¡Ö¤¤¤Ä¤«ÎÉ¤¤¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤¦´ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Èà»á¤Ï¡Ä¡ÚÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ Vol.1¡Û
Ãæ³Ø»þÂå¤ËÉÝ¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤«¤éÃËÀ¶²ÉÝ¾É¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡¢Èà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¦¡£Ì¼¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢°§»¢¤ËÍè¤¿ÃË¤ò¸«¤ÆÀä¶ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃË¤ÏÌ¼¤è¤ê23ºÐºÐ¾å¡£¤·¤«¤â¡¢¤â¤È½Î¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¤Îº¹¸òºÝ¤òµö¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§³ªÇµ ¤Þ¤è¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´17ÏÃ¡Ë¡£
³¤ÊÕ¤ÇÍ·¤ÖÌ¼¤òÄ¯¤á¤Æ¡Ä
¤¤¤Ä¤«¤³¤Î»Ò¤â¡Ä
Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
³¤¤ÇÌ¼¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«ÎÉ¤¤¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¡ÈÎÉ¤¤¿Í¡É¤¬¡¢Ì¼¤è¤ê23ºÐ¤âÇ¯¾å¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£
¤¢¤Îº¢¡¢³¤ÊÕ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡£
¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤ÎÇ¯¤Îº¹¸òºÝ¤ò¸«¼é¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä
¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
Ãø¼Ô¡§³ªÇµ ¤Þ¤è (KADOKAWA)
Ãø¼Ô¡§³ªÇµ ¤Þ¤è (KADOKAWA)
18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÈà»á¤Ç¤·¤¿¡½¡½¤¢¤ëÆü¡¢Çò°æÍ¥»Ò¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°ì¿ÍÌ¼¤ÎÈþ·î¤«¤é¡Ö¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÃË¤¬23ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÍ¥»Ò¤ÏÆó¿Í¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤º¡¢Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎºÐ¤Îº¹¸òºÝ¤òÇ§¤á¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)