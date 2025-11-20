「ブラジル戦とは全く違う。親善試合というより…」ブラジル人記者が感じた森保Jの充実と不足。遠藤か佐野か。上田の控えは誰か
森保ジャパンは11月、ガーナとボリビアをホームに招き、国際親善試合を行なった。先月にはブラジルに３−２で逆転勝利し、王国初撃破を果たしたなか、今月の初戦は２−０、２戦目は３−０。見事に連勝を３に伸ばし、2025年を締め括った。
来年はワールドカップイヤーだ。北中米で「最高の景色」を見るべく強化を進める森保ジャパンにとって、今回の２試合はどのような意味を持ったのか。チームや個々の選手にどのような変化が見られたのか。
サンパウロとオンラインで繋ぎ、屈指の日本通で知られるブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。
――直近のガーナ戦とボリビア戦は、チアゴさんの目にはどのように映りましたか？
「ブラジル戦とは全く違う感じでしたね。ブラジル戦はワールドカップ本番のような試合として戦いましたが、今回の２試合は親善試合というよりトレーニングのようでした。ガーナはワールドカップ出場を決めていますが、ほとんどの主力選手が来ていませんでしたし、時差ボケもあったでしょう。
一方で日本はもっと前から準備をしていて、その差が試合にも影響しました。試合前の予想よりも難しくない、楽な試合だったと言えます。例えば、この２試合では早川（友基）がゴールを守りましたが、ビッグセーブをする必要はほとんどありませんでした。特にボリビア戦では、相手の枠内シュートは１本もありませんでした。ですから、試合のクオリティという点での価値を語るのは、少し難しいかもしれません。もちろん、勝利は自信に繋がるので大事なことですが」
――２試合を通して、最も印象に残った選手、MVPを１人挙げるとしたら？
「うーん...難しいですね。１試合だけで見ると、ガーナ戦では個人的に佐野海舟が１番目立った選手でした。ですが、彼は次のボリビア戦には出場しませんでした。ボリビア戦では、中村敬斗が最も活躍したと思いますが、１試合目ではそれほど目立っていませんでした。両方の試合で良く活躍した選手を選ぶなら、堂安律だと思います。彼は２試合とも良いパフォーマンスを見せてくれました」
――選手層の観点で感じた部分はありましたか？
「ガーナ戦を見て思ったのは、森保（一）監督が今やろうとしていること、以前から彼が言っていたことが形になってきたなということです。森保監督は『11人だけではなく、22人が同じようなレベルであってほしい』と話していました。この２試合では、それが少し感じられました。
例えば佐野は、数か月前はスタメンでも控えでもなく、彼のポジション（ボランチ）では３番手のオプションだったかもしれません。しかし今、彼はスタメンのような活躍を見せています。（鈴木）淳之介も同じだと思います。以前はセンターバックの序列で下の方だったと思いますが、序列が１番上がった選手だと感じます。もし今日、ワールドカップのメンバーを選ぶなら、怪我人が全員復帰したとしても、彼は選ばれるべき選手になったと思います。
佐野も、まだスタメンとは言い切れないかもしれませんが、スタメンの選手と同等か、それ以上の活躍をしていると言えるでしょう」
――佐野選手の台頭は、キャプテンの遠藤航選手の立場にも影響を与えそうですね。
「ボリビア戦では、佐野の代わりにキャプテンの遠藤が戻ってきました。遠藤はこれまで森保ジャパンで最も活躍してきた選手の１人ですし、ボリビア戦でも良いプレーを見せていました。しかし、それでもガーナ戦での佐野の方が良かった。遠藤が悪かったわけではありません。ただ、今の佐野のレベルは、それよりも少し高いということです。
