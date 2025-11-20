人気の『グラン・ルッソ』標準装備の限定車

マセラティ・ジャパンは2025年11月18日、ミドルサイズSUV『グレカーレ』の特別仕様車『マセラティ・グレカーレ・グラン・ルッソ・エディション』を台数限定で発売することを発表した。

本モデルは、かつて多くのマセラティオーナーから支持を集め、日本国内でも累計200台以上を販売した『グラン・ルッソ（Gran Lusso＝最高峰の贅沢）』トリムオプションを、現代的な解釈で再構築したもので、ベースとして『グレカーレ』および『グレカーレ・モデナ』の2グレードより選択できる。



その内容は、『フルプレミアムレザー・インテリア』や『ソナス・ファベール・サウンドシステム』、『パノラマサンルーフ』、『プライバシーガラス』、『21インチホイール』などの上質な装備を数多く標準装備し、イタリアン・ラグジュアリーの哲学を体現したものとなっている。

ボディカラーは『ビアンコ』、『グリージョ・ラヴァ』、『ネロ・テンペスタ』、『ビアンコ・アストロ』、『ヴェルデ・ロイヤル』、『ナイト・インタラクション』の全6色を設定する。

また、多彩な人気オプションを装備しながらも、人気のエクステリアカラー『ビアンコ』を選択した場合、『グレカーレ』ベースでは約32万円、『グレカーレ・モデナ』ベースでは約50万円、通常のオプション総額よりも抑えられた価格設定となっており、バリューの高さも魅力となっている。

『マセラティ・グレカーレ・グラン・ルッソ・エディション』の限定数は、『グレカーレ』ベースが50台限定、『グレカーレ・モデナ』ベースが30台の限定で、価格は1132万円から1294万円となっている。