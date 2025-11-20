リンゴ酢のドレッシング【材料】（出来上がり 140ml）リンゴ酢 1/4カップサラダ油 1/2カップ砂糖 大 1.5塩 小 1/2~1コショウ 少々練りからし 小 1【作り方】1、ボウルにサラダ油以外の材料を加え泡立て器でよくすり混ぜ、塩を溶かす。2、サラダ油を少しずつ加えながら混ぜ合わせ、全体にトロッとなれば出来上がり。