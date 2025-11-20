【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】DF翻弄の足裏フェイント→股抜きゴラッソ

サッカー日本代表のFW中村敬斗が華麗な“足裏フェイント”からゴールを決めた。完全に相手を翻弄したフィニッシュワークに、ファンも歓喜している。

11月18日にキリンチャレンジカップ2025で、日本代表がボリビア代表と対戦した。14日のガーナ代表戦から先発7選手を変更した日本は、前半に1ゴール、後半に2ゴールを奪って3-0で勝利。森保一監督の日本代表歴代最多となるA代表100試合目の指揮に花を添えた。

67分にMF南野拓実と交代してピッチに立った中村は、［3-4-2-1］の左シャドーへ。ガーナ戦で務めた左ウイングバックよりも相手ゴールに近いポジションを任されると、71分に追加点を演出し、78分には圧巻の決定力を発揮する。

DF瀬古歩夢の縦パスからFW上田綺世がペナルティーエリアの左サイドに抜け出し、ゴール前中央に横パス。これを中村は右足でトラップしたが、この時、左前は相手に塞がれ、後ろからも猛烈なスピードで寄せられていた。しかし、背番号13は右足の足裏でボールを引き、身体を開きながらボールを右方向に出すフェイントを発動。「ドロー・オープン」と呼ばれるテクニックで相手2選手を同時にかわし、そのまま右足を振り抜く。低く鋭いシュートは、一度かわした相手選手の股下を射抜き、ゴール左下隅に突き刺さった。

洗練されたフィニッシュワークでネットを揺らした中村は、涼しい顔でアシストの上田らとハイタッチをして喜びを表現。次々と集まってくるチームメイトと共に、代表通算10ゴール目の瞬間を噛み締めていた。

5万人以上が駆けつけた国立競技場から大きな歓声が湧く中、ファンもSNS上で反応。「鳥肌」「次元が違う」「ボール引いてタイミングずらすシュートはお見事」「明日から少年たちが真似するね」「惚れ惚れするシュート」「何度もみてしまう」「エグすぎる」「プスカシュ賞もんや！」「爽やかな顔してプレーは本当にえげつない」「得点力があるので、WBより前の位置の方が活きると思う」「あの体勢から普通に決めきる技術の高さは代表の中でも異質」「さすがの巧さと決定力」と歓喜している。

途中出場で1ゴール1アシストの大活躍。試合後のフラッシュインタビューでは、「自分の得意な形なので、決められて良かったです」と振り返り、「（ピッチに）入る前はなかなかチャンスがなかったと思うので、とにかくゴールを目指しました」とコメント。シャドーでのプレーについては「前回のガーナ戦では10分くらいシャドーをやらせてもらったんですけど、前回はなかなかボールを触れなかったので、今回はたくさんボールを触れて良かったです」と手応えを得たようだ。そして、「ワールドカップ優勝を目指してチームはずっと活動しているので、残り2試合は必ず勝って良い形でW杯に臨みたいと思います」と意気込みを語り、スタジアムを後にした。

（ABEMA／サッカー日本代表）