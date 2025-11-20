95％が悩む声に応える！毎日使える吸水ショーツ「PlaySデイリー」誕生

生理日以外でも「おりもの」「かゆみ」「軽い尿漏れ」など、デリケートゾーンの悩みを抱える女性は95％。けれど「婦人科に行くほどではない」「どう対処していいかわからない」と、一人で抱え込んでしまう人も多いのが現状です。そんな声に向き合い、スポーツ向けサニタリー吸水ショーツPlaySから、日常使いできる新作「PlaySデイリー」が11月19日に登場。悩みをそっと支える、毎日に寄り添うアイテムです♡

95％が抱える“デリケート悩み”のリアル



Instagramのユーザーアンケートでは、回答者22人中21人が「生理日以外でも悩みがある」と回答。

最も多かったのは“おりもの”（43％）で、続いて“かゆみ”（35％）“軽い尿漏れ”（22％）という結果に。沢岻美奈子医師も「情報は多いのに、一人で悩む人が多い」と指摘しています。

特にスポーツ時は汗や摩擦で不快感が増える一方、ナプキンやおりものシートはズレやすく、最適な選択肢が不足していました。

毎日使える吸水ショーツPlaySデイリー



11月19日に発売される新作「PlaySデイリー」（税込3980円）は、従来のスポーツ向けPlaySの高性能を引き継ぎつつ“毎日使える”をコンセプトに開発。

最大吸収量は15mlで、おりもの・サニタリー初日や終わり・軽い尿漏れに対応。防臭＆抗菌レベル以上の機能を備え、肌ざわりやはき心地の良さも高評価。

S～XLの4サイズ展開、カラーはグレー。部活生も買いやすい価格帯で、毎日の不快感を軽減してくれます♪

アスリートも絶賛！使ってわかる快適性



サッカー選手・川澄奈穂美さんも「吸水ショーツの進化に驚いている。もっと早く試せばよかった」とコメント。

「PlaySデイリーはおりものに悩む方の普段使いにも最適」と太鼓判を押しています。トップアスリートも認める快適性が、日常の小さな悩みをそっと支え、動きやすさと安心感を両立。

販売はPlayS公式サイトにて。忙しい女性の“毎日”を自由にしてくれる新しい選択肢です♡

悩みを一人で抱えないための新しい味方♡



生理日以外のデリケート悩みを抱える女性は95％。でも「仕方ないこと」と我慢してしまいがちです。

そんな日常の小さな不快感に寄り添うのが、新作吸水ショーツ「PlaySデイリー」。3980円（税込）と手に取りやすく、15ml吸収・防臭＆抗菌レベル以上の機能で“毎日使える”快適さを実現しています。

悩みをひっそり抱え続けなくてもいいように。あなたの毎日に、もっと自由と軽やかさを届けてくれる一枚です♡