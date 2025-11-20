½©¥Ð¥é¤Ïº£¤¬¸«¤´¤í¡¡È¬ÀéÂå»Ô¤ÎµþÀ®¥Ð¥é±à¤Ç¡Ö¥í¡¼¥º¥Õ¥ë¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ú¤ª½Ð¤«¤±¾ðÊó¡Û
Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ö¶È¤ÇÄêÈÖ¤Î°ì¤Ä¤¬Æ°¿¢Êª±à¡£µþÀ®¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµþÀ®¥Ð¥é±à·Ý¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ÎµþÀ®¥Ð¥é±à¤Ç¤Ï¡¢½©¥Ð¥éÌó1000ÉÊ¼ï¡¢¤ª¤è¤½7000³ô¤¬º£¤¬À¹¤ê¤Èºé¤¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÀ®¥Ð¥é±à·Ý¤Ï1959Ç¯¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¡£µþÀ®¤ÏÄ¹¤¯ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÃ«ÄÅÍ·±à¤ÇµþÀ®¥Ð¥é±à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬ÀéÂå»Ô¤ÎÈ¬ÀéÂå±Ä¶È½ê¤ÏÄ¹¤¯°é¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£
1982Ç¯Ëö¤ËÃ«ÄÅÍ·±à¤¬ÊÄ±à¡Ê¸½ºß¤â¥Ð¥é±à¤Ï·ÑÂ³¡Ë¡£Ã«ÄÅ¤Î»ÜÀßÌ¾¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÈ¬ÀéÂå»Ô¤Î¥Ð¥é±à¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤¿¾å¤Ç¡¢à¥Ð¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯á¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ1999Ç¯£³·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
Ìó£³ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î±àÆâ¤Ç¤ÏÌó1600ÉÊ¼ï¡¢¤ª¤è¤½£±Ëü³ô¤Î¥Ð¥é¤¬°é¼ï¤µ¤ì¡¢¿·¼ï¤Î³«È¯¤Ë¤âÇ®¿´¡£»äÅ´·Ï¥Ð¥é±à¤Ç¤Ï¡¢µþºå¥°¥ë¡¼¥×¤Îµþºå±à·Ý¥¬¡¼¥Ç¥Ê¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡Ë¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¡£
2025Ç¯½©¤ÎµþÀ®¥Ð¥é±à¡¢²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿å¤ä¤ê¤äÈîÎÁ¤Î¹©É×¤ÇÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ë³«²Ö¡£½©¤Ï½Õ¤è¤ê¹á¤ê¤¬Ë§¤¸¤å¤ó¤Ç¡¢²Ö¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
º£½©¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Î½éÎø¡×¤¬¤¤¤Á¿ä¤·¡£»ÞÀè¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¾õ¤Ë¿§Ì£¤òÁý¤¹¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ö¤¬¤Ä¤¯¡£¥¤¥®¥ê¥¹Æ¸ÏÃ¤ÎÌ¾ºî¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤¬Ì¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¤È¤¤¤¦¡£
º£½µËö¤Î»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¡¼¥º¥Õ¥ë¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£½÷²¦¤¬¥Ð¥é¤ÎÄí±à¤Ë±£¤·¤¿¾·ÂÔ¾õ¤ò¸«ÉÕ¤±¤¿Íè±à¼Ô¤ò¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·¤¯¤Ê¤É¡¢ÈÕ½©¤Î£±Æü¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹ºÅ¤·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢µþÀ®È¬ÀéÂåÂæ¤Þ¤¿¤ÏÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»È¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖ¤Ç¡¢Î¾±Ø¤«¤éÅìÍÎ¥Ð¥¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏµþÀ®¥Ð¥é±à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸