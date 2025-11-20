歌手の森高千里（５６）が１６日付で自身のインスタグラムを更新。コンサートツアーのオフショットを公開した。

「２０２５森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト！！”１１月１６日 富山 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）大ホール終了しました！」と書き出し、「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました。今日もめちゃくちゃ盛り上がってくれてありがとうございました」と感謝した。

また、「今日は新湊大橋を渡って海王丸を見に行きました。帆が張った姿を見ることはできませんでしたが、遠くからでもすごーい迫力でしたよ」と記し、「”日本のベニス”と呼ばれている内川にも行き、番屋カフェにも行って穏やかな時間を過ごすことができました。景色がとっても良く静かで素敵な場所だったなぁ。また必ず行きたいです」とつづり、現地での様子やミニスカート衣装でドラムを叩くショットやマイクを持って歌うショットなどを複数枚アップした。

この投稿にファンからは「綺麗」「素敵です」「最高でした」「楽しかったです」などのコメントが寄せられている。