選べる肉のプレートやクリスマスケーキも！愛犬用のクリスマスメニューがIdea dog chefから登場
IDEA DOG株式会社が運営するプレミアム・ドッグミール・ブランド、Idea dog chef(イデアドッグシェフ)は、2025年11月6日より2025年のクリスマス限定メニューを販売している。
【写真】クリスマスディナープレート
今回のクリスマスメニューについて、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
クリスマスは特別なおいしいご飯とケーキで愛犬との思い出を作りたい、我が子のような愛犬を喜ばせてあげたい。そんな飼い主のために、毎年クリスマス限定メニューを販売しております。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
イチオシはやはり「クリスマスディナープレート」。特にローストビーフはIdea dog chefらしく和牛のみを使用しておりますので間違いないおいしさです。ロースト肉に限らず、コシヒカリを使ったサーモンリゾットや米粉のプチケーキなど、Idea dog chefらしさが随所に散りばめられています。また同じく毎年定番の商品、「雪降るブッシュドノエル」もイチオシです。クリスマスといえばこれ！というビジュアルで写真映えもしますので思い出作りにぴったりです。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？また、その実現に向けて苦労した点は？
定番の「クリスマスディナープレート」と「雪降るブッシュドノエル」以外に販売するケーキの新メニューの開発にはさまざまな工夫を行いました。特におかず系のケーキは今まで販売したことがありませんでしたので、タルト生地の中に肉などの具材を詰め込んだ「森のツリーキッシュ」は挑戦作となります。肉の種類は広くなじみのある鶏肉を選択し、見た目のかわいらしさも追求しました。甘さのあるクリームやスポンジは抵抗があったり、ワンちゃんの体調や持病の関係で与えられないという方にも、クリスマスを楽しんでいただけるといいなと思っております。
ーーユーザーへのメッセージは？
手作りご飯が初めてのワンちゃんも、Idea dog chefを日ごろから食べていただいているベテランのワンちゃんも、みんなが喜ぶスペシャルディナーになっております。今年1年の感謝と愛を込めて、ご愛犬にぜひお贈りください。
■愛犬用クリスマスメニュー2025
■クリスマスディナープレート
色とりどりのプレゼントボックスのようなおいしさが詰まったプレート。前菜からデザートまで楽しめるコース料理気分のスペシャルディナーでクリスマスを彩ろう。メインの肉はローストビーフ・ローストポーク・ローストチキンから選べる。
■雪降るブッシュドノエル
真っ白な雪が降り積もったようなかわいいブッシュドノエル。優しい甘さに包み込まれた幸せなクリスマスの夜を。公式通販サイトでは限定版の「雪降るブッシュドノエル(かぼちゃ)」も販売される。
■ジュエルスノータルト
きらめく宝石やオーナメントを一面の雪に敷き詰めたような華やかなタルト。たっぷりのクリームに溺れる贅沢なスイーツタイムを。
■森のツリーキッシュ
小人たちが住む森のクリスマスツリーをイメージしたキッシュ。たくさんの具材を詰め込んだ、ひと口ごとに変わっていく味わいを楽しめる。
■「愛犬用クリスマスメニュー2025」概要
【販売期間】
2025年11月6日〜12月22日(月)10時
※予定数の受注次第販売終了
【価格】
クリスマスディナープレート：2100円〜2800円(種類により異なる)
雪降るブッシュドノエル：2100円
ジュエルスノータルト：1750円
森のツリーキッシュ：1750円
雪降るブッシュドノエル(かぼちゃ)：2200円
※上記は公式通販サイトでの販売価格
【早期購入特典】
「クリスマスキャラピック」
対象商品：クリスマスディナープレート
「肉球アイス」
対象商品：雪降るブッシュドノエル、ジュエルスノータルト、森のツリーキッシュ
【佐野直売所】
住所：栃木県佐野市植上町1755-1
営業時間：10時〜17時
※店休日は佐野直売所のInstagramで確認を
※佐野直売所でのクリスマスメニューの販売有無などは本リリース公開時点で未定
■「Idea dog chef」概要
国産・無添加、上質な食材で手作りするプレミアム・ドッグミール・ブランド。食材本来のおいしさを活かしたレシピでワンランク上の食体験を生み出すさまざまなメニューは、ドッグフードを食べない犬や食が落ちたシニア犬にも大好評。愛犬の誕生日など特別な日にもおすすめ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
