限定グッズやオリジナル体験コーナーも◎「たまごっち ふぁくとり〜!」が11月22日ハラカドにオープン!
たまごっちラボが運営する“工場”をテーマにした常設店 「たまごっち ふぁくとり〜!」が11月22日に東急プラザ原宿「ハラカド」内にオープンする。「たまごっち ふぁくとり〜!」ではたまごっちグッズの購入だけでなく、2つのカスタマイズできる商品も登場。そこで、たまごっち好きライターが一足先にお店をチェック!たまごっちファンならテンションの上がる夢のような空間だ!
「たまごっち工場」に潜入したみたいなワクワクするお店
11月22日に東急プラザ原宿「ハラカド」3階にオープンする「たまごっち ふぁくとり〜!」は「ふぁくとり〜」の名の通り工場をテーマにしており、店内はまるで工場のようなデザイン。たまごっちが製造されていく様子のアニメーションが流れるなど、店内にいるだけでワクワクするような雰囲気だ。
まず入口中央には、半立体像のたまごっちがお出迎え!
「たまごっち ふぁくとり〜!」入口
これは初代のたまごっちのデザイン。まずはここで記念撮影をしよう。
初代のたまごっちのデザインの前で記念撮影!
そしてそのまま奥に進むと、「たまごっち ふぁくとり〜!」限定のグッズが並ぶ。他にも限定商品以外の人気グッズもラインナップされている。
「たまごっち ふぁくとり〜!」限定のグッズが並ぶコーナー。工場みたいな棚もカワイイ!
「たまごっち ふぁくとり〜!」限定グッズ
商品が並ぶ棚の中央にも大きなたまごっちが
壁に設置されたモニターでは「たまごっち ふぁくとり〜!」のためにつくられた映像が流れている。たまごっちが製造される様子や、工場がお休みしている時の夜の見回りの様子、さらに工場がトラブルで止まって頑張って復旧する様子などが流れることもあるのだそう!訪れるタイミングによって見れる映像が異なるので、ぜひチェックしてほしい。
たまごっち本体の先行販売も
たまごっち本体も販売しており、「Original Tamagotchi」や最新シリーズ「Tamagotchi Paradise」、たまごっちとmezzo pianoのコラボイラストを使用した「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」の先行販売や、11月22日から発売する「Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」「Tamagotchi Paradise - Jade Forest」も購入できる。
Original Tamagotchi
「Tamagotchi Paradise」11月22日に発売する新色もラインナップに
「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円) ※「たまごっち ふぁくとり〜!」先行販売商品
「Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす&しなこスペシャルセット」(7,480円)
「たまごっち ふぁくとり〜!」でしか出来ない!「みにたま つめほ〜だい!」
「たまごっち ふぁくとり〜!」を訪れたら絶対に体験したいのが「みにたま つめほ〜だい!」。これは「たまごっち ふぁくとり〜!」でしかできない体験で、たまごっち型の小さなボトルに制限時間3分間でフィギュアを詰め放題できるもの。フィギュアは全部で14種類あり、まめっちやみみっちなどのキャラクターはもちろん、キャンディーやうんちなどがカラフルに揃う。すきなバランスですきなだけ詰めてオリジナルグッズとして持ち帰ることができる。
「みにたま つめほ〜だい!」 (3,828円)はまず空のボトルを購入
14種類のフィギュアの中から好きなものを好きなだけ選ぶ!
どんどん瓶の中に詰めていこう
詰め終わったらフタを閉めて完成!
自分だけの組み合わせ!キーホルダーやストラップなどに通して持ち運ぶことができる
○自分だけのたまごっちグッズが完成する「わっぺんカスタムコーナー」
もうひとつが「わっぺんカスタムコーナー」。
わっぺんカスタムコーナー
キャラクターやイラスト、文字などのワッペンから好きなものを選び、ストラップ、トートなどと組み合わせることで自分だけのたまごっちグッズがつくれるコーナー。ワッペンだけの購入も可能◎
たまごっちのキャラクターと、文字のワッペンの中から好きなものを選ぶ
土台となるストラップなども豊富に用意されている
その場でスタッフがアイロンで接着してくれるので、オリジナルグッズとして購入が可能!(価格は選んだアイテム・パーツにより異なる。キャラクターワッペンは1枚400円・文字パーツは1枚150円)
○29周年記念グッズや「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI」シリーズ
グッズ売り場はまだまだ反対側にもある。メゾピアノとコラボした「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI」シリーズや、「たまごっち」誕生29周年グッズ、さらにカプセルトイやクレーンゲームなど、気になるアイテムばかり。
「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI」シリーズ
【トレーディング】たまごっち ふぁくとり〜!アクリルおなまえバッジ (全10種/各880円)
「たまごっち」誕生29周年を記念した新作グッズはかなりレア!
他ではすぐに売り切れとなっているカプセルトイに出会えるかも!
11月22日(土)〜11月30日(日)の期間中は事前抽選制での案内のため、デジタル整理券がなければ入場できないが「たまごっち ふぁくとり〜!」は常設店舗だ。よきタイミングで訪れ、じっくりと堪能してほしい!
○店舗情報:たまごっち ふぁくとり〜!
東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3階
営業時間：11:00~21:00
※11月22日〜30日、12月6・7日期間中は事前抽選制
(C)BANDAI
松本果歩 まつもとかほ インタビュー・食レポ・レビュー記事・イベントレポートなどジャンルを問わず活動するフリーランスライター。コンビニを愛しすぎるあまり、某コンビニ本部員となり店長を務めた経験あり。日本酒・焼酎・発酵食品が好き。Twitter: @KA_HO_MA この著者の記事一覧はこちら
