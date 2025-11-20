最終章を前にさらなる伏線…『もしがく』第8話で本性が見えてきたトロ(生田斗真)からついに「楽屋」が…!?
●久部、リカ、樹里、蓬莱の四角関係の恋の行方は…
三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第8話が、19日に放送。今回は重要人物・トロを演じた生田斗真の魅力と、シェイクスピア世界から見るトロの役割から、今後の展開を分析したい。
生田斗真 (C)フジテレビ
○【第8話あらすじ】撃退されたトロがまさかの役者志望に
WS劇場では、演出家・久部三成(菅田将暉)によるシェイクスピア劇『冬物語』が上演されている。芝居を見ながら必死にメモを取っているのは八分神社の巫女・江頭樹里(浜辺美波)。隣に座っている神主の父・論平(坂東彌十郎)から「芝居に集中できねえだろ」と突っ込まれるが、「カットできるところをチェックしているの」と聞く耳を持たない。
久部に惹かれ始めている樹里は久部のためなら何でもやる覚悟だ。すでに台本はかなりブラッシュアップされており、客席に座るおばば(菊地凛子)は「私の出番も全カット」と嫌み節を言う。
是尾礼三郎(浅野和之)とケントちゃん(松田慎也)が舞台上で芝居していると、突如、客席から「下手くそ!」とヤジが飛んでくる。客席で叫んでいるのはリカ(二階堂ふみ)の元情夫・トロ(生田斗真)。
トロは自身の身のためにリカを新宿の店へ120万円で売り飛ばそうとしていた。これを論平は、家宝の七福神(120万円相当)を渡し、阻止しようとする。一方の久部は樹里から「少しはかっこいいところを見せれば」と言われ、すでに久部劇場の俳優となった警察官・大瀬六郎(戸塚純貴)の拳銃でトロを退散させようとする。だが、それは大瀬が毛脛モネ(秋元才加)の息子・朝雄(佐藤大空)のために作ったおもちゃだった。
それでも、久部の迫真の迫り方にトロはびびってしまう。「これが芝居の力だ」と告げる久部。そしてある日、久部の因縁の劇場「天上天下」のオーディションに出ているのは…そのトロだった。
○どんどん三谷幸喜に見えてくる神木隆之介
テンポ良し、やり取り良し、人間関係の面白さ良し。第8話はまさに「最終章に入る直前のジャンプ台」として、あっという間にストーリーを見終われる優秀回であったと思う。さらには、「WS劇場の閉鎖」の予感も匂わせ、中盤最後のカタルシス回であると同時に、新たな伏線が張られた展開でもあった。
気になるのは、久部、リカ、樹里、これに蓬莱も交えた恋(?)の四角関係だ。これをラブストーリー風ではなく、あくまでも会話劇で見せていくのはさすが三谷幸喜脚本であり、視聴者の「ラブ」への余計な感情線が削られるように設計。物語と世界観そのものに没頭できるよう描かれており、ノイズになるどころか、人間関係のユーモラスさに味付けの要素として扱っているのが素晴らしい。
誰と誰が結ばれても、なんだかハッピーな気分になれそうで、推せる。個人的には久部×樹里のカップリングが微笑ましい。リカへ執着する久部、その久部へ恋心を抑えながらも控えめに背中を押し、カッコよさを見せてほしいと言うあのセリフ、その後の表情にもキュンとする。もちろん、リカが久部になびく展開も見てみたいが…。
気のせいかもしれないが、神木扮する三谷幸喜の分身・蓬莱が、どんどん本当に三谷幸喜に見えくるのが、ちょっと楽しい。この現象はすでに数話前から見えていたが、次回に三谷氏が主催し、三谷氏の原点ともいえる劇団「東京サンシャインボーイズ」の重鎮・小林隆が、ある劇団員を逮捕するためにWS劇場に来る刑事役で登場するので、そのメタ的な展開もとても待ち遠しく思う。
そして今回の見どころはなんといっても、トロだ。ここに来てトロが、まとまりかけた八分坂の面々にヒビを入れていく。トロを演じる生田のチンピラ的芝居も、ちょうどこの物語の舞台である1984年ぐらいから始まったビデオオリジナル映画(Vシネマ的なもの)の演技の雰囲気を漂わせており、あの時代を感じさせた。そこからの逆転劇では、生田らしい迫真の心理描写も使った芝居が見られるなど、本来の芝居力を発揮。豪華キャスト陣はだてじゃない。やはり三谷作品は、力のある役者が最適解だ。
(左から)神木隆之介、菅田将暉 (C)フジテレビ
○生田斗真が持つ“目”によるキャラの見せ方技法
生田斗真は昨今、特に見逃せない俳優の1人となってきた。特に“抑えた芝居”が特徴的になってきており、例えば、デビュー映画『人間失格』(10年)において、監督の荒戸源次郎氏は「50年に一人の逸材」と称している。
彼自身、当時のインタビューで「役に入る時は“自分を騙す”」と語っており、いわゆる“憑依型俳優”の部類に入っている。目力は彼の最大の魅力であり、時に「死んだ目」のような芝居をすることもあれば、美しさや色気を醸し出す道具として使っている節も見られる。“目”の力、その使い方が素晴らしいのだ。
『もしがく』でも最初の何者か分からないときは、“目”の表情を消していた。リカと接するときには“色気”。今話では“冷たくて死んだような何をしでかすか分からない目”も見られた。
そんな彼の芝居が開花したのは、生田本人によると、「舞台との出逢い」で、舞台で役者としての使命に目覚めた。自己満足より、その作品を面白くする装置として自分を定義すること──。生田の初舞台は1997年の『Stand by Me』であり、そこから歌舞伎にも興味を持ち、歌舞伎からも芝居の要素を学んでいるとも話していた。
だが彼とのインタビュー現場はとてもくだけた雰囲気。優しい空気が漂い、演技派俳優特有の“圧”を感じさせない気づかいが印象に残っている。
もちろん、メディア露出用にそうしている面もあるのではないかと感じたが、『俺の話は長い』(19年、日本テレビ)で取材した際、生田が演じた主人公・岸辺満は、周囲の人々いわく「普段の生田そのものすぎる」のだそう。だからどこか“どこにでもいそうな一般の青年”であり、その“素”が垣間見られたからかもしれない。
●シェイクスピア世界から見た未来予想と「楽屋」の場所
ところで、この『もしがく』を語る上で、シェイクスピアはどうしても欠かせない存在だ。そこで今回は、「これを知れば、もっと『もしがく』が楽しめる!」というポイントを、豆知識として紹介したい。
まず久部である。以前のレビューでも触れたように、久部は『マクベス』のマクベスと『夏の夜の夢』のパックを合わせたような人物だが、では「WS劇場」は何に当たるのか。答えは、シェイクスピアが好んだ“魔法の舞台”だ。
『夏の夜の夢』の妖精の森は、「入った人間の価値観が変わり、恋も人生も書き換わる」力を持つ場所。『テンペスト』の島は、魔法によって登場人物の運命がねじ曲がる舞台装置のような空間。WS劇場も元はストリップ小屋だったが、いまやその“魔法”が発動しつつある。つまり久部は、“魔法の劇場で、混乱を生みつつ未来を導く男”として物語に立っているわけだ。
次にリカだ。ストリッパーだった彼女が、今話で「舞台女優も悪くない」と言い始めた、この変化こそシェイクスピア的王道である。現在WS劇場で上演されている『冬物語』で言えば、身分を越えて“舞台の側の人間”へ引き上げられるペルディータのような存在。演じることで人生が動き始める――リカは今、この物語で最も“魔法”を受けた人物なのだ。
そして今回、最も気になる存在、トロである。名前の響きからすると、『トロイラスとクレシダ』の青年トロイラスが元ネタだろう。トロイラスは純情で真っすぐ、恋に誠実な王子。一方『もしがく』のトロは、愛を口にしながら相手を売ろうとする悪党だ。この“真逆”はあえてかもしれない。三谷幸喜はオマージュ作品をパロディとして反転させる作風も持つ。そこから生まれるアイロニーの可能性も否めない。
ここからが面白い。トロは久部のおもちゃの銃――つまり「完全な虚構」による迫真の演技に圧倒され、心を動かされてしまう。これはシェイクスピアがよく描いた、「悪党が“舞台の真実”に飲まれ、芝居の世界に堕ちていく」瞬間の“変奏”だ。舞台の力で“正体を暴かれる、運命を変えられる”という構造は“シェイクスピアあるある”だからだ。
『マクベス』の夫婦が予言(＝虚構)に飲まれるように。『ロミオとジュリエット』の若者たちが恋(＝虚構のような熱狂)に身を投じるように。“舞台の力”は時に現実を飲み込む。トロは久部の虚構という名の魔法に飲まれ、「悪党から、舞台に堕ちる男」へと変貌しつつある。
ではもし、トロのリカへの想いが本当に純愛だったら? トロイラスは純愛ゆえに破滅する。同じ道をたどるなら、トロにも破滅の影が差すことになる。
一方で、彼の想いが“偽りの恋”のままだった場合は別だ。シェイクスピアには、『ロミオとジュリエット』のロミオの周囲にいる遊び人たちや、『オセロ』に登場する軽薄な男たちのように、「好きだよ」と言いながら平気でだます“偽ロマンス”の男が何人も出てくる。そしてそんな男たちが「自分も舞台に立てば何かが変わる」と勘違いし、虚構の世界に足を踏み入れてしまうのも、よくあることだ。
まとめれば、トロはトロイラスの“裏側”として配置されたキャラクターの可能性がある。つまり、彼自身が“悲劇を呼び寄せるトリガー”になりうる人物。久部の因縁の劇場「天上天下」へ向かったことで、どんな運命が引き寄せられるのか。
ナレーションは「WS劇場の閉鎖が迫っている」と告げた。これは、久部の“魔法の舞台”が限界を迎えつつあるサインでもある。『テンペスト』ではプロスペローが魔法を捨てた。『夏の夜の夢』では夜が明けると魔法が消えた。『冬物語』も“奇跡の時間”が終わる──。
果たして最終章で三谷幸喜は、シェイクスピアのどのモチーフを呼び寄せるのか。悲劇か、破滅か。それとも、あえて型破りの結末か。もしかして、そこにタイトルにある「楽屋」が……?
“ねじれ”と“パロディ”を自在に操る三谷作品だけに、未来は一寸先も見えない。ただ一つだけ確かなのは――第9話から、ますます目が離せなくなるということだ。
(C)フジテレビ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
