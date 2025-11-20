¡ÖÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤ËµÜºê¸¬²ð»á¤¬È¿ÏÀ¡Ö38Ç¯¤¢¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤ò¡ÄÃÏ¸µÀ¯¼£²È¤ÎÀÕÇ¤¡× Ä»¼è¥Ç¥£¥¹¤ê±ê¾åÌäÂê
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¡ÖÄ»¼è±ØÁ°¤Î³èµ¤¤Î¤Ê¤µ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÀ¯¼£²È¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤¹¤ë¤È9Æü¡¢Ä»¼è¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³¹¤Ê¤«¤À¤±¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÄ»¼è¥Ç¥£¥¹¤ê¡ÉÃÎ»ö¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤³¤ÎµÜºê»á¤ÎÄ»¼è¤ò¡È¥Ç¥£¥¹¤ë¡É¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÌû²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ»¼è¸©¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ìÊýÅª¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿È¯¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤Ï¡ÖµÜºê¸¬²ðÀèÀ¸¤òÄ»¼è¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢µÜºê»á¤ÏºÊ¤Ç¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤È¤È¤â¤ËºÆ¤ÓÄ»¼è¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢6¼Ò¤¬Æ±¹Ô¤·¡¢ABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤âÁ°Æü¤«¤éÄ»¼è¤ËÆþ¤ê¼èºà¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë»á¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢178ÂÎ¤ÎÍÅ²ø¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤¬ÊÂ¤Ö¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¤ò»¶ºö¤·¡¢¼þÊÕ¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤â»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤ß¤ë¤È³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤òÊ¿°æÃÎ»ö¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼³¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡Èº½¡É¤ËÎ®¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆµÜºê»á¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤Î¡ÖÀÄ»³¹ä¾»¤Õ¤ë¤µ¤È´Û¡×¤äÄ»¼èº½µÖ¤Ê¤É¡¢¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»¼èº½µÖ¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¬¥¤¥É¡¦¥¸¥ç¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡ÊµÜºê»á¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£º½µÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº½µÖ¤Îµ¯Éú¤ÎÂç¤¤µ¡£³¤¤«¤é3¤ÄÂç¤¤Êº½µÖÎó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎÂç¤¤Êº½µÖÎó¡ØÇÏ¤ÎÇØ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ÃÏ·Á¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÂ¿¤¯Íè¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¼èº½µÖ¤Ï¡Ê¹ñÆâ¤Î³¤´ßº½µÖ¤Ç¡ËÍ£°ìÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹Âç¤Êº½µÖ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢½µ1²ó¤ÎÁð¤à¤·¤êºî¶È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÁð¤¬À¸¤¨¤ÆÁð¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Èº½µÖ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÌÚ¤¬À¸¤¨¤ë¡£¡Êº½µÖ¤Î¡Ë¼þÊÕ¤Ïº½ËÉÎÓ¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¯¥í¥Þ¥Ä¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à31¸ÄÊ¬¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä»¼èº½µÖ¡£¿¦°÷¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤ÏÁð¤à¤·¤ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¡£3500¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ»á¤ÎÉã¡¢ÀÐÇËÆóÏ¯»á¤¬Ä»¼è¸©ÃÎ»ö»þÂå¤Ë¸À¤Ã¤¿¡ÖÄ»¼èº½µÖ¤ÏÄ»¼è¤ÎÃÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ä»¼è¤¬º½µÖ´Ñ¸÷¤ËÍê¤êÂ³¤±¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¤¢¤¨¤Æ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº½¤ËÎ®¤½¤¦¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤¿º½¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡£³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÆüËÜ³¤¤ÎÇÈ¤¬Ìá¤¹¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¡£Î®¤ì¤¿º½¤¬¤â¤¦1²óº½µÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¡ØÇÏ¤ÎÇØ¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä»¼èº½µÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë1Î³¡¢2Î³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤òºÆË¬Ìä¤·¤¿µÜºê»á¤Ï¡ÖÄ»¼è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¸µ¡¹ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤È¤«¡¢¿©»ö¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤«¡¢²¹Àô¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤¢¤È¤³¤Î»þ´ü¡¢¥«¥Ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¼¡Âè¤À¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¡¢¤³¤³¤â¸µ¡¹¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼³¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¤¸¤áÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÄ»¼è±ØÁ°¤â²þ¤á¤Æ³èµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼³¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼¡¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÐÇË»á¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªÀÅ¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈãÈ½¤Ê¤ó¤«¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÀÅ¤«¤Ë¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÁíÍý¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¹â»Ô»á¤¬¤¤¤Þ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ»¼è¤Î±ØÁ°¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤¬¡ÖÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³¹¤Ê¤«¤À¤±¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¹Á¤Î³¹¤â¤¹¤´¤¯±É¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅìÉô¤Î¤Û¤¦¡¢ÆÃ¤ËÄ»¼è±ØÁ°¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢º½µÖ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤«¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤òÀÐÇË»á¤«¤é¡ØÅì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òµÕ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¯¼£²È¤ÎÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É»á¤Î¤³¤í¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»³±¢ÃÏÊý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£»³±¢ÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤Ï¡¢38Ç¯´Ö¤¢¤Ã¤¿¤éÄ»¼è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼þ¤ê¤ÎÅçº¬¤È¤«¤½¤Î¤Û¤«¤Î¸©¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏ¢·È¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«Âç¤¤Ê³«È¯¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò38Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÄ»¼è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ºÍèÇ¯¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Öº£²ó¡¢À¾¤Î¤Û¤¦¤ÎÊÆ»Ò¤«¤éÅì¤ÎÄ»¼è¶õ¹Á¤Þ¤Ç¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¸©Ä£¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯Ãç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ¸µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¿ÍÌ®¤Ê¤ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ê¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë