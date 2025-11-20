ROIROM、オリジナルグッズが当たるキャンペーン 「Dear DIVA」リリース記念
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMのプレデビューシングル「Dear DIVA」のリリースを記念して、オリジナルグッズが当たる「ROIROM×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、12月31日まで開催している。
「ROIROM×JOYSOUND コラボキャンペーン」
ROIROMは、11月23日に、東京・有明アリーナで初の単独公演『ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7』の開催を控えており、その活躍に注目が集まっている。
このキャンペーンに参加するには、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、新曲「Dear DIVA」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじでROIROM×JOYSOUNDオリジナルラバーコースターが抽選で5人にプレゼントされる。
なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。
対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。
【編集部MEMO】
ROIROMは2025年5月8日、「timelesz project -AUDITION- (通称：タイプロ)」で最終審査まで残った2人が、新たなステージに立つべく結成を発表。国内外のオーディション番組で培ってきた実力と存在感のあるビジュアルで一躍注目を集めている。
【編集部MEMO】
