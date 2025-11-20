◇第56回明治神宮野球大会 大学の部決勝 青山学院大学 4-0 立命館大学(19日、神宮球場)

大会2連覇を達成した青山学院大の中西聖輝投手と渡部海選手のバッテリーが、試合を振り返りました。

決勝戦で中西投手は9回を被安打2、17奪三振と圧巻の投球を見せて完封勝利。中日にドラフト1位指名された実力を存分に発揮しました。一方、4番の渡部選手は6回に先制3ランを放つ活躍で、2人の働きがチームを勝利へ導きました。

中西投手はこの日の快投に「(立命館大は)ストレートに強いという情報が入っていたので、どこでストレートを使うのか工夫したし、変化球の使い方も普段しないような配球をした」と戦略を明かします。そして「自分の中ではかなり難しい試合作りだったが、なんとか良い結果で終われてよかった」と語りました。

渡部選手は決勝打となった自身の一発に「チャンスで全員が回してくれたので、なんとか自分が結果を出そうと。感触は捉えていたので、打った瞬間いったかなと思いました」と振り返りました。

ともに智弁和歌山から入学し、高校時代からの間柄の2選手。互いの存在に、中西投手は「扇の要にふさわしい、後輩ながら心強いキャッチャー。今まで組んできた中で1番のキャッチャー」、渡部選手は「高校時代から頼りになる勝てるピッチャーで、大学に入ってからさらにすごみを増した。中西さんが投げればチームに安心感が出る」とたたえ合いました。