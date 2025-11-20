d4vd¡¢14ºÐ¾¯½÷»àË´»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤ë
NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÈABC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Îd4vd¡Ê¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¥È¥é¥ó¥¯Æâ¤ÇÉåÇÔ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿14ºÐ¤Î¥»¥ì¥¹¥Æ¡¦¥ê¥ô¥¡¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»àË´»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÌäÂê¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢Èà¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÁÜºº¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù»¡¡ÊLAPD¡Ë¤Î¾ðÊó¸»¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢d4vd¡ÊËÜÌ¾¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¯¡Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëºá¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ABC¤Ë¤è¤ì¤ÐÂáÊá¼Ô¤â¤ª¤é¤º¡¢ÁÜºº¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
d4vd¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢Rolling Stone¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¯¡Êd4vd¡Ë¤Ï¡¢9·î8Æü¤Ë¥Æ¥¹¥é¤«¤é°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Á´ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á½£³°¤Ë¤¤¤¿¡£ËÜ»ï¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ÁÜº÷Îá¾õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°Àè¤Î¶È¼Ô¤¬¡Ö¶¯Îõ¤Ê°½¤¬¤·¡¢¥Ï¥¨¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥ô¥¡¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Î»þÅÀ¤Ç15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÊ£¿ô²ó¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÜº÷´ê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿TMZ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤¬¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥Ð¡¼¥¯¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤â³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥é¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ò¥ë¥º¤Î¹âµé½»Âð³¹¤«¤é¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ÏËÜ»ï¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÊÁ°¡¢¤½¤Î¼Ö¤¬¼þÊÕ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÎÙ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï¥ì¥Ã¥«¡¼¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3½µ´Ö¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥ô¥¡¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸å¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï¼Ö¤¬¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥É¥Ò¡¼¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Î½»Âð¤òÁÜº÷¤·¤¿¡£ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î½»Âð¤Î½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤¬ºòÇ¯¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¥Ð¡¼¥¯¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ËÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
20ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¯¤Ï¡¢¤³¤Î¾¯½÷¤Î»àË´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ô¥¡¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î»Ä¤ê¤ÎÆüÄø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¡¢Crocs¤äHollister¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¥Ð¡¼¥¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¡¢Èà¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
