

スマホによってドーパミンが過剰に分泌され、集中力が低下、イライラしやすくなり、不安感まで増していくリスクがあるといいます（写真：yuu / PIXTA）

【本の表紙を見る】“子育てが難しい”令和に東大生を育てた親がおすすめする本は？

令和はこれまでで最も“子育てが難しい”時代

僕は仕事柄、教育学部の大学教員の方とお話しする機会が多くあります。その中で、多くの先生方が口を揃えて言うのは、「令和の今が、これまでで最も子育てが難しい時代だ」ということです。その理由には、大きく3つのポイントがあります。

まず1つ目は、スマホが当たり前に存在する時代だということ。スマホは人間の生活様式を根本から変え、脳の構造にまで影響を与える可能性があると言われています。しかし、親世代は「スマホのある子ども時代」を経験していないため、子どもにどう向き合わせればいいのか判断に迷うケースが非常に多いのです。

2つ目は、大学入試制度を含め、社会の変化があまりに急速であることです。かつては安定と言われていた職業であっても食べていけなくなることが増え、大企業が倒産するケースも珍しくなくなりました。「医者になれば安泰」「弁護士になれば安泰」というのは、もはや過去の話。反対に、データサイエンス、退職代行、YouTuber、TikTokerなど、これまで存在しなかった新しい仕事が次々と生まれています。

そして3つ目は、一人っ子・核家族が多いことです。兄弟がいれば「上の子のときはこうだった」という経験を手がかりに子育てができますが、一人っ子だとその比較ができません。さらに祖父母と離れて暮らす家庭も多いため、頼れるアドバイスが得にくいのも現状です。

この3つの困難の中で子育てをしなければならない……それが今の親御さんの置かれている状況なのです。大変な状況の中で、悩む親御さんも多いというわけですね。

そんな中こそ、僕は読書をしてほしいと思います。本で得た最新の情報や知識というのは、子育てにいい影響を与えてくれるはずだからです。今回は、東大生の親御さんたちのおすすめも含めて、これから子どもを育てる親御さんたちが子育てに悩んだときにぜひ手に取ってほしい本を3冊紹介します。

12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた





まず紹介したいのが『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』です。この本では、東大の推薦入試合格者も含めて、選抜入試で難関大学に合格した1万人の学生が提出した志望理由書を徹底分析し、そこから見えてきた「10の力」を解説しています。

いまや大学入試は総合型選抜や指定校推薦など、推薦入試が主流になり、学力だけでなく課外活動を含む多面的な能力が問われる時代です。かつてのように「勉強だけできれば何とかなる」という状況ではありません。親御さんも、我が子が勉強についていけるかどうかを確認しているだけではいけない時代になってきています。人間的な成長を促し、ペーパーテストだけではなく面接でも評価されるような人間に育てていかなければならないわけです。

そんな時代の中で、この本はいろんなことを教えてくれます。「どんなポイントを褒めればよいのか」「どんな声掛けが子どもの人生を伸ばすのか」などのことを、時代の流れに合わせて丁寧に示してくれています。

また、「あなたのお子さんはここ半年で涙を流したことがありますか？」「ほぼ言葉の通じない異文化の人と1時間で仲良くなれますか？」などの問いは、読んでいて思わずドキッとさせられるはずです。ぜひお子さんの姿を思い浮かべながら読んでみてください。

スマホ脳





先ほども触れた通り、スマホはもはや「便利な道具」を超え、私たちの脳そのものに影響を与える存在になりつつあります。東大生の親御さんも、スマホと子どもの付き合い方について考えている場合が多く、その過程でこの本を読んでいたという人も多いです。

この『スマホ脳』では、スマホがどのように脳に作用しているかを解説してくれています。

著者であるスウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンが、脳科学の視点から「スマホが人間の注意力・集中力・メンタルにどう影響しているか」を詳しく解説している一冊です。

「人は1日に平均2600回スマホに触れる」「10分に1回は画面を確認している」といったデータが示すように、私たちの脳はLINEやSNSの通知、YouTubeのおすすめ、ニュース更新などにより、絶えず断片的な刺激にさらされています。その結果ドーパミンが過剰に分泌され、集中力は低下し、イライラしやすくなり、不安感まで増していく……。特にまだ未成熟な子どもの脳には、より深刻な影響が出る可能性が語られています。

これからスマホとどう向き合うべきかを知るために、ぜひ親子で読んでほしい一冊です。

AI時代に仕事と呼べるもの





最後に紹介するのが『AI時代に仕事と呼べるもの』です。

「AIやロボットに仕事が奪われる」というのはよく語られますが、では逆にどんな仕事がAIに代替されないのかについては、まだ明確な答えが広まっていません。

本書ではその問いに対し、著者が出した答えを示しています。タイトル通り「AI時代でも価値を失わない仕事」が書かれているのですが、本書ではそれについて、以下の4つが挙げられています。

1. 「経験知」を積み上げる仕事

2. 「決断」をして責任を負う仕事

3. 「レビュー」で質を担保する仕事

4. 価値のインフラとなる「フィジカル」な仕事

東大生の親御さんは、「AI時代の中にあっても続いていく価値」を考え、そこから逆算しながら子どもを育てていくような子育てをしていたという人も少なくありません。

この本はそんな「AI時代の中にあっても続いていく価値」の現時点での答えを教えてくれているように感じます。

もちろん、ここに書かれた内容が全てではありませんし、今後さらに変化していく部分もあるでしょう。しかし、現時点での最適解がよく整理されていると強く感じられました。ぜひ手に取ってみてください。

親自身が学び続けることが大切

いかがでしたか？ 不確実な時代だからこそ、親自身が学び続けることが重要になっていると感じます。子どもの未来をよりよい方向へ導くことができるのは、やっぱり親御さんです。ぜひこれらの本を読んでみてください！

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）