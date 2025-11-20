大さじ1杯でヘルシーに！リンゴ酢を使った絶品レシピ8選〜ドレッシング・煮物・デザートなど多彩
フルーティーな甘酸っぱさが特徴のリンゴ酢は、料理に風味を加えるだけでなく、健康サポートも期待できる果実酢です。大さじ1杯をいつもの献立にプラスするだけで、血糖値や血圧を意識した食習慣が手に入ります。
今回は、手軽なドレッシングから煮物、デザートまで、リンゴ酢を使った絶品レシピ8選をご紹介します。
【万能レシピ】リンゴ酢のドレッシング
リンゴ酢のドレッシングは、どんなサラダにも合わせやすいのが魅力です。リンゴ酢特有のフルーティーな香りが広がり、野菜のみずみずしいおいしさを引き立ててくれます。砂糖や塩など基本調味料で作れる手軽さも人気の理由。毎日の食卓で活躍すること間違いなしです。
■煮物・照り焼き・和え物も！【リンゴ酢】の活用レシピ7選
さっぱりとした味わいが特徴のキャロットラペ。穀物酢の代わりにリンゴ酢を使うと、やさしい風味と香りがプラスされます。ニンジン独特の青臭さが気になる方は、軽く塩もみしてから和えましょう。ニンジンと相性の良いナッツを加えるアレンジも絶品です。
お酢のツンとした香りが苦手な方は、煮物に使うのがおすすめです。加熱することでまろやかな酸味になりますよ。鶏手羽先を下茹でしてからリンゴ酢入りの調味料で煮るため、余分な脂が抜けてあっさりと食べられます。
和食の定番、ブリの照り焼きにリンゴ酢を使うと、魚の臭みが消えて食べやすさがアップします。調味料がよくからむように、ブリの表面に小麦粉を振ってから焼くのがポイント。調味料に浸ける手間がいらず、短時間で作れるのも大きなメリットです。
10分で完成のスピードサラダは、あと1品ほしいときに大活躍！ キャベツをレンジ加熱するため、カサが減ってたくさん食べられますよ。ドレッシングは、リンゴ酢をベースに粒マスタードやオリーブオイルで洋風にアレンジ。炒めベーコンの旨みがドレッシングに行き渡り、手軽ながら本格的な味わいです。
キュウリとすりおろしリンゴで作る、シャキシャキとしたさっぱり和え物です。リンゴに甘酢を加えると、全体がキリッと引き締まり、味がまとまります。酢はリンゴの変色を防ぐ効果もあるので、見た目もきれいに保てるのがうれしいですね。
レモン汁とリンゴ酢で作ったドレッシングは酸味が効いていて食欲をそそります。サラダ油が分離しないよう、乳化するまでしっかり混ぜるのがおいしさの秘訣。ハムの塩気や玉ネギのシャキシャキ感が楽しく、最後まで飽きずに食べられます。
甘酸っぱいリンゴのコンポートを、リンゴ酢で作ったゼリーで固めるおしゃれなデザートです。甘さ控えめで食後のデザートにぴったり。リンゴ酢を加熱するため、酸味が和らぎ、子どもも食べやすいやさしい味わいに仕上がります。
■大さじ1杯から始める！ リンゴ酢で毎日の食卓をヘルシーに
フルーティーなリンゴ酢は、和洋問わずさまざまな料理に活用でき、大さじ1杯から手軽に健康習慣を始められます。
魚の臭みを消す、煮物をまろやかにするなど、調理効果も抜群です。ぜひ、ドレッシングやデザート、煮物など幅広いレシピにリンゴ酢を取り入れ、風味豊かな食卓を満喫してくださいね。
(ともみ)
リンゴ酢のドレッシング
【材料】（出来上がり 140ml）
リンゴ酢 1/4カップ
サラダ油 1/2カップ
砂糖 大 1.5
塩 小 1/2~1
コショウ 少々
練りからし 小 1
【作り方】
1、ボウルにサラダ油以外の材料を加え泡立て器でよくすり混ぜ、塩を溶かす。
2、サラダ油を少しずつ加えながら混ぜ合わせ、全体にトロッとなれば出来上がり。
