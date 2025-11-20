「数日前に母が亡くなりました」にしおかすみこの認知症の母、要介護認定を受けると決めるまで

「数日前に母が亡くなって今、まさに姉と私がどう幸せに生きていくかっていうのが絶賛、迷子中なんですよ」

11月19日に出演した「あさイチ」で突然こんな発言をしたのはにしおかすみこさん。今回の特集は「障害者の家族」がテーマ。にしおかさんはダウン症の姉のいる妹として出演、さまざまな家族の取材もしていた。

実はこの日の前日、にしおかさんは家族で葬儀も済ませていたのだ。

連載「ポンコツ一家」がスタートしたのは2021年9月20日。そのおよそ1年前の2020年夏ごろ、久々に実家に帰ったにしおかさんが「母の変化」に気づいた。認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父。そんな家族との同居生活の1年前のことを綴ってきた。『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』として書籍にもまとまっている。

だから、にしおかさんのもとには、お母さんが天国に旅立ったあともまだ、「1年後に書くために記録していたこと」が手元に残っている。その愛すべき「ポンコツ一家の記録」はそのままお伝えしていく。

さて、今回はおよそ1年前の話。ちょうど2024年11月には、にしおかさんはカリスマ介護士の高口光子さんとジュンク堂書店池袋本店でトークイベントを開催。そこで「実は要介護認定を取ったんです」と話していた。

厚生労働省の集計によると、2025年度時点で65歳以上の高齢者は3607万人、そのうち要介護・要支援認定者は717万人、認定率は19.9%になるという。つまり、65歳以上の5人に1人は要支援以上の認定を受けることになる。

「認定を受ける」には、その審査を受ける必要があり、にしおかさんはお母さんに審査を勧めて「頭カチ割って死んでやる！」と言われた経験があって言えずにいたのだ。

ではなぜ要介護認定をを受けることになったのか……。

2024年11月某日

2024年11月某日、いつもどおりの朝6時。

私は台所で、寝起きのボケっとした頭で米を研いでいた。

居間から母が「ねえ、ウチはケンミンキョーサイに入ってるもんねえ。だから大丈夫よねえ？」

……ミンミン、ギョーザとザーサイ。脳が機能しておらず、音の響きだけを拾い、どこかのラーメン屋と餃子を思い浮かべる。……いや、違うだろうがと片仮名を漢字に変換する。……県民共済ね。はいはい。

加入はしているが、確かウチが入っているプランの保証期間は満85歳までだ。母も父も、だいたい残り１年だ。

「ママもパパも、もうそろそろ終わるよ」と仕切りカーテン越しに声を飛ばす。

すると母が、暖簾をめくるような仕草で、ひょっこりとこちらに顔を出す。皺々の重たそうな瞼の中に、びっくりまなこをたたえている。

そして、こう言う。「え？ そうなの？ それ困るじゃない。ウチお金ないもの。じゃあ病気しても、死んでも野ざらしってことかい？ ウチの家族はどうしたらいい？そのために長いこと、毎月払ってきたんだろう？」

野ざらしではない。家族の一大事に、きっと屋根はある。

それに、どうしたらいいと言われても、終わるものは仕方ない。保険ってそういうものだろう。

「介護保険ってあるよ」

私は母の困惑を受け流し、炊飯ジャーに釜をセットし、スイッチを入れる。……ふと……思いついたことを口にする。「介護保険ってあるよ。それ入ったら、いろんなサービスがあるから、ママも私も家族みんな助かるけど」

もちろん、かたや共済の保険、かたや国の制度で、目的も仕組みも全く別物だが、ウソは言っていない。

母が「え？そんないいものがあるの？え〜、捨てる神あれば、拾う神ありだねえ。ありがたい。じゃあ、すぐそれにしようよ。あー良かった！何だあ、何でもっと早くそうしないの。バカだねえ」

その《神》の例えはどうなんだと、脳が細かいことにフラフラ気を取られながらも、セリフの最後が引っ掛かる。

何故、もっと早く動かなかったかって？おい、どの口が言う？

このとき、ウチはまだ要介護認定を取っていなかった。

2020年の夏ごろ、私は実家に戻って早々に動いたが、当時の母は、この保険話に限らず、ことあるごとに「頭カチ割って死んでやる」と荒れていたので、説得する私のほうが疲れてしまい、それっきり放置していた。

それでも何とかやってこられたし、母は「死にたい」と言わなくなった。

認定を受けずにいたもうひとつの理由

ダラダラと放置した理由が、他にもある。

母と姉はどうしても、最後まで一緒に家で生活し、できれば同時に「せ〜の」で死にたいのだそうだ。ときどき夕食時に、ふたりがペチャクチャと、そんな話を紛れ込ませている。

その度に私は想像する。皺くちゃの大往生間際の姉が、ベッドで「せ〜の、いっせいの、よ〜い、せ」と、いつ逝っていいのかわからない音頭をとり、横のベッドに寝る母が「フフフ、フフフ」と静かに笑う。幸せそうだ。

普段、何の贅沢も言わないふたりの、たったひとつの願いのように思う。できれば叶えてあげたい。

とはいえ、現実的にはどういう死に方をするかわからないし、私にも私の人生がある。未来の選択肢は持っておきたい。

では仮に認定を取ったとして、母がデイサービスを利用したとする。その間、姉が家に残る。私に母の代わりはできないし、する気もない。姉にとっても母はひとりだ。では姉は姉で福祉の施設にお願いしたとする。

結果、一番、家にいたい人たちがバラバラで、家にいてもいなくてもどちらでもいい私が残る。

これは誰の幸せのために動こうとしているのだろう？

さらにもう一つの理由

もうひとつある。要介護認定を取る流れの中で、調査員の方が家に来て、母にたくさんの聞き取りをするらしい。きっと簡単な質問でも、記憶が辿れず上手く答えられないことが出てくるだろう。それに母は傷つき、落ち込むはずだ。

今の母を傷つけてまで、先々のためにやることなのだろうか？

そんなこんなでモヤモヤし、ダラダラしている間に数年が過ぎていた。早いなあ。

そして、今だ。先ほどの母の発言を脳で反芻する。……おや？ 介護保険に前向きではないか。あれ？ 契機だよね。

今なら母がそれほど傷つかず、要介護認定を取れるのではないか。

私は数年ぶりに重い腰を上げた。

◇要介護認定を取れるのではないかと数年越しにわかり、チャンスを逃さずにいけるのか。ガンバレにしおかさん、ガンバレお母さん！

審査の様子は後編「真実は…にしおかすみこの認知症の母が「要介護認定」審査で見せた驚きの答え」にて詳しくお伝えする。

