉô¤Î¹âÃÎ»Ô¼þÊÕ¤Ë¿Í¸ý¤¬¶ËÃ¼¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î¥±¥¢¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ëÎÅÍÜÉÂ¾²¤âÂ¿¤¤¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î°õÆî°ìÏ©»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Î»º¶È¹½Â¤¤À¡£
¡Ö¹âÃÎ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê´ë¶È¤äÍÎÏ¤ÊÃÏ¾ì»º¶È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤¬¼çÎÏ»º¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½°å»Õ¤Î¿ô¤äÉÂ¾²¿ô¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Î¿ô¤âÁ´¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Ç°å»Õ¿ô¤äÉÂ¾²¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î²¼°Ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤äÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÅì¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÅìµþÅÔ¤¬°å»Õ¿ô¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤ÈÅÔ²ñ¤Î¤Ï¤º¤Î¼óÅÔ·÷¤³¤½¡Ö°åÎÅ¼å¾®ÃÏ°è¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¼óÅÔ·÷¤ÏÉÂ±¡¤Î¿ô¤³¤½Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿Í¸ý¤¬ËÄÂç¤Ê¤¿¤á¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤Í¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë°å»Õ¤â¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¼þ°Ï¤Î¸©¤«¤éÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£´ØÅìÃÏÊý¤ÎÃæ¤Ë¤â³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¾å»á¡Ë
¤µ¤é¤Ë¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÖµßµÞ¼Ö¤¬ÃÙ¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ä¥ï¡¼¥¹¥È£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¸©¡×¤ÎÌ¾Á°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤Æ°åÎÅ³Êº¹¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
